Ani mouka, ani vejce. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu, díky které se nikdy nerozpadnou

Podzim je sezona voňavých bramborových placek. Málokdo ale nezažil ten okamžik, kdy se placka na pánvi při obracení rozjede na kaši a místo křupavého bramboráku zůstane mastná hromádka. Většina lidí v tu chvíli sáhne po mouce nebo rozklepne další vejce. To pravé pojivo přitom máte doma pokaždé, když bramboráky děláte. Nejspíš ho ale vyléváte do dřezu.
Tajemství se skrývá na dně misky
Tím pojivem je bramborový škrob. Sedí přímo v bramborách a dokáže těsto udržet pohromadě úplně sám, bez špetky mouky a bez vajec. Všechno rozhodne teplo. Jakmile placka dosedne na rozpálenou pánev, škrob zvětší objem a z volně nastrouhané hmoty se stane soudržná placka. Zároveň navrch přisedne zlatavá křupavá kůrka, kvůli které bramboráky vlastně děláme.
Jenže právě tady většina lidí chybuje. Spolu s vodou, kterou z nastrouhaných brambor vyždímají, vylijí i ten škrob. Kalná tekutina v misce vypadá jako odpad k vylití, ve skutečnosti se v ní ale schovává nejcennější surovina celého receptu.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do vánočního cukroví a bude křehké ještě v lednu Škrob, který drží bramboráky pohromadě, se skrývá ve vodě z nastrouhaných brambor. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Škrob si vytáhnete z brambor sami a zadarmo
Postup je snadný a nestojí ani korunu navíc:
Oloupané brambory nastrouhejte, osvědčí se nastrouhat část nadrobno a část nahrubo, placka pak líp drží tvar a není sražená. Hmotu přesypte do čistého plátna nebo bavlněné utěrky, pevně ji stáhněte a nad mísou z ní vyždímejte skoro všechnu vodu. Kalný odvar v míse nechte pár minut v klidu stát. Na dně se postupně usadí světlá kaše, a přesně to je ten hledaný škrob. Vrchní vyčištěnou vodu zlehka odlijte a hustý škrobový sedák ze dna vraťte lžící do vymačkané bramborové hmoty. Nakonec hmotu ochuťte solí, prolisovaným česnekem a majoránkou a pusťte se do smažení. Když těsto zůstane řídké, pomůže lžíce z obchodu
Někdy brambory pustí tolik vody, že těsto zůstane řídké i po pořádném vyždímání. Stává se to hlavně u mladších a šťavnatějších kusů. Tady zabere kupovaný sypký bramborový škrob. Bohatě stačí lžíce na každý kilogram nastrouhaných brambor. Těsto se díky němu zpevní a přitom zůstane lehké, žádná hrst mouky ho nezatíží.
Vynechání mouky má i další výhody. Bez mouky placky nasáknou z pánve méně tuku a jsou celkově lehčí na žaludek. Navíc v nich chybí lepek, takže si na nich pochutnají i lidé s celiakií.
Přečtěte si také: Otevřete dnes mrazák a podívejte se na těsnění dvířek. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně Na bramboráky patří jen moučnaté brambory
Pokud se vám placky rozpadají pořád dokola, může za to i volba brambor. Nejvíc škrobu nabídnou starší moučnaté odrůdy, takzvaný varný typ C, v nouzi poslouží i starší hlízy typu B. Vysoký obsah škrobu v nich drží nastrouhanou hmotu pohromadě sám od sebe.
Nejvíc škrobu nabídnou starší moučnaté brambory z hlavní sklizně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rané a nové brambory si nechte na vařenou přílohu. Vody mají hodně a škrobu málo, při smažení se roztékají a zůstávají mdlé. Podzim tomuhle pravidlu přeje, protože brambory z hlavní sklizně jsou pěkně vyzrálé a škrobnaté.
Výběr brambor shrnuje následující tabulka:
Typ brambor Obsah škrobu Chování při smažení Vhodnost na bramboráky Starší moučnaté odrůdy (varný typ C, v nouzi typ B) Nejvíc škrobu Drží hmotu pohromadě Ano Rané a nové brambory Hodně vody, málo škrobu Roztékají se a zůstávají mdlé Ne, nechte je na vařenou přílohu Rozpálený tuk a tenké placky rozhodnou o křupavosti Přečtěte si také: Kdo má na chalupě starou termosku po dědovi, sedí na pokladu. Sběratelé za 1 typ dávají i 16 000 Kč
I dokonalé těsto zničí vlažná pánev. Na dně ať je tuku pořádná vrstva, ne jen slabý film, a než na něj první placku položíte, dejte mu čas se rozžhavit. Posloužit může sádlo i poctivý olej. Bez dostatečného žáru škrob nestihne vytvořit kůrku a placka se jen dusí a nasává mastnotu.
Placky dělejte spíš tenké a menší. Lépe se propečou, snadněji se obracejí a drží tvar. S obracením nespěchejte. Počkejte, dokud spodek nezatuhne a kraje nezačnou zlátnout, jinak se vám placka při otáčení roztrhne. Usmažené placky pak odložte na savý papír, ať z nich steče přebytečný tuk, a doneste je na stůl hned. Čím déle leží, tím víc ztrácejí barvu i křupavost.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-priprave-a-smazeni-bramboraku-a-jak-na-ne/, https://www.bluepress.cz/tradicni-bramboraky-ktere-neztmavnou-a-zustanou-krasne-krupave/, https://receptovnik.cz/bramboraky-bez-mouky-jsou-mnohem-krupavejsi-a-chutnejsi-bramborovy-skrob-funguje-lepe/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jake-pojivo-je-nejlepsi-do-bramboraku-rady-a-tipy/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/bramboraky-bez-mouky-bramborovy-skrob