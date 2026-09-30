Ani kozačky, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který je pohodlný a hodí se ke všemu

Podzimní ráno a stále stejná otázka u botníku. Kozačky vypadají na běžný den zbytečně těžce a trochu svátečně, tenisky zase stáhnou celý outfit do sportovní roviny. Spousta zralých žen proto letos objevila třetí cestu. Boty, které jsou pohodlné skoro jako papuče, a přesto v nich vypadáte upraveně na ulici, v kavárně i na návštěvě.
Obujete je za pár vteřin
Řeč je o mokasínech, kterým se dnes běžně říká také loafery. Celé jejich kouzlo se skrývá v jednoduchosti. Nemají tkaničky ani přezky, které by se musely zapínat, takže noha do nich sklouzne během chvilky. Kdo se nerad ráno ohýbá ke šněrování, tohle ocení okamžitě.
Do nazouvacích mokasínů sklouzne noha během chvilky, bez šněrování i přezek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Špička zůstává uzavřená a prsty tak schované v teple, což se v sychravých dnech hodí mnohem víc než otevřené sandály. Podrážka bývá nízká a stabilní, takže se v mokasínech chodí jistě, netlačí a nehrozí v nich podvrtnutý kotník jako na vysokém podpatku.
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Mokasíny se trefují přesně do polohy, kterou zralé ženy hledají. Nejsou tak sportovní jako tenisky, ale ani tak formální a náročné na chůzi jako lodičky na jehle. Noha v nich navíc působí štíhle a hezky, ať už je zrovna vidět pod sukní, nebo vykukuje zpod kalhot.
Velké plus je celodenní pohodlí. V dobrém páru s měkkou stélkou noha neúnavně vydrží nákupy, procházku i posezení s přítelkyní, aniž byste se v půlce dne těšily domů zout se. Kdo tráví hodně času na nohou, ví, jak vzácná vlastnost to u pěkných bot je.
Výsledkem je dojem, že jste si s outfitem daly práci, i když jste se ve skutečnosti jen pohodlně obuly. Právě proto si je oblíbily ženy napříč generacemi, od studentek až po dámy, které mají šedesátku dávno za sebou.
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Slib, že se boty hodí opravdu ke všemu, plní mokasíny víc než dobře. Skvěle sednou hned k několika kouskům z šatníku:
k rovným nebo mírně zúženým džínám ke kotníku, k cigaretovým kalhotám, k midi sukni, k úpletovým šatům a neprůhledným punčochám pro ženštější styl, k vlněnému svetru a delšímu kabátu nebo trenčkotu na chladnější dny.
Boty přitom nemusí být tou nejnápadnější věcí na vás. Stačí, když celek nenápadně dotáhnou, a v téhle nenucenosti je jejich hlavní přednost.
Přečtěte si také: Ani baleríny, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který nebolí a opticky prodlouží nohy Mokasíny snadno sladíte s rovnými džínami i s cigaretovými kalhotami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vsaďte na teplou hnědou, vínovou a zelenou
Černá je věčná jistota a hodí se prakticky ke všemu. Letos ale sezoně vládnou hlavně teplé odstíny hnědé, od světlejší velbloudí až po sytě čokoládovou, a k nim se přidává tmavá vínová. Kdo chce trochu vybočit, sáhne po tmavě zelené, která rozzáří i jednoduchý tmavý outfit.
„Barevná paleta se nemusí omezovat jen na černou a hnědou klasiku,“ uvedla pro web Lifee.cz Kateřina Mojdlová, která v Česku zastřešuje komunikaci obuvnické značky Högl. Pokud jde o materiál, letos frčí měkký semiš na tenké podrážce. Na mrazivější dny existují i zateplené modely s kožíškem, elegantně působí také lakovaný povrch. Z ozdob se vrací takzvaný horsebit, tedy kovová spona ve tvaru koňského udidla.
Nadčasová klasika s dlouhou historií
Mokasíny nejsou žádná novinka. Vznikly v Severní Americe, kde jejich název původně znamenal jednoduše botu, a nazouvací kožené modely později nosili i norští rybáři a farmáři, kteří potřebovali obuv na celý pracovní den. Slávu jim pak dodali američtí vysokoškoláci, kteří si do zářezu na nártu zastrkávali minci pro případ nouze. Odtud pochází dodnes používané označení penny loafer.
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Právě tahle dlouhá historie je nejlepší zárukou, že peníze za dobrý pár nevyhodíte oknem. Mokasíny se totiž do módy vracejí sezonu co sezonu a nepatří mezi kousky, kterých byste se za rok musely zbavit.
Zdroje: https://www.marianne.cz/moda/francouzky-uz-vedi-jake-boty-se-budou-nosit-na-podzim-2026-tyto-modely-vypadaji-sik-a-zaroven-jsou-pohodlne-a6072, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/boty-pro-podzim-2025, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/moda/tyhle-nadcasove-podzimni-boty-miluji-uplne-vsichni-jak-je-letos-nosit-a-kde-je-koupite-2, https://www.vlasta.cz/krasa/mokasiny-trend-podzim-2026-zeny-50-semis-tenka-podrazka-hneda-vinova/, https://www.lifee.cz/nejlepsi-mokasiny-na-podzim-2026-navrat-trendu-ze-sedmdesatek-doplnuji-kozisky-a-prezky-eadd4