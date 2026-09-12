Ani mrazivé zimní dny nemusejí oleandr na zahradě zahubit. Správná péče zajistí, že se na jaře obsype nádhernými květy

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Ani mrazivé zimní dny nemusejí oleandr na zahradě zahubit. Správná péče zajistí, že se na jaře obsype nádhernými květyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Všechny rostliny potřebují důkladnou péči, ovšem málokteré přežijí zimu venku. Oleandr to ale díky jednoduchým opatřením zvládne skvěle.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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