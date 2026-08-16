Ani mrkev, ani celer. Do vývaru patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše

Cibuli loupeme skoro automaticky a slupku pošleme do koše, aniž bychom nad tím vteřinu přemýšleli. Přitom právě tenhle nenápadný odpad rozhoduje, jestli bude váš vývar bledá voda, nebo jestli se zlatavě zaleskne jako pořádná nedělní polévka. Zkušení kuchaři i polské hospodyně ho proto pečlivě schovávají.
Zlatavou barvu drží cibulová slupka
Když zůstává vývar bledý i po hodinách pomalého tažení, mrkev ani celer za to nemůžou. Kořenová zelenina dodá polévce hlavně chuť a vůni, ale hluboký zlatý odstín z vydařené nedělní polévky od ní nečekejte. Mrkev tekutinu spíš přisladí a lehce zoranžoví, sytou barvu ale nepřinese.
Ta se schovává v cibulové slupce. Obsahuje přírodní pigmenty ze skupiny flavonoidů, ke kterým patří i antioxidant kvercetin. Pomalé vaření je ze slupky vytáhne do vody a ta získá zlatavý nádech. Jakmile cibuli oloupete a slupku vyhodíte, míří do koše přesně ta barva, kterou od vývaru čekáte.
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V polských kuchyních patří cibule ve slupce k nedělnímu vývaru odjakživa. Do tradičního rosółu se dává celá i se slupkou a hospodyně ji navíc často předem opálí. Nic novodobého na tom není, v tamních domácnostech ten zvyk drží už spoustu generací.
V polských kuchyních se cibule do vývaru dává celá i se slupkou a předem se osmahne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Osmahnutí má svůj důvod. Když řezná strana i slupka na suché pánvi nebo nad plamenem zhnědnou, z cibule se vytáhne jemná sladkost a polévka dostane kulatější chuť s tóny karamelu. Téhle chuťové hloubce se říká umami a právě díky ní se pak obejdete skoro bez dochucovadel.
Kterou cibuli vzít a kdy ji přidat
Při výběru a přidávání cibule se držte několika kroků:
Nejlíp poslouží obyčejná žlutá cibule, protože její hnědá slupka pustí do vývaru víc barvy než světlé odrůdy. Odstraňte jen tu úplně svrchní blánu, která bývá suchá a od hlíny. Barevný obal pod ní ponechte a cibuli jenom rychle omyjte. Cibuli, která je nahnilá nebo se na ní drží plíseň, do hrnce nedávejte vůbec. Cibuli zařaďte do hrnce zhruba uprostřed vaření. Do konce zbývá dost času, aby se z ní pigment i sladkost rozpustily do tekutiny. Plamen stáhněte na minimum, ať se na hladině sotva tvoří bublinky. Rozvařená polévka zešedne a sytý tón, kvůli kterému to celé děláte, je rázem pryč. Jakmile je polévka hotová, cibuli z ní rovnou vylovte. Když v ní zůstane plavat, začne kvasit dřív a tak dlouho nevydrží. Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje dokonale. Stačí 1 lžička do omáčky a už nikdy nebude kyselá
Trik funguje stejně dobře v hovězím, kuřecím i zeleninovém vývaru.
Cibuli nikdy nepalte na uhel
Jednu věc si ale pohlídejte. Cibule by měla dojít nanejvýš do zlatohnědé barvy, víc už ji na ohni nedržte. Černý, do uhlíku spečený povrch dodá polévce nepříjemnou hořkost. Horší je, že se ve spálené krustě uvolňují sloučeniny, které odborníci spojují se zdravotními riziky, a v poctivé polévce nemají co dělat.
Největší jistotu dává trouba. Teplo cibuli obklopí ze všech stran naráz, takže se přepálení vyhnete snáz než u otevřeného ohně. Když se to přesto stane a cibule zuhelnatí, klidně ji obětujte a vezměte si další. Připálená chuť by se přenesla do celé polévky a veškerá práce navíc by přišla nazmar. Odměnou za pár minut hlídání je sytě zbarvená polévka, u které by si hosté tipli spíš profesionální kuchyni než domácí sporák.
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Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/proc-zkuseni-kuchari-davaji-do-vyvaru-celou-neoloupanou-cibuli-vysledek-vas-naprosto-ohromi, https://www.denik.cz/dum-a-byt/cibule-slupky-vyuziti.html, https://napady-navody.cz/chcete-mit-zlatavou-barvu-vyvaru-pridejte-jednu-ingredienci/, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/tajna-prisada-do-vyvaru-cim-zpestrit-jeho-chut, https://www.tiscali.cz/ani-mrkev-ani-celer-vyvar-dostane-zlatavou-barvu-diky-1-surovine-kterou-polaci-pridavaji-odjakziva-720601