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Ani mouka, ani vejce. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu, díky které se nikdy nerozpadnou

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Podzim je sezona voňavých bramborových placek. Málokdo ale nezažil ten okamžik, kdy se placka na pánvi při obracení rozjede na kaši a místo křupavého bramboráku zůstane mastná hromádka. Většina lidí...
Ani mouka, ani vejce. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu, díky které se nikdy nerozpadnou

Ani mouka, ani vejce. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu, díky které se nikdy nerozpadnou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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