Ani ocet, ani citron. Zašlé příbory budou zase lesklé díky 1 věci, kterou máte v lednici

Prostřete sváteční stůl, sáhnete pro stříbrné lžičky a místo lesku na vás koukají šedé až černé skvrny. Na leštidlo už nezbývá čas a do drogerie se vám nechce. Pomocník na ně přitom nejspíš stojí ve vaší lednici.
Stačí kečup a čtvrt hodiny
Řeč je o obyčejném kečupu. Na tmavší skvrny postupujte takto:
Natřete kečup přímo na příbor, případně lžičky rovnou ponořte do misky s kečupem. Nechte je tak zhruba 10 až 15 minut, u hodně zanedbaných kusů klidně i hodinu. Zbytky z ozdobných rýh na rukojeti vydrhněte starým zubním kartáčkem. Příbory opláchněte teplou vodou, aby na nich nezůstala omáčka. Hned je vyleštěte dosucha měkkým hadříkem, nejlépe z mikrovlákna. Přečtěte si také: Řezník prozradil, kolik si vydělá na 1 vesnické zabijačce. Za 1 den má víc než mnozí a na volný termín se čeká i rok
Pokud je stříbro jen lehce zašedlé, namáčet ho nemusíte. Kápněte trochu kečupu na hadřík a matná místa jím chvíli přetírejte.
Proč na černé stříbro platí rajčata
Tmavý povlak na stříbře vzniká chemickou reakcí. Kov se pomalu spojuje se sloučeninami síry ze vzduchu i z některých jídel a na povrchu se mu tvoří tenká vrstva sulfidu stříbrného. Právě kvůli ní z kdysi zářivé lžičky zbude šedivý kus kovu.
Kečup je poměrně kyselý. Kyselinu do něj přinášejí rajčata a také ocet, který výrobci přidávají, a obě tyto složky černý povlak postupně rozrušují.
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Možná vás napadne, proč tedy nesáhnout rovnou po octu z láhve. Odpověď je v konzistenci. Hustá vrstva kečupu ze lžičky nesteče a leží přímo na skvrnách tak dlouho, jak jí dovolíte.
Hodně zčernalé kusy chtějí trpělivost
Zázrak na počkání ale nečekejte. Redakce amerického magazínu PureWow v roce 2020 porovnávala několik domácích triků na stříbro. V jejím testu byla silně zašlá lžíce po čtvrthodině v kečupu zhruba o 40 procent čistší, což vzhledem k času a nepořádku označila za slabší výsledek.
Kečup se proto hodí hlavně na lehčí zašlost a na rychlé osvěžení několika kousků před návštěvou. Natírat jím jednu lžičku po druhé by u celé sady bylo zdlouhavé.
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Pro celý příborník najednou se víc vyplatí koupel s alobalem:
Vyložte nádobu hliníkovou fólií. Položte na ni příbory. Přidejte jedlou sodu se solí. Zalijte vše horkou vodou.
Při chemické reakci se síra přesune ze stříbra na fólii, která přitom tmavne.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Celou sadu silně zčernalých příborů vyčistí najednou koupel v alobalu s jedlou sodou, solí a horkou vodou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy může kečup stříbru uškodit
Ve složení hledejte siřičitany. Výrobci je do některých kečupů dávají jako konzervant, jenže jde o sloučeniny síry, tedy přesně té látky, kvůli které stříbro tmavne. Kečup s nimi by tak skvrny mohl ještě prohloubit.
U postříbřených příborů leží drahý kov jen v tenkém povlaku na povrchu a ten při razantnějším čištění může utrpět. Kečup proto napřed natřete jen na malé místo, které u stolu nebude vidět, a podle výsledku se rozhodněte, jestli pokračovat. Opravdu cenné nebo starožitné stříbro kyselinám raději vůbec nevystavujte a svěřte ho klenotníkovi.
Aby příbory zčernaly co nejpozději, ukládejte je čisté a dokonale suché. Vlhkost totiž černání urychluje.
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Zdroje: https://www.tastingtable.com/2065029/polish-silverware-ketchup-hack, https://www.canr.msu.edu/news/silver_cleaning_secrets, https://www.purewow.com/home/how-to-polish-silver, https://www.testado.cz/jak-vycistit-stribro/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-to-udelat-aby-stribrne-pribory-a-zlato-po-babicce-byly-jako-nove-27502.html, https://energozrouti.cz/clanek/jak-odstranit-fleky-a-povlak-z-priboru-rychleji-nez-lestidlem-lesknout-se-budou-jako-nove, https://www.foodrepublic.com/2102894/polish-tarnished-silverware-ketchup