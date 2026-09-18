Ani máslo, ani Hera. Češi teď na chleba mažou tuhle 1 věc, která je podle odborníků 5krát zdravější

Ranní krajíc řeší většina domácností pořád stejně. Buď máslo, nebo nějaký ten rostlinný tuk z vaničky. Poslední dobou ale přibývá lidí, kteří sáhnou po něčem úplně jiném. Po surovině, kterou znaly už naše babičky a kterou nutriční poradci staví nad máslo i margarín. A není to nic drahého ani vymyšleného.
Řeč je o obyčejném tvarohu. Roztíratelném, levném a v každé lednici k mání. Právě on se vrací na krajíce chleba jako lehčí soused másla.
Proč lidé odkládají máslo i margarín
Máslo chutná skvěle, o tom žádná. Potíž je v tom, čeho je v něm nejvíc. Zhruba 82 procent másla tvoří tuk a velkou část z něj představují nasycené mastné kyseliny, tedy ten typ tuku, kterého má většina z nás v jídelníčku až moc. Nasycených živočišných tuků přitom máme dlouhodobě spíš nadbytek a máslo patří k jejich nejkoncentrovanějším zdrojům.
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Margarín typu Hera na tom bývá s obsahem tuku o něco lépe a moderní výrobky už dávno neobsahují nebezpečné ztužené trans tuky. Pořád je to ale koncentrovaný tuk, který ze snídaně sám o sobě zdravější jídlo neudělá. Proto část lidí hledá třetí cestu.
Tvaroh šetří tuk i kalorie a přidá bílkoviny
Tady začíná být rozdíl vidět v číslech. Sto gramů másla má kolem 3 100 kilojoulů a 82 gramů tuku. Sto gramů polotučného tvarohu vyjde na zhruba 400 kilojoulů a pouhé 3,5 gramu tuku, odtučněná varianta ještě méně. To je více než pětkrát méně energie a mnohonásobně méně tuku na stejně velkou porci.
K tomu tvaroh nabízí něco, čeho je v másle jen zanedbatelně. Bílkoviny. Ve stovce gramů jich bývá deset až třináct, u tvrdého tvarohu i pětadvacet. Právě bílkoviny dobře zasytí, takže po tvarohovém krajíci vydržíte bez hladu déle.
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Rozdíl v číslech na 100 gramů přehledně shrnuje následující tabulka:
Na 100 gramů Máslo Polotučný tvaroh Energie kolem 3 100 kJ zhruba 400 kJ Tuk 82 g 3,5 g Bílkoviny zanedbatelné množství 10 až 13 g
Že jde o rozumnou výměnu, potvrzují i odborníci. Lékařka Kateřina Cajthamlová k tomu dodává, že i v tučnější podobě kolem pětadvaceti procent tuku zůstává tvaroh lehčí volbou než máslo, které se dostává na dvaaosmdesát procent.
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Samotný tvaroh na chlebu může působit trochu stroze, tajemství je v přípravě. Když ho pořádně vyšleháte metličkou nebo šlehačem, získá jemnou krémovou strukturu, která se roztírá skoro jako máslo.
Vyšlehaný tvaroh získá krémovou strukturu a roztírá se skoro jako máslo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na slano si s ním pohrajete během chvíle. Skvěle chutná s medvědím česnekem a kapkou olivového oleje, s rozmačkanými sardinkami a citronem, s nadrobno nakrájenou fetou a olivami nebo se lžičkou strouhaného křenu. Na sladko se hodí hruška se špetkou vanilky, trocha domácí marmelády nebo kousky hořké čokolády. Vznikne svačina, která zabaví děti i dospělé, a přitom vás nezruinuje.
Kolik a jak často: pořád záleží na míře
Aby to celé nevyznělo černobíle, patří sem i špetka střízlivosti. Ne všichni odborníci máslo zatracují, někteří jeho nasycené tuky v rozumném množství obhajují a připomínají, že rozhoduje celková skladba jídelníčku a jedna jediná potravina toho zas tolik nezmění. Shodnou se ale na tom, že nejvíc rozhoduje množství a tloušťka namazané vrstvy.
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„Záleží ale na tom, jak často a jak silnou vrstvu,” uvedla pro Český rozhlas lékařka Kateřina Cajthamlová. A právě v tom je tvaroh vděčný pomocník. Dá se jím mazat vydatně, a přitom se do těla nedostane tolik tuku jako z tenké vrstvy másla. Ideální je brát ho jako součást pestré stravy plné zeleniny, luštěnin a ryb. Pokud řešíte cholesterol nebo jiné zdravotní potíže, vyplatí se skladbu jídelníčku probrat s lékařem nebo nutričním terapeutem.
Zdroje: https://www.stobklub.cz/clanek/tvaroh-a-jeho-pozitiva/, https://www.stobklub.cz/clanek/maslo-nebo-margarin-/, https://www.olivum.cz/blog/olivovy-olej-vs–maslo-ktery-tuk-je-zdravejsi/, https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/, https://strednicechy.rozhlas.cz/namazte-si-na-chleba-radeji-tvaroh-misto-masla-radi-katerina-cajthamlova-7250944