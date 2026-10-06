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Ani Mallorca, ani Kréta. Češi letos v říjnu objevili 1 ostrov, kde je 26 stupňů a večeře za 300 Kč

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Na podzimní prázdniny se za sluncem vydávají hlavně rodiny s dětmi, které si […]
Ani Mallorca, ani Kréta. Češi letos v říjnu objevili 1 ostrov, kde je 26 stupňů a večeře za 300 Kč

Ani Mallorca, ani Kréta. Češi letos v říjnu objevili 1 ostrov, kde je 26 stupňů a večeře za 300 Kč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

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