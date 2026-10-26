Ani ocet, ani citron. Pánev bude bez připálenin za 10 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Rizoto potřebovalo jen chvíli míchat, jenže pak zazvonil kurýr. Po návratu drží na dně pánve tmavá vrstva, kterou nespláchne ani tekoucí voda.
První reflex bývá sáhnout po drátěnce, druhý po láhvi octa. Existuje ale klidnější cesta, při které většinu práce odvede horká voda a jeden levný prášek. Ten leží v mnoha kuchyních hned vedle mouky a cukru.
Zázrak to není a hodně spálené nádobí si občas řekne o druhé kolo. Na běžnou nehodu u sporáku ale tenhle postup obvykle stačí a zabere zhruba tolik času, kolik trvá uvařit vajíčko natvrdo.
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Řeč je o jedlé sodě, kterou chemici znají jako hydrogenuhličitan sodný. Když ji rozpustíte ve vodě, vznikne mírně zásaditý roztok. Připečené zbytky jídla a mastnota se v takovém prostředí od kovu pouštějí snáz než v čisté vodě.
Jedlá soda rozpuštěná ve vodě pomáhá uvolnit připečené zbytky jídla od dna nádobí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhou výhodou jsou drobná zrnka. Soda působí jako velmi jemný brusný prášek, takže s ní můžete trochu přitlačit, aniž byste nádobí poškrábali tak jako pískem. Do spíže ji většina lidí kupuje kvůli pečení, takže kvůli úklidu obvykle nemusíte nikam běžet.
Proč tentokrát vynechat ocet i citron
Ocet a citron patří mezi nejčastější domácí rady na připálené hrnce. U nerezového nádobí ale odborníci varují před příliš koncentrovaným octem, protože může povrch zmatnit. Redakce amerického webu The Kitchn v roce 2020 vyzkoušela pět oblíbených metod na smaltovaném hrnci, ve kterém záměrně spálila cibuli. Ocet mezi nimi nebyl a jediná metoda s plným hodnocením byla obyčejná voda se sodou.
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Kombinace citronu a soli v tom srovnání získala tři body z pěti a skončila až čtvrtá. Vítězná metoda naopak skoro nepotřebovala sílu. Celá akce trvala 10 až 15 minut a aktivní práce z toho zabrala jen asi pět.
Deset minut u plotny Do připálené nádoby nalijte zhruba litr vody a postavte ji na plotnu zapnutou na střední stupeň. Jakmile voda začne vařit, vsypte dvě polévkové lžíce jedlé sody a promíchejte ji dřevěnou vařečkou. Voda se při tom na chvíli zpění. Nechte roztok několik minut mírně probublávat a vařečkou občas přejeďte po dně. Dřevo je tu na místě, protože kovová lžíce by smalt nebo nepřilnavý povrch zbytečně poškrábala. Hlídejte, aby se voda nevyvařila, protože by se dno mohlo připálit znovu. Pak plotnu vypněte, vodu vylijte a nádobu umyjte jako po každém vaření, aby na ní nezůstaly zbytky sody.
U větší pánve nebo hrnce přidejte vody i sody o něco víc.
Během mírného varu stačí občas přejet vařečkou po dně a hlídat, aby se voda nevyvařila. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Teflon, litina a hliník chtějí jiný přístup
Pánve s nepřilnavým povrchem sodu snesou, drátěnka nebo hrubá houbička je ale může nevratně poškrábat. Stačí u nich roztok vody a sody jen přivést k varu, odstavit a nechat vychladnout. Uvolněné zbytky pak setřete měkkou houbičkou.
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Litina dlouhé koupání nemá ráda, protože snadno zrezaví. Po čištění ji proto hned důkladně vysušte a potřete tenkou vrstvou oleje, aby si udržela ochranný povlak.
U hliníkového nádobí se rady rozcházejí a část zdrojů sodu nedoporučuje, protože může změnit barvu povrchu. Bezpečnější je u něj sodu vynechat, případně se řídit návodem výrobce.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Materiál Jak postupovat Na co si dát pozor Nepřilnavý povrch (teflon) Roztok vody a sody jen přivést k varu, odstavit a nechat vychladnout, uvolněné zbytky pak setřít měkkou houbičkou Drátěnka nebo hrubá houbička může povrch nevratně poškrábat Litina Po čištění ji hned důkladně vysušit a potřít tenkou vrstvou oleje, aby si udržela ochranný povlak Dlouhé koupání nemá ráda, protože snadno zrezaví Hliník Bezpečnější je sodu vynechat, případně se řídit návodem výrobce Rady se rozcházejí, soda může změnit barvu povrchu Když připálenina nepovolí napoprvé Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč
Zbyla na dně tvrdá místa? Smíchejte sodu s trochou vody na hustou kaši a naneste ji přímo na spáleninu. Kaše na místě drží a soda tak pracuje tam, kde je potřeba. Nechte ji působit několik hodin, klidně přes noc, a ráno zbytky setřete houbičkou. Případně celé povaření zopakujte s čerstvou vodou.
Zdroje: https://www.thekitchn.com/how-to-clean-burnt-stains-off-enameled-cookware-cleaning-lessons-from-the-kitchn-217457, https://www.armandhammer.com/articles/how-to-clean-a-burnt-pan, https://energozrouti.cz/clanek/stare-panve-nevyhazujte-jednoduchym-trikem-je-za-3-minuty-zbavite-pripalenin-i-bez-drhnuti, https://www.top.cz/7-tipu-jak-v-domacnosti-vyuzit-jedlou-sodu, https://www.testado.cz/jak-vycistit-pripaleny-hrnec/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://www.bobvila.com/articles/how-to-clean-burnt-pans/, https://www.thekitchn.com/best-method-cleaning-dutch-ovens-23064164