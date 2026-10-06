Ani Mallorca, ani Kréta. Češi letos v říjnu objevili 1 ostrov, kde je 26 stupňů a večeře za 300 Kč

Na podzimní prázdniny se za sluncem vydávají hlavně rodiny s dětmi, které si chtějí ještě jednou užít léto. Mallorca a Kréta zůstávají spolehlivou volbou, letošní prodeje letenek ale ukazují nečekaným směrem. Mezi Čechy rychle získává oblibu velký ostrov na jihu Itálie, kde se koncem října dá chodit v tričku a najíst se za rozumné peníze.
Zájem o Katánii se víc než zdvojnásobil
Podle dat portálu Kiwi.com, která zveřejnil Ekonomický deník, patří sicilská Katánie k destinacím s nejrychleji rostoucím zájmem o podzimní prázdniny. Poptávka po letenkách sem meziročně vyskočila o 110 procent. Loni sem ovšem mířilo jen málo cestovatelů, takže skok vychází z nízkého základu. Čísla navíc zachycují jen nákupy přes tento portál, celkový počet českých turistů na Sicílii se z nich vyčíst nedá.
Město leží na východním pobřeží Sicílie přímo pod Etnou a pro většinu turistů slouží jako brána na celý ostrov. Z Prahy sem bez přestupu létají Ryanair i Wizz Air a let trvá necelé dvě a půl hodiny.
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V okolí Katánie se odpolední teplota vzduchu v říjnu v dlouhodobém průměru drží těsně pod 26 °C. Na jeden říjnový den tu navíc připadá v průměru sedm a půl hodiny slunečního svitu. Po setmění se ale citelně ochladí, běžně až pod 18 °C, a na večerní procházku se proto vyplatí přibalit mikinu.
Teplota vody se v říjnu drží zhruba na 23 °C. Nejpříjemněji se plave v klidných dnech, kdy nefouká a obloha zůstává jasná. Kdo by v Česku na konci října vlezl do vody jen s velkým přemáháním, tady si může plavání užít bez otužování.
S čím počítat, když se zatáhne
S příchodem října na Sicílii přibývá srážek a počasí se umí rychle otočit. Slunečné období dokáže během jednoho dne vystřídat silný vítr nebo bouřka. V okolí Katánie ale bývá deštivých dní během října v průměru jen pět, většina měsíce tak zůstává suchá.
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Kdo jede hlavně kvůli plážím, udělá dobře, když si předem rozmyslí i program na deštivé dny. Hodí se třeba prohlídka některého vinařství na svazích Etny spojená s ochutnávkou. Ubytování se vyplatí hledat v Katánii nebo jiném větším městě, kde služby běží i po skončení sezóny. V menších přímořských městečkách, která žijí hlavně z letních hostů, totiž v říjnu část podniků zavírá.
Kolik zaplatíte za večeři
Pizza v běžné pizzerii stojí 7 až 12 eur, při aktuálním kurzu ČNB tedy zhruba 170 až 290 korun. Obyčejná večeře u pizzy se tak vejde do 300 korun. Jídlo v levnější restauraci vyjde podle srovnávací databáze Numbeo obvykle na 15 eur, tedy asi 370 korun. Ke stolu si můžete objednat sklenku místního vína za 3 až 5 eur.
Na svačinu mezi prohlídkami stačí pouliční jídlo. Smažená rýžová koule arancino přijde na 2 až 5 eur a dobře zasytí.
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Katánie je domovem pasty alla Norma, kterou tvoří těstoviny s rajčatovou omáčkou, smaženým lilkem a strouhanou slanou ricottou. Jméno dostala podle opery Norma, kterou složil Vincenzo Bellini, rodák z Katánie. Patří k nejtypičtějším místním jídlům, takže by při návštěvě neměla chybět na talíři.
Na ryby a mořské plody, ze kterých okolní restaurace vaří, se můžete podívat na rybím trhu La Pescheria. Prodává se tu úlovek, který rybáři ten den vytáhli z Jónského moře.
Zdroje: https://ekonomickydenik.cz/za-teplem-podzimni-prazdniny/, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/italie/sicilie/pocasi, https://levnocestovani.cz/pruvodce/evropa/italie/sicilie/jidlo, https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Catania?displayCurrency=EUR, https://www.cz.kayak.com/trasy-letu/Praha-Vaclava-Havla-PRG/Catania-Fontanarossa-CTA, https://en.wikipedia.org/wiki/Pasta_alla_Norma, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://levnocestovani.cz/pruvodce/evropa/italie/sicilie/pocasi
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