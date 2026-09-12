Ani mouka, ani strouhanka. Karbanátky zůstanou šťavnaté díky 1 surovině, kterou Maďaři přidávají po generace

Dobrý karbanátek zůstane měkký a šťavnatý i chvíli po tom, co ho sundáte z pánve. Doma se ale spoustě lidí mění v tvrdou, vysychající placku a na vině bývá obyčejná přísada, která má maso držet pohromadě. Pomoct přitom umí jedna levná surovina, po které v maďarských a dalších středoevropských kuchyních sahají už celé generace.
Strouhanka umí karbanátky pořádně vysušit
Většina lidí sáhne po strouhance nebo hladké mouce úplně automaticky. Mají směs spojit a zahustit tak, aby se dala tvarovat. Potíž se ale objeví až na pánvi. Suchá strouhanka totiž při smažení nasává tekutinu a část šťávy odčerpá z masa dřív, než se karbanátek stačí propéct.
Čím víc strouhanky do směsi přidáte, tím je výsledek horší. Placičky se rozjedou do plochy, ztvrdnou a v puse pak převládne osmažená kůrka, zatímco uvnitř chybí ta správná šťáva. Vyplatí se proto sáhnout po jiném řešení.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pomocný kuchař v luxusní restauraci za jednu směnu v Praze? Až si to přečtete, zůstanete zírat Tajemstvím je nastrouhaný syrový brambor
Náhradou za strouhanku i mouku může být obyčejný syrový brambor. Stačí jeden, oloupat ho a nastrouhat najemno rovnou do mletého masa. Když ho nastrouháte tak akorát, v hotových karbanátcích po něm chuťově nezůstane ani stopa a směs spojí stejně spolehlivě jako strouhanka.
Stačí jeden brambor nastrouhaný najemno. Směs spojí stejně spolehlivě jako strouhanka a chuťově se v karbanátcích ztratí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejde přitom o žádný uzavřený recept schovaný za maďarskými hranicemi. Nastrouhaný brambor přidávaly hospodyně do mletého masa napříč střední Evropou, Maďarsko nevyjímaje, dávno předtím, než se v obchodech objevila balená strouhanka. Byla to levná surovina, kterou měl doma každý, a maso díky ní zůstávalo měkké.
Proč brambor udrží šťávu uvnitř
Za vším stojí škrob. Ten, který brambor přirozeně obsahuje, se ve směsi teplem změní, zabalí jednotlivé kousky masa a spojí je do soudržné hmoty. Karbanátky tak drží tvar a nepotřebují k tomu vysoušející strouhanku.
Přečtěte si také: Zapomeňte na cukrárny i pekárny. Vánočku upečete ze 4 surovin za 50 Kč
Brambor navíc funguje jako malá zásobárna vlhkosti. Místo aby šťávu z masa odčerpával, pomáhá ji během smažení udržet tam, kde má být. Výsledkem je karbanátek, který zůstane vláčný i druhý den, takže si ho v klidu ohřejete k obědu nebo studený zabalíte na svačinu.
Jak brambor do karbanátků zapracovat
Postup zvládne opravdu každý:
Oloupaný brambor nastrouhejte co nejjemněji a zamíchejte ho rovnou do mletého masa. Rozklepněte k masu vejce, přidejte prolisovaný stroužek česneku a co nejjemněji usekanou cibuli. Dochuťte tak, jak jste u karbanátků zvyklí, tedy solí, pepřem, majoránkou a mletou paprikou. Zvlhčete si ruce a hmotu prohněťte, dokud pěkně nedrží pohromadě. Hotovou směs nechte před smažením chvíli odpočinout v chladu. Chutě se propojí, hmota se zklidní a lépe se z ní tvaruje. Z hmoty tvarujte spíš menší kousky, každý stlačte dlaní do placičky a opékejte při mírném ohni, dokud nezezlátnou z obou stran. Bez tuku ani brambor nedělá zázraky
Jednu věc ale ani brambor nesvede, a to napravit maso, které je úplně libové. O šťavnatost se totiž ve výsledku stará hlavně tuk. Sáhněte proto po mase s vyšším podílem tuku, ideálně po hovězím smíchaném s vepřovým pleckem. Poslouží i samotné vepřové, pokud není vyloženě libové.
Přečtěte si také: Kdo si z NDR přivezl tenhle mixér, dnes sedí na pokladu. Sběratelé platí i 4 800 Kč
Pokud chcete mít jistotu, přidejte k bramboru ještě další pomocníky vlhkosti. Dobře poslouží najemno nastrouhaná mrkev nebo cuketa, které se po zapracování v mase ztratí, a leckdo přidá do směsi i trochu podmáslí. Základ ale zvládne obyčejný brambor sám, a to bez jediné lžíce mouky nebo strouhanky.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/stavnata-sekana-se-syrovym-bramborem/, https://magazin.recepty.cz/clanky/karbanatky-z-mleteho-masa-i-bez-nej-tipy-jak-pripravit-ty-nejstavnatejsi-437.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-karbanatky-aby-nebyly-suche/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/podmasli-do-karbanatku-stavnate-jemne-mlete-maso, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/zdravejsi-a-nadychanejsi-karbanatky/