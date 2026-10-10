Ani Malta, ani Kanáry. Čeští senioři letos v listopadu objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden u moře s jídlem vyjde levně

Doma se listopad hlásí plískanicí a sluncem, které se za celý měsíc ukáže sotva na pár desítek hodin. Není divu, že část českých seniorů v tuhle dobu balí kufry a míří za posledním létem. Letos ale nesázejí na obvyklou Maltu ani na Kanárské ostrovy. Objevili zemi, kde se dá ještě koupat, obloha zůstává skoro pořád modrá a týdenní pobyt i s jídlem vyjde levněji než leckterý penzion u nás.
V téhle zemi připomíná listopad naše léto
Řeč je o Egyptě a jeho letoviscích u Rudého moře. Přes den tu v listopadu bývá příjemných 25 až 30 stupňů, k večeru se vzduch ochladí tak akorát na procházku po promenádě. Pro seniory, kteří špatně snášejí tropická vedra, jde o ideální kompromis, protože nejparnější letní měsíce jsou už za námi.
Lákadlem není jen teplý vzduch. Voda v moři drží kolem 25 až 26 stupňů, v jižnějším Marsa Alam dokonce 27, takže se v ní dá bez váhání koupat celý den. Obloha navíc vydrží jasná skoro pořád, slunce rozdává zhruba deset hodin denně a déšť se objeví jednou, nanejvýš dvakrát za měsíc. Pro srovnání, českému listopadu připadá v průměru sotva šedesát hodin slunečního svitu za celý měsíc.
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Za výhodnými cenami stojí docela prozaický ekonomický důvod. Egyptská libra už roky ztrácí na hodnotě, a tak domácí hoteliéři platí za energie, mzdy i suroviny do kuchyně zlomek dřívějších nákladů. Tahle úspora se pak propíše až do cenovek zájezdů. Svoje přidává i konec sezóny, kdy velké resorty s tisíci lůžky shánějí hosty, aby jim letadla nelétala poloprázdná.
Výsledek je znát na peněžence. Za sedm dní s all inclusive dnes leckde nenecháte ani dvanáct tisíc korun a nejlevnější termíny atakují hranici devíti tisíc na osobu. Za srovnatelnou sumu si doma dopřejete sotva pár nocí na horách bez jídla. Let od nás k Rudému moři navíc zabere jen čtyři až pět hodin, takže ho i starší ročníky zvládnou bez velké únavy.
Hurghada, Marsa Alam nebo klidnější Sahl Hasheesh
Vybírat je z čeho. Hurghada je největší a nejživější, najdete tu kompletní zázemí od obchodů po restaurace. Marsa Alam leží jižněji, voda je tu nejteplejší a atmosféra poklidnější. Za opravdovým klidem míří cestovatelé do rezidenční zóny Sahl Hasheesh kousek za Hurghadou, která sází na prostor, nespěch a pláže daleko od hlučného centra.
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Hlavní rozdíly mezi těmito letovisky přehledně shrnuje následující tabulka:
Letovisko Atmosféra Čím láká Hurghada Největší a nejživější Kompletní zázemí, obchody a restaurace Marsa Alam Klidnější Nejteplejší voda Sahl Hasheesh Klid a ticho Dlouhé pláže a prostor daleko od ruchu
Kdo nechce jen ležet u bazénu, nudit se nebude. Rudé moře se pyšní jedněmi z nejkrásnějších korálových útesů vůbec a k šnorchlování se odhodlá i naprostý nováček. Aktivnější povahy vyrazí na windsurfing nebo golf. A když je na pláž přece jen chladno, láká poušť i slavné památky, od pyramid v Gíze po chrámy v Luxoru.
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Jedno upozornění se u egyptských hotelů vyplatí vzít v potaz. Hvězdičky tu bývají štědřejší než v Evropě, takže sám jejich počet ani nejnižší cena v katalogu o kvalitě pobytu moc nevypovídají. U nejlacinějších nabídek se snadno přihodí, že se jídelníček po pár dnech začne opakovat, před bufetem se stojí fronty a na úklid se příliš nehledí.
Pár minut nad recenzemi proto ušetří zklamání. Užitečnější než celkové skóre bývají delší a konkrétní zkušenosti hostů, nejlépe ty nedávné. Všímejte si hlavně toho, jak to v hotelu chodí s čistotou, stravováním a ochotou personálu, protože právě na tom dovolená stojí nebo padá. Čas strávený nad výběrem se vrátí v klidném týdnu u moře bez nepříjemných překvapení.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/svet/egypt-all-inclusive-levne-2026/, https://tripito.cz/egypt/pocasi-listopad/, https://www.kdyjet.cz/listopad/, https://dovolena.cz/dovolena-v-listopadu, https://www.eximtours.cz/novinky/dovolena-listopad, https://www.studentagency.cz/blog/kam-letet-v-listopadu
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