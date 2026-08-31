Ani léky, ani pohyb. Nejvíce stabilizuje hladinu cukru v krvi věc, která je dostupná úplně všude

Moderní strava je plná rychlých sacharidů, které tělo bombardují náhlými vlnami glukózy. Sladkosti, bílé pečivo nebo slazené nápoje rozhoupají hladinu cukru jako houpačku – prudký vzestup následovaný stejně prudkým pádem, který s sebou přináší únavu, hlad a dlouhodobě i riziko diabetu. Existuje ale zelenina, která funguje přesně opačně.
Cukrový hrášek patří mezi luštěniny, ale na rozdíl od svých příbuzných se konzumuje celý včetně křupavého obalu. Pochází sice ze stejné rostliny jako klasický hrášek setý (Pisum sativum), avšak díky speciální odrůdě vyšlechtěné v roce 1979 postrádá tuhou pergamenovou blánu uvnitř lusku. Právě proto je celý šťavnatý, křehký a snadno stravitelný.
Co se děje v těle, když sníte celý lusk
Sklízí se mladý, světle zelený, v okamžiku, kdy semínka uvnitř ještě neztvrdla. Kdyby zůstal na stonku déle, lusk by zdřevnatěl a stal by se nepoživatelným. V raném stadiu však obsahuje maximum přirozeného cukru a jeho chuť je nejsladší – bez jediného gramu přidaného cukru.
Stogramová porce přitom obsahuje pouhých 40 kilokalorií, 7 gramů sacharidů, 3 gramy bílkovin a téměř žádný tuk. Až 90 procent plodu tvoří voda, díky čemuž vás zasytí, aniž byste pociťovali tíhu v žaludku. A právě tady začíná zásadní rozdíl oproti běžným sladkostem.
Sacharidy obsažené v hrášku se uvolňují pozvolna, takže hladina cukru v krvi stoupá bez náhlých skoků. Zatímco po sladké tyčince následuje energetický kolaps, po hrášku zůstává energie stabilní po celé hodiny. To z něj dělá ideální svačinu mezi jídly i přílohu k večeři – nejen pro ty, kdo si hlídají váhu, ale pro každého, kdo nechce být otrokem glykemických výkyvů.
Poklad ukrytý v zelené slupce
Cukrový hrášek je významným zdrojem vitamínu C, vitamínu K a vlákniny, a zdůrazňují, že nejvyšší obsah živin si zachovává, když ho konzumujete co nejčerstvější. A právě tady přichází klíčové zjištění: většina těchto látek se nachází v zelené stěně lusku, kterou u klasického hrášku vyhazujete.
Pouhých 100 gramů dodá téměř tři čtvrtiny doporučené denní dávky vitamínu C – konkrétně 60 miligramů. Tento vitamín posiluje imunitu, usnadňuje vstřebávání železa a je nezbytný pro tvorbu kolagenu, bílkoviny zodpovědné za pevnost pokožky a pružnost cév. Pokud si koupíte mražený nebo konzervovaný hrášek bez lusků, o tento benefit se ochudíte.
Stejně cenný je obsah vitamínu K – zhruba 25 mikrogramů na 100 gramů, což pokrývá čtvrtinu denní potřeby. Tento vitamín zajišťuje správnou srážlivost krve a posiluje kostní tkáň. Navíc hrášek obsahuje foláty (vitamin B9), které jsou klíčové pro dělení buněk a zdravý průběh těhotenství.
Vláknina je další zbraň proti cukrovce. Stogramová porce dodá přibližně 2,5 gramu vlákniny, což je solidní příspěvek k doporučené denní dávce 25 až 30 gramů – a většina lidí má chronický nedostatek vlákniny. Nerozpustná vláknina zvětšuje objem střevního obsahu a urychluje jeho průchod, čímž chrání před zácpou. Rozpustná vláknina pak prodlužuje pocit sytosti a živí střevní bakterie, které mají zásadní vliv na celkové zdraví.
Jako luštěnina je cukrový hrášek také zdrojem rostlinných bílkovin složených z aminokyselin, z nichž některé musí tělo získávat z potravy, protože si je nedokáže samo vyrobit. Kombinace bílkovin, vlákniny a pomalých sacharidů z něj dělá superpotravinu, která dodává energii bez rizika glykemického šoku.
Aby se v hrášku zachovalo co nejvíce citlivého vitamínu C, je nejlepší ho jíst syrový. Pokud ho chcete tepelně upravit, stačí krátké blanšírování – povařte ho jednu až dvě minuty a ihned zchlaďte v ledové vodě. Čím déle ho vaříte, tím více cenných látek ztrácí. A právě proto je čerstvý cukrový hrášek s celým luskem tou nejlepší volbou – dostanete maximum živin v nejpřirozenější formě, kterou příroda nabízí.
Zdroje článku: healthyfood.com, nutrition-and-you.com, saspublishers.com, happyhealthy.extension.msstate.edu, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá