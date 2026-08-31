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Ani léky, ani pohyb. Nejvíce stabilizuje hladinu cukru v krvi věc, která je dostupná úplně všude

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Čerstvý luskový hrášek jsme zvyklí jíst tak, že vyloupneme kuličky a zbytek hodíme do koše. Málokdo přitom tuší, že vnější slupka skrývá látky, které dokážou zkrotit hladinu cukru v krvi daleko účinněji než samotná zrnka.
Ani léky, ani pohyb. Nejvíce stabilizuje hladinu cukru v krvi věc, která je dostupná úplně všude

Ani léky, ani pohyb. Nejvíce stabilizuje hladinu cukru v krvi věc, která je dostupná úplně všude

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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