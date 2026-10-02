Ani máslo, ani sádlo. Babičky smažily vajíčka na 1 tuku, se kterým chutnala úplně jinak

Vůně z babiččiny kuchyně měla něco, co dnešní rychlé snídaně z teflonové pánve často postrádají. Vajíčka se na plotně nepřipalovala, netvořila černé okraje a měla zvláštní, plnou chuť. Tajemství přitom neleželo ani v másle, ani v sádle. Šlo o tuk, který dnes většina domácností schovává na dně spíže, i když ho naše prababičky používaly úplně běžně.
Tajemství babiččiny pánve se jmenuje ghí
Řeč je o přepuštěném másle, kterému se dnes módně říká ghí. Vzniká tak, že se obyčejné máslo pomalu zahřeje, odpaří se z něj voda a oddělí se mléčné bílkoviny. Zbyde téměř stoprocentní tuk bez příměsí. Čerstvé máslo je totiž tvořené jen zhruba z 82 procent tukem a zbytek připadá na vodu a bílkoviny, zatímco přepuštěné máslo je čistý mléčný tuk.
Přepuštěné máslo neboli ghí je čistý mléčný tuk zbavený vody i bílkovin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Naše babičky ho vyráběly z praktické nutnosti. V dobách, kdy chladnička nebyla v každé domácnosti samozřejmostí, se máslo rychle kazilo. Přepuštěním se zbavilo vody, a tím i své pomíjivosti. Takové máslo pak vydrželo dlouhé týdny ve spíži při pokojové teplotě, aniž by ztratilo chuť.
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Hlavní přednost přepuštěného másla se ukáže ve chvíli, kdy rozpálíte pánev. Obyčejné máslo začíná hnědnout a kouřit už kolem 150 stupňů Celsia, takže na prudké smažení je ošemetné. Sádlo vydrží zhruba do 180 stupňů. Přepuštěné máslo snese teploty kolem 250 stupňů, a proto se na pánvi jen tak nepřepálí.
Rozdíly v teplotní odolnosti tří tuků přehledně shrnuje následující tabulka:
Tuk Přibližná teplotní hranice na pánvi Obyčejné máslo kolem 150 °C Sádlo zhruba do 180 °C Přepuštěné máslo kolem 250 °C Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat
Za tím vším stojí odstraněná voda. Právě ona v běžném másle způsobuje prskání a rychlé připalování mléčných bílkovin. Když v tuku není, vajíčko se smaží klidně a rovnoměrně, bez černých flíčků a bez toho, aby kuchyni zaplnil štiplavý kouř.
Vajíčka dostanou oříškovou chuť
Chuť je druhý důvod, proč se k přepuštěnému máslu vyplatí vrátit. Při jeho výrobě se mléčné bílkoviny mírně zkaramelizují a dodají tuku jemně oříškový nádech. Vajíčka pak mají plnou, máslovou vůni s náznakem oříšků, jakou olej ani sádlo nenabídnou.
Právě tahle chuť je nejspíš to, co si mnozí pamatují z dětství. Snídaně u babičky voněla jinak právě díky poctivě přepuštěnému máslu.
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Marketing kolem ghí slibuje leccos, od pomoci s hubnutím po očistu organismu. Realita je ovšem mnohem nudnější. Pořád jde o obyčejné máslo zbavené vody a bílkovin, takže nenabídne nic navíc, co by v původní surovině nebylo. Energeticky patří naopak k tomu nejvydatnějšímu, co ve spíži máte, a z velké části ho tvoří nasycené mastné kyseliny.
Háček je v cholesterolu, který ke každému živočišnému tuku přirozeně patří. Při zahřátí se jeho část mění na takzvanou oxidovanou formu a tu vědci spojují s vyšším rizikem potíží se srdcem a cévami. Kvůli tomu se na přepuštěném másle nevyplatí smažit pořád dokola na jednom tuku a do jídelníčku ho rozhodně nezařazujte bez míry.
Pro citlivější strávníky má ještě jednu přednost. Během přepouštění z másla zmizí laktóza i většina mléčné bílkoviny, takže bývá stravitelné i pro část lidí, kterým klasické máslo dělá potíže. Jistotu to ale nedává. Při silné alergii je bezpečnější sáhnout po rostlinném tuku, protože drobné stopy bílkoviny v přepuštěném másle zůstat můžou.
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Výroba je jednoduchá a zvládne ji každý.
Do kastrolu vložte kostku másla a na mírném plameni ji nechte pozvolna rozpustit. Za chvíli se na hladině začne tvořit pěna z mléčných bílkovin. Tu průběžně odebírejte lžící do misky. Zhruba po pěti až deseti minutách pěna zmizí a tuk se vyčeří do sytě zlaté barvy. Na dně se usadí hnědé připečené kousky, které do sklenice přelévat nechcete. Čirý tuk slijte přes jemné sítko do čisté sklenice a nechte vychladnout.
Uzavřené vydrží i mimo lednici a máte doma přesně ten tuk, na kterém se smažilo u babičky.
Zdroje: https://www.kucharkaprodceru.cz/prepustene-maslo-ghi/, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Prepustene-maslo—vhodne-ke-smazeni-a-pro-alergiky.-Ma-ale-i-nevyhody__s10010x19586.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jaky-olej-ke-smazeni-kourovy-bod-zebricek, https://fresh.iprima.cz/magazin/novinky/10-padnych-duvodu-proc-pouzivat-ghi-neboli-prepustene-maslo, https://www.stobklub.cz/clanek/je-ghi-lepsi-nez-maslo-/