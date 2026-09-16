Ani mouka, ani vejce. Bramborové šišky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý

Nastrouháte brambory, zaděláte těsto a těšíte se na voňavý oběd. Z hrnce ale místo pevných šišek vylovíte bramborovou kaši, která se rozpadla ve vodě. Rozvařené šišky a knedlíky umí potrápit i zkušené kuchařky. Pomoct přitom dokáže jedna obyčejná surovina, kterou má doma skoro každý, a mouku ani vejce k tomu nebudete potřebovat.
Kouzelníkem v těstě je bramborový škrob
Tou surovinou je bramborový škrob. Prodává se hlavně pod názvem Solamyl a spousta domácností ho má léta zastrčený ve spíži. V těstě přebírá roli pojiva, kterou jinak plní mouka s vejcem. Ve vroucí vodě škrobová zrna nasáknou vlhkost, zvětší objem a kolem bramborových kousků utvoří pevnou síť. Šiška díky ní drží tvar a nerozpadne se.
Výsledek drží tvar i bez klasické mouky a vajec. Šišky navíc zůstanou vláčné a lehké, protože je pšeničná mouka nezatíží. Takové těsto je k tomu přirozeně bezlepkové, takže potěší každého, kdo lepek hlídá.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rychlovarné konvice. Češi to dělají roky a pak kupují novou Slezské kluzky: stačí brambory, škrob a sůl
Že se pořádné bramborové šišky obejdou bez mouky i vajec, dokazují slezské kluzky. Vystačíte si s vařenými bramborami, škrobem a solí. Postupujte takto:
Brambory ve slupce uvařte doměkka, ideálně už den dopředu. Jakmile vychladnou, oloupejte je a najemno nastrouhejte, nebo prolisujte lisem. Pak zapracujte škrob, dokud hmota nezpevní do vláčného těsta, které se nelepí na ruce. Osvědčený poměr je zhruba čtvrt kila škrobu na kilogram brambor. S větším množstvím šišky ztvrdnou a začnou připomínat gumu. Z těsta pak na ploše podsypané škrobem vyválejte váleček, nakrájejte šišky a rovnou je vhazujte do vroucí osolené vody. Než dáte vařit celou dávku, vyzkoušejte pro jistotu jednu šišku. Pokud vydrží a nerozvaří se, můžete v klidu uvařit i zbytek. Proč se šišky vůbec rozvaří
Nejčastějším viníkem rozvařených šišek bývá řídké těsto. Sůl totiž z nastrouhaných brambor vytáhne vodu, a čím déle těsto leží na vále, tím je měkčí a hůř drží tvar. Proto solte až těsně před vařením a s těstem pracujte rychle.
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Zradit umí i teplé brambory. Když je zpracujete ještě vlažné, těsto zbytečně změkne a ve vodě se rozpadne. Vyplatí se je uvařit s předstihem a nechat úplně vychladnout, ideálně přes noc.
Na šišky se nejlépe hodí brambory uvařené ve slupce s předstihem, které stihly úplně vychladnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„[…] brambory musí být suché. Všechna přebytečná tekutina naruší konzistenci knedlíku,” uvedl pro web Kuchařka pro dceru šéfkuchař Petr Kosiner. Uvařené brambory proto ještě chvíli podržte na teple, ať se z nich odpaří i poslední vlhkost.
Vsaďte na moučnaté brambory typu C
Záleží také na tom, jaké brambory koupíte. Sáhněte po moučnatých odrůdách varného typu C, případně B. Právě ty mají v sobě nejvíc škrobu a nejméně vody, takže hmota udrží tvar i bez velké pomoci. Voskové salátové brambory typu A mají víc vody a míň škrobu, takže těsto z nich potřebuje víc pomoci, aby se ve vodě udrželo.
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Rozdíl mezi varnými typy shrnuje následující tabulka:
Varný typ brambor Vlastnost Vhodnost na šišky C (případně B) moučnaté, nejvíc škrobu a nejméně vody hmota udrží tvar i bez pomoci A voskové salátové, vodnatější, méně škrobu těsto potřebuje víc škrobu na zpevnění
A právě tady škrob pomůže i s méně vhodnými bramborami. U vodnatějšího typu nebo když se hmotu nepovede dobře vysušit, přidejte na každý kilogram brambor zhruba lžíci škrobu navíc. Hmota získá potřebnou pevnost, a přesto zůstane vláčná.
Škrob si vyrobíte i sami z brambor
Kupovat Solamyl přitom ani nemusíte. Když sáhnete po variantě ze syrových nastrouhaných brambor, potřebný škrob si vyrobíte sami a zadarmo. Strouhanou hmotu stačí přendat do plátěné utěrky a vyždímat z ní všechnu šťávu do misky.
Přečtěte si také: Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu Škrob do těsta získáte i ze šťávy vyždímané ze syrových strouhaných brambor, stačí ho nechat usadit na dně misky. Ilustrační foto.
Mléčně zabarvenou tekutinu potom chvilku nerušte. Škrob z ní během pár minut klesne ke dnu a vytvoří hustou bílou usazeninu. Zbylou čirou vodu opatrně přelijte pryč a usazeninu vmíchejte nazpět mezi brambory.
Pár triků, díky kterým se šišky povedou
Vodu na vaření mějte vroucí ještě dřív, než začnete tvarovat. Bramborové těsto totiž při čekání povoluje a ztrácí pevnost, proto patří do hrnce co nejrychleji.
Kluzký povrch uvařených šišek omezíte tím, že je těsně před vařením lehce poprášíte škrobem. A pokud zrovna žádný škrob doma nemáte, staré kuchařky radí přidat do vroucí vody lžíci octa, který pomůže těstu lépe držet pohromadě.
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Zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/kluzky-bezlepkove-bramborove-knedliky-bez-mouky-a-bez-vajec-69284, https://www.apetitonline.cz/jak-na/bramboraky-bez-mouky-bramborovy-skrob, https://babinet.cz/magazin/clanek-37146-proc-ridne-bramborove-testo-tahle-chyba-kazi-knedliky-i-zkusenym-kucharkam, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-nerozvarit-knedlik.html, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-knedlik-recept/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/bramborove-knedliky-spolehlivy-a-univerzalni-recept-nasich-babicek/