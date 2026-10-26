Ani nevíte, že ji máte. Kuchyňská váha z ČSSR může stát 12 000 Kč. O ceně rozhoduje jedno cejchovní razítko na spodní straně

Rozdíl mezi stovkou a třemi tisíci korun nevytvořilo samotné stáří. Vytvořila ho čitelnost příběhu, který váha nese. Výrobní štítek, kompletní sada závaží, neporušená miska, a především drobný otisk na kovu, kterému se říká cejchovní značka. Právě ta mění anonymní kuchyňský předmět v doložitelný historický artefakt.
Jak vypadá československá SILVA a proč zůstává ve stovkách korun
Model SILVA 2, vyrobený roku 1984 v závodě Kovozávody Semily (závod Slaná u Semil), patří k nejtypičtějším mechanickým kuchyňským vahám z ČSSR. Poznáte ho podle nápisu „Made in Czechoslovakia“, zkratky KZ a váživosti do 13 kilogramů. Tisíce těchto kusů přežily v českých domácnostech dodnes, a právě ta hojnost drží cenu nízko.
Aktuální cenová sonda k 11. září 2026 ukazuje jasný obraz:
Kus Platforma Stav / atribut Cena SILVA, původní krabice Aukro neupravovaný, komplet 499 Kč SILVA, krásný stav Aukro (aukce) s krabicí, vyvolávací 149 Kč (příhoz 164 Kč) Čs. „Váha pro domácnost“ KZ Semily Bazoš, Most dekorace / retro 600 Kč Různé starožitné kuchyňské Bazoš, celá ČR 22 inzerátů 400–600 Kč
Původní krabice přidává pár stokorun. Označení výrobce pomáhá identifikaci. Přesto se běžná československá produkce drží v pásmu, kde sběratelský trh teprve začíná.
Litinové kusy s miskou a závažím: kde začínají tisíce
Cenový skok nastává u starších litinových vah, typicky předválečných nebo z přelomu 19. a 20. století. Ty kombinují dekorativní zpracování, těžší materiál a často i porcelánové či mosazné misky se sadou závaží.
Příklad z reálných aukcí:
Litinová váha s porcelánovou miskou — ukončená aukce 16. 11. 2025, dosažená cena 3 060 Kč. Litinová starožitná váha — ukončená aukce 25. 1. 2026, výsledek 1 541 Kč. Litinová váha v aktivní nabídce — září 2026, cena 1 890 Kč. Berangerka s mosaznou miskou a čtyřmi litinovými závažími — nabízena s důrazem na původní patinu, funkční mechanismus a kompletnost.
Kontrastní případ? Německá váha Krups bez misek skončila v červnu 2026 za pouhých 23 Kč. Zahraniční značka sama o sobě nezachrání kus, kterému chybí výbava.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Kde hledat cejch a proč zvyšuje důvěryhodnost kusu
Cejchovní značka je úřední ověřovací otisk, který potvrzuje, že váha sloužila jako měřidlo schválené státní metrologií. Podle
vyhlášky č. 332/2000 Sb. se skládá ze státního rozlišovacího písmene, identifikačního čísla pracoviště a dvojčíslí roku ověření v šestiúhelníku.
U historických kusů bývají cejchy z více období, a právě ta posloupnost je pro sběratele klíčová. Prvorepublikové váhy KAMOR nesou cejchy z let 1932, 1934, 1939 a 1940. Čtyři otisky na jednom kusu znamenají čtyři úřední ověření, a tedy ověřitelnou historii skutečného používání.
Kde přesně hledat? Univerzální pozice pro všechny modely neexistuje. Prohlédněte:
spodek základny a okolí nosných sloupků plochu kolem výrobního štítku spoje mechanismu a plombovací body hrany ramen u rovnoramenných vah
Podezřelý je osamocený, ostře vyražený otisk v čistém kovu bez okolní patiny. Originální cejch sdílí opotřebení s celým povrchem, vypadá jako součást života předmětu, nikoli jako dodatečný zásah.
Pět kroků, než váhu z půdy nabídnete k prodeji
Kdo chce zjistit, jestli doma uchovává retro dekoraci za čtyři stovky, nebo sběratelský kus za násobek, měl by postupovat systematicky:
Vyfotografovat ze všech stran — čelo, boky, spodek, štítek, každý viditelný otisk. Sepsat veškeré nápisy — Made in Czechoslovakia, Kovozávody Semily, KZ, modelové označení, rok. Zkontrolovat kompletnost — misky, závaží, krabice, plomby. Nečistit — amatérské leštění litiny nebo výměna porcelánové misky posouvá kus z kategorie sběratelské do čistě dekorativní a může srazit hodnotu z tisíců do stovek. Porovnat s trhem — aktivní i ukončené aukce na Aukru pro cenový strop, Bazoš pro lokální nabídku bez aukční soutěže.
Běžnou SILVU prodáte pohodlně přes lokální inzerci za 400–600 Kč bez poplatků a starostí s balením těžkého kusu. Litinovou váhu s cejchy, původní miskou a sadou závaží vystavte raději na Aukru; specializovaná kategorie starožitných kovových vah a závaží umí vytvořit soutěž mezi kupci a vytáhnout cenu nad hranici, kterou byste v lokálním inzerátu nedosáhli.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková