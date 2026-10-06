Ani mouka, ani vejce. Karbanátky se nikdy nerozpadnou, když do masa přidáte 1 surovinu, kterou máte ve spíži

Placička, která se při prvním obrácení rozlomí na tři kusy, dokáže pokazit celý oběd. Většina lidí pak automaticky přidá další vejce nebo lžíci mouky a doufá, že to příště vyjde. Jde to ale jednodušeji. Spolehlivé pojivo stojí ve spíži a do mletého masa se přitom dostane spíš výjimečně.
Vejce v mletém mase drží hlavně zvyk
Vejce se do směsi na karbanátky dává hlavně proto, aby spojilo maso, cibuli a koření do jedné hmoty. Placky se přitom obvykle rozpadají ze dvou důvodů. Buď je ve směsi tolik tekutiny, že se roztéká, nebo jí naopak vláha chybí a drobí se už pod rukama. Spojit mleté maso ale zvládne i něco jiného než vejce. Rady pro vaření bez vajec jmenují mezi náhradními pojivy do mletého masa i jemně namleté ovesné vločky.
Hladkou mouku přitom nepotřebujete vůbec. Vločky zastanou úlohu mouky i strouhanky najednou a maso po nich zůstává vláčnější.
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Mleté maso má vlastní lepidlo. Obstarává ho lepkavá bílkovina myosin, která v klidu pomalu spojuje drobné kousky masa. Kuchaři z America’s Test Kitchen na to narazili při vývoji receptu na krůtí kuličky. Pomohlo jim, když vytvarované kuličky před tepelnou úpravou uložili zhruba na čtvrt hodiny do chladu. Bílkovina tak dostala prostor maso propojit, tuk mezitím zatuhl a kuličky se pak tolik nedeformovaly.
Na tuku záleží víc, než se zdá. Ze zbytečně libového masa vznikají suché placky, které se drolí pod vidličkou. Lépe drží pohromadě směs vepřového a hovězího, kde vepřové přidá šťávu a hovězí chuť.
S mícháním to nepřehánějte. Jakmile jsou cibule a koření v mase rovnoměrně rozmíchané, přestaňte. Maso, které se hněte dlouho, ztuhne a hotové karbanátky se pak špatně kousají.
Přečtěte si také: Za totality ho měla každá hospodyně v kredenci, po revoluci skončil v popelnici. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 1 000 Kč Dlouhé hnětení mletému masu škodí, směs stačí promíchat jen do chvíle, kdy se cibule a koření rovnoměrně rozloží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Hrst ovesných vloček ze spíže
Tou nenápadnou surovinou jsou obyčejné ovesné vločky. V masové směsi nasají přebytečnou vlhkost, kvůli které se hmota roztéká a placky se na pánvi rozjíždějí. Hmota pak drží pohromadě a šťáva zůstává uvnitř karbanátku.
Oproti strouhance mají ještě jednu výhodu. Pojmou víc tekutiny, a proto hotové karbanátky vycházejí šťavnatější a nadýchanější. Strouhanka naopak ve větším množství maso vysušuje a v chuti začne převažovat.
Jaké vločky vybrat a kolik jich dát
Nejlépe poslouží jemné vločky. Pokud doma máte jen hrubé, rozmixujte je na pár vteřin v mixéru nebo je namelte v mlýnku na kávu. Karbanátky pak nebudou mít na řezu světlé tečky. Mletí se projeví jen na vzhledu, chuť zůstane stejná.
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Dál postupujte takto:
Na 500 gramů mletého masa odměřte zhruba tři až čtyři lžíce vloček, víc není potřeba. Vločky můžete vsypat nasucho, nebo je předem na pár minut zalít trochou mléka, aby změkly. Namočené se do masa zapracují rovnoměrněji. Hotovou směs nechte aspoň deset minut stát, ideálně půl hodiny v lednici. Vločky během té doby nabobtnají a vsají vlhkost, maso se v chladu zpevní a placičky se tvarují mnohem snáz. Tenhle krok se přitom přeskakuje nejčastěji. Jak zacházet s křehčí hmotou bez vejce
Bez vejce je hmota přece jen o něco křehčí. Dělejte z ní proto drobnější a plošší placičky. Malý kousek se na obracečku vejde celý a tenká placka je uprostřed hotová za kratší dobu.
Pro karbanátky bez vejce se hodí i plech v troubě. Na pečicím papíru se pečou bez otáčení, takže odpadá právě ten okamžik, kdy se křehká hmota láme nejčastěji. Upečené karbanátky si pak můžete dát s bramborovou kaší nebo je přesunout do omáčky, kde se už nemusí obracet.
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Zdroje: https://www.chowhound.com/1589159/meatballs-breadcrumbs-swap-oats, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/zdravejsi-a-nadychanejsi-karbanatky/, https://www.americastestkitchen.com/articles/305-rescuing-turkey-meatballs, https://www.petitchef.cz/articles/tajemstvi-stavnatych-karbanatku-neni-v-omacce-sest-tipu-ktere-je-treba-znat-aid-32647, https://bakedbree.com/meatballs-without-eggs, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/pokrmy-bez-vajec-rady-a-tipy/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-s-tim-kdyz-se-karbanatky-rozpadaji/