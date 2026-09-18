Ani komár, ani klíště. Nejotravnější hmyz Česka je jiný a úplně dokáže zničit podzim

Babí léto má i svou odvrácenou stránku
Podzim bývá pro mnoho lidí úlevou. Komáři už nejsou tak aktivní, klíšťata postupně mizí a večery na zahradě konečně nejsou bojem o každý centimetr odhalené kůže. Ovšem právě ve chvíli, kdy člověk poleví v ostražitosti, může narazit na protivníka, kterého si s podzimem vůbec nespojuje. Drobný parazit se ukrývá v trávě, mechu a na dalších rostlinách a na svou příležitost čeká prakticky bez povšimnutí.
Největší problém představuje v době, kdy jsou podzimní dny ještě příjemně teplé. Optimální teplota pro aktivitu jeho larev je totiž přibližně 15 až 25 °C. Právě takové podmínky panují často v září a v první polovině října, kdy člověk stále tráví hodně času venku. Na zahradě, při práci kolem domu nebo na procházce přitom nemusí vůbec tušit, že se na něj z trávy může přenést něco, co později způsobí velmi nepříjemné svědění.
Tento tvor je tak malý, že ho při běžném pohledu jednoduše přehlédnete. Sametka podzimní. Její larvy jsou prakticky nepostřehnutelné, rychle se pohybují a hledají teplokrevného hostitele. Člověk pro ně není výjimkou.
Drobné stvoření, které si vybírá ta nejhorší místa
Sametka podzimní patří mezi roztoče a dospělý jedinec měří sotva půl milimetru. Pouhým okem ho proto téměř nemáte šanci rozeznat. Svým vzhledem může připomínat miniaturní červené klíště, což není náhodné, také klíšťata totiž patří mezi roztoče. Pro člověka jsou však problémem především larvy sametky, nikoli dospělí jedinci.
Larvy mají šest nohou a oranžovočervené zbarvení. Z půdy vylézají koncem léta a na podzim a potřebují se dostat k teplokrevnému hostiteli. Číhají v porostu a jakmile se člověk nebo zvíře dostane dostatečně blízko, mohou se na něj přenést. Na těle pak hledají místa, kde je kůže tenčí a snadněji dostupná.
U člověka se zaměřují například na pas, třísla, podpaží, kotníky nebo oblast pod prsy. U psů a koček mohou zalézat do meziprstních záhybů, koutků očí nebo uší. Nejde tedy jen o problém lidí, kteří se na podzim vydávají do lesa. Potrápit může i domácího mazlíčka, který se proběhne zahradou nebo vysokou trávou.
Nekouše jako komár. Dělá něco mnohem nepříjemnějšího
Samotný způsob, jakým sametka získává potravu, je poměrně neobvyklý. Na rozdíl od komára nebo klíštěte larvy nesají krev. Pomocí trávicích enzymů ze slinných žláz rozkládají kožní buňky hostitele a následně vysávají směs natrávených a odumřelých buněk. Na kůži přitom mohou zůstat přibližně tři dny, než se samy pustí a odpadnou.
Právě tady přichází nepříjemné překvapení. Člověk totiž samotné napadení nemusí vůbec zaznamenat. Problémy se mohou objevit až několik hodin poté, co larva z kůže odpadne. Místo drobného štípnutí se může objevit výrazná vyrážka, zarudnutí a velmi intenzivní svědění. Tento stav se označuje jako trombikulóza.
Navíc nebývá zasažené jen jedno místo. Larvy se mohou přenést ve větším množství, takže se pupínky často objevují ve shlucích. Typické je také jejich rozmístění podél okrajů oblečení, například v místech, kde těsně přiléhá spodní prádlo. A pokud člověk začne svědivá místa rozškrabávat, může si do kůže zanést infekci a celý problém ještě zhoršit.
Svědění může trvat téměř dva týdny
Nepříjemná reakce přitom nemusí zmizet přes noc. Příznaky obvykle spontánně odezní během 10 až 14 dnů. Zhoršit je může teplo, které už tak intenzivní svědění ještě zesílí. Při běžném průběhu mohou pomoci chladivé obklady, přípravky po bodnutí hmyzem nebo například gel z aloe vera. Pokud si člověk vyrážku rozškrábe a objeví se známky infekce, je vhodné vyhledat lékaře.
Sametce se dá poměrně rozumně vyhnout. V zahradě pomáhá udržovat trávník nízký, protože hustý a vysoký porost představuje pro sametky vhodné prostředí. Při pobytu v přírodě je lepší nevstupovat do vysoké trávy a nesedat si přímo do porostu.
Pomůže oblečení i sprcha
Pokud se chystáte na podzimní procházku nebo práci na zahradě, vyplatí se zakrýt co nejvíce kůže. Doporučují se dlouhé kalhoty, pevná obuv a vysoké ponožky, které lze přetáhnout přes nohavice. Vhodný může být také repelent proti hmyzu i některé přírodní alternativy, například tea tree nebo levandulový olej.
Po návratu z přírody je dobré oblečení co nejdříve svléknout a ideálně vyprat. Smysl má také sprcha, která může odstranit larvy, jež se ještě nestihly pevně přichytit. Podle zdroje je vhodné umýt zejména místa s tenkou kůží. Sametky totiž potřebují určitý čas, aby na těle našly vhodné místo k přichycení.
Podzimní protivník zmizí až s mrazy
Sametka podzimní tedy není žádná nová „podzimní verze klíštěte“, ale drobný roztoč, jehož larvy mohou člověku připravit velmi nepříjemné dny. Největší šanci potkat ji máme právě v době, kdy je ještě teplo, ale zároveň už máme pocit, že sezona otravného hmyzu pomalu končí. Při suchu a vyšších teplotách nebo naopak při vydatných deštích a ochlazení pod 10 °C se larvy stahují zpět do půdy.
Definitivní úleva přichází až s prvními mrazy. Do té doby proto není radno podzimní trávu podceňovat. Komár může být slyšet, klíště si člověk může najít, ale sametka podzimní dokáže zůstat téměř neviditelná.
Zdroje článku: living.iprima.cz, animaldiversity.org, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková