Ani mouka, ani strouhanka. Kuchaři radí na řízky 1 obalovací trik, se kterým zůstanou křupavé i druhý den

Nedělní oběd se vydařil, jenže v míse zbyla ještě polovina řízků na pondělí. Druhý den z nich bývá smutná podívaná. Obal změkne, nasákne a při prvním řezu se od masa odlepí jako mokrý papír.
Pomoc přitom najdete ve spíži. Kuchaři sahají po obyčejném škrobu, který v obalu zastoupí mouku a vylepší i strouhanku. K tomu stačí pohlídat pár drobností u pánve i po smažení.
Studený řízek, který pořád křupe
Kuchaři z americké testovací kuchyně Milk Street nechali proti sobě soutěžit tři obaly na smaženém kuřeti. Jasně vyhrál čistý škrob, jehož kůrka křupala ještě ve chvíli, kdy maso vychladlo na pokojovou teplotu.
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Obal Výsledek v testu Hladká mouka nejhorší, těžký obal nasáklý olejem Mouka a kukuřičný škrob napůl lehčí než samotná mouka Čistý kukuřičný škrob nejkřupavější, křupe i vychladlý
Pro řízky, které se jedí až druhý den, je to dobrá zpráva. Doma vám poslouží bramborový i kukuřičný škrob.
Za gumový obal může lepek
Pšeničná mouka v sobě kromě škrobu nese i bílkovinu, tedy lepek. V horkém oleji se bílkovina stáhne a zpevní, takže obal zhoustne a trochu se žvýká. Protože se mouka na vlhkém povrchu masa snadno nabalí, bývá navíc vrstva zbytečně tlustá. Čím je jí víc, tím víc oleje a masové šťávy do sebe během smažení natáhne.
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Škrob bílkovinu nemá. Voda se z něj v horkém tuku odpaří a kolem masa ztuhne jemný lámavý povlak. Tenká kůrka praskne už pod nožem a na jazyku po ní nezůstane pocit tuku. Pěkná zůstane i nazítří.
Kam v trojobalu přidat škrob
Škrob se dá použít dvojím způsobem. Buď s ním úplně nahradíte mouku a maso v něm obalíte hned v prvním kroku, anebo mouku ponecháte a škrob přisypete do strouhanky. Na každý hrnek strouhanky pak počítejte s půl hrnkem škrobu.
Škrob v trojobalu zastoupí mouku, nebo ho stačí přimíchat do strouhanky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbytek postupu zůstává, jak ho znáte:
Plátky po naklepání otřete dosucha papírovou utěrkou, jinak se k nim první vrstva nepřilepí. Škrobem nebo moukou plátek jen poprašte a pak ho o okraj misky lehce poklepejte. Na mase má zůstat sotva znatelná vrstvička. Vajíčka jen prošlehejte vidličkou a nic do nich nepřilévejte. Zředěná směs drží na mase hůř a obal se pak snáz odloupne. Ve strouhance plátek obraťte z obou stran a dlaní ho jen jemně poklepejte, aby se drobky přichytily. Tuk rozpálený dřív, než plátek dopadne Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc
Řízky se smaží zhruba při 175 až 180 °C. Na tak horkém tuku se povrch plátku téměř okamžitě zpevní a dovnitř se dostane jen málo mastnoty. Když tuk horký není, obal ho do sebe nasaje a změkne dřív, než řízek otočíte.
Teplotu odhadnete i bez teploměru, stačí do tuku pustit pár drobečků strouhanky. Jakmile se kolem nich začnou tvořit drobné bublinky, je pánev připravená. Plátků dávejte jen tolik, aby se nedotýkaly. Každý další syrový kus totiž tuk ochladí.
Noc na mřížce, ráno horký vzduch
Hodně se může pokazit v prvních minutách po smažení. Pokud horké kusy skončí na hromádce nebo pod pokličkou, nemá kam uniknout vlhkost, která z nich stoupá, a kůrka ji do sebe zase nasaje. Proto je rovnou z pánve přesuňte na mřížku a počkejte, až vystydnou. Tam se k nim vzduch dostane ze všech stran. Kdo mřížku nemá, může řízky položit na papírovou utěrku, která nasaje přebytečný tuk. Do lednice je pak uložte rozložené v jedné vrstvě.
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Při ohřevu vynechte mikrovlnnou troubu, protože kůrku rozmáčí. Poslouží horkovzdušná trouba rozehřátá na 200 °C. Řízek v ní nechte zhruba deset minut a v polovině ho otočte. V horkovzdušné fritéze stačí tři až čtyři minuty při 180 °C. Alobal ani pokličku nepoužívejte, pod nimi by se obal znovu zapařil.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-rizky-krupave-i-druhy-den-rady-a-tipy/, https://www.177milkstreet.com/2020/06/off-the-air-jul-aug-2020, https://www.apetitonline.cz/jak-na/krupavy-rizek-bez-mastnoty-panko-lupinky-vlocky-misto-strouhanky, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-usmazit-rizky-aby-byly-krupave-i-druhy-den/, https://www.denik.cz/gastronomie/rizky-ohrivani/, https://cooky.cz/perfektne-krupave-rizky-kukuricne-lupinky-rakousko-recept/