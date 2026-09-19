Ani krb ani kamna. Češi před zimou dávají do obýváku tuto věc a ušetří až 10 000 Kč za topení

Než přijdou první mrazy, řeší spousta domácností stejnou otázku. Jak se doma zahřát a nepřijít přitom o poslední peníze za drahou elektřinu. Čím dál víc lidí sází na nenápadnou skříňku pověšenou na zdi obýváku. S krbem ani s kamny přitom nemá nic společného, a přesto pokoj vytopí levněji než běžné elektrické topení.
Klimatizace, která zvládne i zimu
Většina lidí si pod slovem klimatizace představí přístroj, který v horkých dnech ožene vedro. Jenže moderní nástěnná klimatizace je ve své podstatě tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které umí hřát úplně stejně dobře jako chladit. Stačí přepnout režim a z jednotky místo studeného vzduchu proudí teplý.
Princip je jednoduchý. V létě odvádí teplo z místnosti ven, v zimě to celé obrátí a teplo z venkovního vzduchu přivádí dovnitř. A energie ve vzduchu zůstává i tehdy, když teploměr ukazuje pár stupňů pod nulou. Jednotka ji jen přečerpá do pokoje.
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Celé kouzlo tkví v účinnosti. Zatímco elektrický přímotop promění jednu kilowatthodinu elektřiny přesně na jednu kilowatthodinu tepla, klimatizace ze stejné elektřiny vyrobí tři až pět kilowatthodin. Odborně se tomu říká topný faktor a u kvalitních modelů se pohybuje kolem hodnoty čtyři.
Na účtu to dělá pořádný rozdíl. Řekněme, že za kilowatthodinu elektřiny platíte kolem 6 korun. Přímotop o výkonu 3 kilowatty vás pak za hodinu topení vyjde na 18 korun. Klimatizace si na stejné teplo vezme jen zhruba čtvrtinu elektřiny, takže tatáž hodina stojí kolem 4 až 5 korun.
Za celou sezónu se to nasčítá pořádně. Vezměte si pokoj, kde přímotopy protopí, dejme tomu, kolem 1 500 kilowatthodin. Při ceně 6 korun za kilowatthodinu je to 9 000 korun ročně. Klimatizace spotřebuje na totéž teplo zhruba čtyřikrát méně, takže se dostanete kolem 2 250 korun. Domácnost, která přímotopy nahradí v obýváku a dalších pokojích, se pak k úspoře i kolem 10 000 korun za rok dostane snadno. U větších bytů s vysokými účty za elektřinu bývá rozdíl ještě znatelnější.
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Rozdíl mezi oběma způsoby vytápění shrnuje následující tabulka (počítáno s cenou 6 Kč za kilowatthodinu):
Parametr Elektrický přímotop Klimatizace Teplo z 1 kWh elektřiny 1 kWh 3 až 5 kWh Hodina topení při výkonu 3 kW kolem 18 Kč kolem 4 až 5 Kč Roční vytápění jednoho pokoje kolem 9 000 Kč kolem 2 250 Kč Kdy se vyplatí nejvíc a kdy naopak zaváhat
Nejlépe se klimatizaci daří na jaře a na podzim. Když se teploty drží nad nulou a tuhé mrazy ještě nepřišly, pracuje s nejvyšší účinností a topí nejlevněji. Skvěle poslouží i k rychlému rannímu přitopení nebo v místnostech, které se běžně netopí a jen občas potřebují přihřát.
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V tuhých mrazech ovšem výkon klesá. Když teplota spadne hluboko pod nulu, některé jednotky se přepnou na záložní elektrickou spirálu a v tu chvíli topí stejně draho jako obyčejný přímotop. Vytopit sama celý dům v mrazivé zimě proto většinou nedokáže. Nejlépe se hodí jako chytrý doplněk hlavního topení.
V tuhých mrazech účinnost klimatizace klesá, nejlépe proto poslouží jako doplněk hlavního topení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Počítejte i s tím, že teplo putuje jen do místnosti, kde jednotka visí. S ohřevem vody v koupelně nezmůže vůbec nic. A při mrazu se venkovní díl čas od času sám na chvilku zbaví námrazy. Netrvá to dlouho a o žádnou poruchu nejde.
Na co myslet před pořízením
Základní split jednotka i s montáží vyjde zhruba od 20 000 korun, kvalitnější kousky se pohybují kolem 30 000. U domácnosti, která doteď topí přímotopy, se investice obvykle vrátí za pět až šest let. K tomu máte v létě chlazení zadarmo.
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Při výběru sledujte hodnotu SCOP, tedy sezónní topný faktor. Čím vyšší číslo, tím úspornější provoz. Vsaďte na invertorový model, který výkon plynule reguluje podle potřeby.
A pár rad, jak s klimatizací topit co nejlevněji:
držte pořád stejnou teplotu kolem 21 stupňů, ať jednotka nemusí dokola roztápět odznova; zavírejte dveře i okna, ať vám teplo neutíká ven; pravidelně čistěte filtry; jednou za rok si jednotku nechte zkontrolovat u odborníka.
Malá péče se vám vrátí na spotřebě.
Zdroje: https://klimotop.cz/blog/kolik-usetrim-pri-vytapeni-klimatizaci/, https://www.klimatizace-kutilek.cz/a/klimatizace-jako-tepelne-cerpadlo-umi-topit-i-v-zime, https://chkt.cz/poradna/klimatizace-vs-tepelne-cerpadlo/, https://www.daikin.cz/cs_cz/zakaznici/inspirace/articles/jak-efektivne-vyuzivat-tepelne-cerpadlo-vzduch-vzduch.html, https://www.csmtrade.eu/cz/blog/topeni-klimatizaci-vyplati-se-v-ceskych-podminkach-1, https://www.az-klimatizace.cz/spotreba-klimatizace/
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