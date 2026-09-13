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Ani ocet, ani jar. Zažraný plech z trouby se vyčistí sám, když ho přes noc necháte v 1 tekutině

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Skoro v každé kuchyni se najde jeden plech, na který se člověk radši nedívá. Připálený tuk a černé zbytky po pečení na něm drží tak pevně, že běžné umytí nikam...
Ani ocet, ani jar. Zažraný plech z trouby se vyčistí sám, když ho přes noc necháte v 1 tekutině

Ani ocet, ani jar. Zažraný plech z trouby se vyčistí sám, když ho přes noc necháte v 1 tekutině

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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