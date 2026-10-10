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Ani Malta, ani Kanáry. Čeští senioři letos v listopadu objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden u moře s jídlem vyjde levně

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Doma se listopad hlásí plískanicí a sluncem, které se za celý měsíc ukáže […]
Ani Malta, ani Kanáry. Čeští senioři letos v listopadu objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden u moře s jídlem vyjde levně

Ani Malta, ani Kanáry. Čeští senioři letos v listopadu objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden u moře s jídlem vyjde levně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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