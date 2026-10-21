Ani mléko, ani máslo. Bramborová kaše bude krémová jako z restaurace, když do ní přidáte 1 věc z lednice

Kaše z dobré restaurace bývá hladší a plnější než ta, kterou člověk ušťouchá doma k sekané. Velký podíl na tom má tekutina, kterou do brambor vmíchají kuchaři. Spousta lidí ji má v lednici kvůli omáčce nebo šlehačce. Zastoupí přitom mléko i máslo zároveň. Stačí vědět, kolik jí přidat a jak teplá má být.
Krabička smetany zastane dvě práce
Řeč je o sladké smetaně ke šlehání. V profesionálních kuchyních je to při přípravě kaše obvyklá volba. Rozhoduje vysoký podíl tuku, díky kterému brambory zvláční a kaše si přitom podrží hustotu.
Proč se obejdete bez másla? Máslo vzniká stloukáním smetany, při kterém se z ní oddělí tuk. Smetana tedy už obsahuje ten mléčný tuk, kvůli kterému máslo do kaše dáváme. V jedné krabičce máte tekutinu i tuk zároveň.
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Že je smetana výborná náhrada mléka, ukázal i pokus kuchařského webu Pantry and Larder. Z jedné várky brambor tam připravili sedmnáct kaší a do každé dali jinou náhradu mléka. Smetana dopadla nejlépe. Kaše s ní chutnala podobně jako s mlékem, jen o kousek bohatěji, a měla velmi sametovou strukturu.
Mléko a smetana vedle sebe
Rozdíl mezi oběma tekutinami ukazuje tabulka:
Tekutina Složení Máslo navíc Výsledek v kaši Mléko většinou voda, tuku málo tradičně se přidává při větší dávce přestane držet tvar Smetana ke šlehání mnohem víc tuku než mléko odpadá brambory zvláční a kaše zůstane hladká
Mléko je převážně voda s malou příměsí tuku, a proto se s jeho dávkou snadno přestřelí. Pár lžic navíc a kopeček kaše na talíři neudrží tvar a rozteče se do placky. Samotná voda přitom brambory do krémové hmoty nespojí, chybí jí k tomu tuk.
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Proto se k mléku tradičně přidává máslo, které ten tuk dodá. Smetana tuk nese v sobě, takže tenhle krok odpadá.
Moučné brambory a ruční šťouchadlo
O krémovosti se rozhoduje už při práci se samotnými bramborami:
Na kaši vybírejte brambory varného typu C. Mají moučnou, škrobnatou dužinu, kterou šťouchadlo zpracuje téměř bez odporu. Po slití vraťte brambory na pár minut do ještě horkého, odkrytého hrnce. Zbytek vody se z nich odpaří a hotová kaše zůstane soudržná. Mačkejte ručně, šťouchadlem nebo lisem. Mixér i robot s noži pracují s bramborami příliš zostra, škrob se z nich uvolňuje ve velkém a hotová kaše lepí. Kolik smetany přilít a jak teplou Přečtěte si také: Kuchařky ze závodních jídelen to dělají desítky let. Svíčková díky 1 kroku nikdy nezhořkne
Smetana je hustší a tučnější než mléko, takže jí potřebujete znatelně méně. V už zmíněném pokusu stačila zhruba čtvrtina dávky, se kterou by se počítalo u mléka. Kdyby vám kaše připadala příliš těžká, smetanu nařeďte trochou vody. Výborně k tomu poslouží tekutina z hrnce, kde se brambory vařily. Je zakalená bramborovým škrobem, který drží kaši pohromadě.
Odměřenou smetanu ohřejte v malém hrnci a sundejte ji z plotny, jakmile se nad ní objeví první pára, protože se nemá vařit. Do brambor ji přilévejte ve dvou až třech dávkách a po každé dávce kaši promíchejte, ať poznáte, jestli je potřeba další. Smetana rovnou z lednice by horké brambory zchladila a kaše by vyšla těžká.
Ohřátá smetana přilévaná do brambor po dávkách kaši nezchladí a pomůže trefit správnou hustotu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Lehčí kaše s podmáslím se bez másla neobejde
Podmáslí obsahuje mnohem méně tuku než smetana a kaši dodá lehce kyselou chuť. Chybějící krémovost se doplňuje máslem, takže obě suroviny spolu nejdřív zahřejte v kastrůlku a teprve teplou směs vmíchejte do brambor. Příloha tak vyjde lehčí.
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Smetanová kaše má ale výrazně víc kalorií. K nedělní pečeni nebo omáčce se hodí výborně, a když ji chcete dělat častěji, nařeďte smetanu vodou z vaření brambor stejně jako u příliš těžké kaše.
Zdroje: https://pantryandlarder.com/milk-substitutes-for-mashed-potatoes/, https://urbanfarmie.com/milk-substitutes-in-mashed-potatoes/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/dokonala-bramborova-kase-triky-maslo, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1slo, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-pridat-misto-mleka-do-bramborove-kase/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-na-nejkremovejsi-bramborovou-kasi/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11826-bramborova-kase-bez-mleka-zkuste-rakousky-trik-s-vodou-z-vareni/, https://www.centrum.cz/clanek/lahodna-bramborova-kase-podle-rakouskych-kucharek-na-mleko-a-smetanu-muzete-zapomenout-293509, https://www.tiscali.cz/kdo-pridava-do-bramborove-kase-mleko-dela-chybu-sefkuchari-pouzivaji-1-jinou-tekutinu-a-kase-je-nadychana-669865