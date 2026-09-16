Ani majonéza ani hořčice: bramborový salát bude krémový díky 1 surovině, kterou kuchaři přidávají úplně nakonec

Většina lidí sáhne při přípravě bramborového salátu po majonéze a věří, že bez ní hebkou zálivku nedostanou. Zkušení kuchaři to dělají jinak. Mají po ruce jednu surovinu, která salát spojí do sametové konzistence, přitom nestojí ani korunu a najdete ji v každé kuchyni. Většina z nás ji přitom bez rozmyslu vylije do dřezu.
Krémový salát nemusí plavat v majonéze
Panuje představa, že čím víc majonézy, tím lepší salát. Výsledkem ale bývá těžká hmota, ve které zanikne chuť brambor i zeleniny. Když z každého kousku čiší hlavně tučná zálivka, málokdo si takový salát vychutná.
Profesionální kuchyně na to jdou jinak. Vídeňský bramborový salát, který se podává i v rakouských restauracích, se bez majonézy obejde úplně, a přesto zůstává krásně krémový. Tajemství neleží v žádné drahé přísadě, kterou byste sháněli po specializovaných obchodech.
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Onou kouzelnou ingrediencí je škrobová voda z vaření brambor. Když brambory bublají v hrnci, uvolňují do vody škrob. Právě ten dokáže z obyčejné zálivky udělat hedvábný krém. Stačí před scezením odebrat trochu tekutiny z hrnce stranou a přidat ji nakonec k salátu.
Voda, ve které se brambory vařily, je plná škrobu a právě on promění obyčejnou zálivku v hedvábný krém. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řada kuchařů sáhne místo obyčejné vody po horkém masovém vývaru, protože brambory nasáknou i jeho chuť. Princip zůstává stejný, protože i tady pracuje škrob z teplých brambor. Doma přitom bohatě stačí ta voda, ve které se salátové brambory vařily.
Proč to funguje: škrob spojí celou zálivku
Škrob se chová jako přírodní pojivo. Rozpuštěný v teplé tekutině zahustí olej, ocet i vodu do jedné souvislé emulze, která obalí každý plátek brambory. Nepotřebujete k tomu žádné kupované zahušťovadlo. O krémovost se postará jen to, co samy brambory při vaření pustí do vody.
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Teplé brambory navíc nasáknou víc tekutiny než studené. Když do nich zapracujete škrobovou vodu ještě vlažné, zálivka se do nich vpije a salát získá tu pravou soudržnost. Ve studených bramborách by voda jen stékala po povrchu.
Jak na to krok za krokem Vsaďte na brambory varného typu A, tedy salátové, které drží tvar a nerozpadnou se na kaši. Vařte je celé ve slupce, po změknutí je zatepla oloupejte a rozkrájejte na kolečka silná zhruba centimetr. Než vodu slijete, odlijte si stranou menší hrneček, stačí pár lžic. Brambory zalijte olejem, octem, solí a nakrájenou cibulí a opatrně promíchejte. Nakonec přilévejte teplou škrobovou vodu po troškách a míchejte tak dlouho, dokud zálivka pěkně nezhoustne a plátky se nezačnou lesknout.
Pokud vám salát ztuhne přes noc v lednici, druhý den ho jen dolijte lžící teplé vody nebo vývaru a znovu jemně promíchejte. Vrátí se mu původní krémovost, aniž byste museli přidávat další tuk.
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Odlehčená verze se hodí jako letní příloha k masu i jako svěží doplněk k rybě. Bez majonézy salát neztěžkne a v horku vydrží déle svěží, takže se nemusíte bát ani grilovačky na zahradě.
V lehké zálivce je u brambor cítit jejich vlastní chuť, kterou hustá majonéza jinak přebije. Kdo chce salát ještě oživit, může přidat čerstvou petrželku, nakládanou okurku nebo pár koleček jarní cibulky. Základ ale drží ta jedna nenápadná surovina, kterou většina z nás dosud vždycky vylila do dřezu.
Zdroje: https://www.iglanc.cz/gurmet/recept-nejlepsi-bramborovy-salat-bez-majonezy/, https://recepty.cuketka.cz/vidensky-bramborovy-salat-bez-majonezy/, https://www.denik.cz/gastronomie/vidensky-bramborovy-salat-recept/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/bramborovy-salat-se-smetanou-ondrej-moravec/, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-salat-recept/