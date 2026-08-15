Ani ocet, ani citron. Vodní kámen z konvice zmizí díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Bílý povlak na dně rychlovarné konvice dřív nebo později potká skoro každou domácnost. Většina lidí na něj sáhne octem nebo citronem, jenže obojí má svůj háček. Existuje ale levná surovina, kterou máte nejspíš schovanou hned vedle mouky a cukru. S usazeninami si přitom poradí líp než obě klasiky dohromady.
Ocet smrdí a citron dlouho nevydrží
Ocet je nejrozšířenější domácí prostředek na vodní kámen a funguje spolehlivě. Má ale dvě slabiny. Tou první je zápach, který se při vyváření rozleze po celé kuchyni a v konvici drží ještě dlouho potom. Druhá je vážnější. Ocet je totiž silná kyselina, a pokud v konvici vyvařujete octový roztok pořád dokola, může časem nahlodat i topné těleso ukryté pod dnem. Někteří výrobci ho proto v návodu přímo zakazují a čištění octem se vám může vymstít, když budete chtít spotřebič reklamovat.
Citron zní jako šetrnější volba a vůni po sobě nechá příjemnou. Čerstvá šťáva je ale slabá a poradí si tak nanejvýš s lehkým povlakem. Navíc citron doma nemíváte pořád, a když ho zrovna potřebujete, leží v obchodě.
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Řešením je obyčejná kyselina citronová. Prodává se jako bílý prášek v každém supermarketu i drogerii, stojí pár korun a spousta domácností ji má ve spíži kvůli zavařování nebo pečení. Oproti čerstvému citronu je mnohem koncentrovanější, takže rozpustí i silnější nános, se kterým by si pár kapek šťávy neporadilo.
Hlavní výhoda je ale jinde. Kyselina citronová nezapáchá, je k povrchu konvice šetrná a topné těleso neohrozí tak jako ocet. Nezatěžuje ani životní prostředí. Dostanete tak účinnost octa bez jeho dvou největších nevýhod, a to za cenu, kterou žádný kupovaný odvápňovač netrumfne.
Jak si ocet, čerstvý citron a kyselina citronová stojí vedle sebe, ukazuje následující tabulka:
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Prostředek Účinnost na kámen Zápach Šetrnost ke konvici Ocet Spolehlivá Zapáchá Může nahlodat topné těleso Čerstvý citron Jen na lehký povlak Příjemná vůně Šetrný Kyselina citronová Rozpustí i silnější nános Bez zápachu Šetrná, neohrozí topné těleso Odvápnění zvládne i úplný začátečník
Samotné čištění zabere pár minut práce a chvíli čekání.
Do konvice nasypte zhruba jednu až dvě lžíce kyseliny citronové a zalijte vodou tak, aby zakryla usazeniny, ideálně až po rysku maxima. Roztok nechte projít varem a potom ho nechte asi dvacet až třicet minut odstát, ať kyselina stihne kámen rozpustit. U pořádně zanesené konvice klidně sypte víc a nechte působit déle. Vlažný roztok vylijte a vnitřek prohlédněte. Pokud někde povlak drží, celý postup zopakujte. Nakonec konvici několikrát propláchněte čistou vodou a jednu plnou náplň ještě převařte a vylijte, aby v nápoji nezůstala kyselá pachuť. Odkud se kámen bere a proč ho neignorovat
Za bílými usazeninami stojí tvrdá voda. Je v ní rozpuštěný vápník a hořčík a při každém ohřevu se část těchto minerálů srazí a přichytí na stěnách a spirále. Čím tvrdší voda z kohoutku teče, tím rychleji vrstva roste.
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Samotný vodní kámen zdraví neškodí, odlomené vločky v čaji jsou spíš estetický problém. Zanesená konvice ale ohřívá vodu déle a spotřebuje přitom víc elektřiny, protože se topné těleso musí prohřát přes izolační vrstvu kamene. V krajním případě se spirála od vody oddělí, přehřeje se a konvice se pokazí. Pravidelné odvápnění tak spotřebiči prodlužuje život.
Jak usazeninám předejít
Nejmíň práce dá kámen, který vůbec nevznikne. Po každém vaření zbylou vodu vylijte a konvici nenechávejte stát plnou několik hodin. Občas vnitřek vytřete dosucha.
Filtrovaná voda obsahuje méně minerálů, které se v konvici usazují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo bydlí v kraji s velmi tvrdou vodou, ušetří si spoustu čištění filtrační konvicí nebo filtrem na kohoutek, které vodu změkčí ještě před nalitím. Jak často odvápňovat, se odvíjí od tvrdosti vody. Kde je tvrdá, hodí se sáhnout po kyselině citronové klidně jednou měsíčně, kde měkká, stačí jednou za pár měsíců. Čas od času mrkněte do konvice a s čištěním nečekejte, dokud se bílý film pořádně nerozroste.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici-od-vodniho-kamene, https://www.datart.cz/novinky/radce/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici, https://www.tefal.cz/blog/post/jak-odvapnit-rychlovarnou-konvici-osvedcene-domaci-metody, https://www.expert.cz/jak-se-zbavit-vodniho-kamene-vkonvici-pomuze-ocet-ci-kyselina-citronova/, https://www.toprecepty.cz/clanky/2448-jak-vycistit-varnou-konvici-bez-chemie-pomuze-obycejny-ocet-citron-nebo-jedla-soda/, https://www.spotrebitelskytest.cz/magazin/jako-vycistit-rychlovarnou-konvici