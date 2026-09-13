Ani ocet, ani jar. Zažraný plech z trouby se vyčistí sám, když ho přes noc necháte v 1 tekutině

Skoro v každé kuchyni se najde jeden plech, na který se člověk radši nedívá. Připálený tuk a černé zbytky po pečení na něm drží tak pevně, že běžné umytí nikam nevede. Většina lidí sáhne po octu nebo po saponátu a pak plech dlouhé minuty marně drhne. Existuje ale mnohem pohodlnější cesta. Stačí večer připravit jednu jednoduchou lázeň, jít spát a ráno špínu jen setřít.
Proč ocet a jar na zažraný plech nestačí
Ocet i mycí prostředek na nádobí patří k prvním pomocníkům, po kterých doma sáhneme. Na čerstvou mastnotu nebo lehké zašpinění opravdu zaberou. Potíž nastává u vrstvy, která se na plechu zapékala celé měsíce. Taková připálenina je tvrdá jako lak a saponát ji dokáže změkčit jen na povrchu.
Ocet zase pomáhá hlavně na vodní kámen a mírné usazeniny, na letitý zapečený tuk už jeho síla nestačí. Výsledkem bývá dlouhé drhnutí houbičkou, u kterého má člověk spíš pocit, že plech poškrábe, než že ho vyčistí.
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Řešení máte nejspíš ve skříňce hned vedle myčky. Tableta do myčky nádobí je totiž mnohem silnější čistič, než by do ní kdo řekl. Vyrábí se tak, aby si poradila s přischlými zbytky jídla a mastnotou na talířích i ve špatně přístupných koutech myčky.
Tableta do myčky je silnější čistič, než se čeká, a poradí si i s mastnotou, na kterou běžný saponát nestačí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přesně tuhle sílu využijete i na plech. Nemusíte kupovat žádný speciální přípravek na trouby a vystačíte si s jedinou tabletou a s horkou vodou.
Následující tabulka shrnuje, na co jednotlivé prostředky zaberou a jak si poradí s letitým zapečeným tukem:
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Prostředek Na co zabere Letitý zapečený tuk Ocet vodní kámen a mírné usazeniny síla nestačí jar (saponát) čerstvá mastnota a lehké zašpinění změkčí jen povrch Tableta do myčky přischlé zbytky jídla a mastnota naruší i vrstvu, na kterou saponát nestačí Postup: večer zalít, ráno opláchnout
Celý trik stojí na tom, že necháte tabletu pracovat přes noc, zatímco spíte. Postup je snadný:
Plech položte do dřezu nebo do velké nádoby a zalijte ho horkou vodou tak, aby byla připálená místa úplně ponořená. Do vody vhoďte jednu tabletu do myčky a nechte ji rozpustit. Vodu můžete krátce zamíchat, aby se přípravek pěkně rozešel. Nádobu nechte stát přes noc, klidně osm hodin i déle. Ráno lázeň slijte a plech přetřete houbičkou. Uvolněná špína sjede skoro sama a stačí ji opláchnout čistou vodou. Přečtěte si také: 3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane
Pokud je plech opravdu zarostlý letitou vrstvou, může na pár místech zůstat tvrdošíjnější skvrna. Tu dočistíte jemným přetřením, pořád je to ale zlomek práce oproti drhnutí nasucho. Stejnou lázní mimochodem osvěžíte i rošty z trouby nebo mřížky z grilu.
Proč to funguje i na letité zapečeniny
Za účinkem stojí složení tablety. Kromě běžných mycích látek obsahuje enzymy, které rozkládají zbytky jídla a mastnotu, a látky, jež snižují povrchové napětí a pomáhají tuk doslova odlepit od povrchu.
Když se tohle všechno rozpustí v horké vodě, vznikne silná lázeň, která přes noc naruší i vrstvu, na kterou by saponát nestačil. Teplá voda navíc celý proces urychluje, protože mastnota se v teple uvolňuje snáz. Právě proto se vyplatí zalít plech vodou co nejteplejší.
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Ne každá verze tohoto triku funguje stejně dobře. Po internetu koluje i rada tabletu s vodou přímo v plechu zapéct v rozpálené troubě, ta ale často zklame a špína drží dál. Spolehlivější je klidné namáčení přes noc.
Na co si dát pozor, než plech zalijete
I když jde o jednoduchý trik, pár věcí je dobré ohlídat. Tableta do myčky je silný přípravek, a tak si při práci s ní natáhněte gumové rukavice a raději pracujte u otevřeného okna. Roztok také nemíchejte s jinými čisticími prostředky.
Důležitý je i materiál plechu. Hliníkové a některé nepřilnavé plechy může agresivnější čištění poškodit, stejně jako nádobí, které není určené do myčky. Když si nejste jistí, vyzkoušejte účinek nejdřív na malém a méně nápadném místě.
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A počítejte s tím, že „vyčistí se sám” znamená hlavně to, že za vás lázeň udělá tu nejtěžší práci. Rannímu opláchnutí a lehkému přetření se úplně nevyhnete, i tak je to ale nesrovnatelně snazší než hodina drhnutí nad dřezem.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/33861-tablety-do-mycky-triky-cisteni, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-troubu-30000301.html, https://www.tetadrogerie.cz/clanky/krasa/telo/jak-vycistit-pripaleny-hrnec-plech-troubu-nebo-g, https://www.arecenze.cz/clanky/jak-vycistit-troubu-tabletou-do-mycky-internetovy-trik-jsem-vyzkousela-na-vlastni-kuzi-vysledek-ale-mluvi-za-vse/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/cisteni-pomoci-tablety-do-mycky/, https://svetkreativity.cz/tablety-do-mycky-maji-mnoho-vyuziti-vycistite-s-nimi-troubu-toaletu-i-dalsi-veci-v-domacnosti/