Ani kofola, ani minerálka. Naše babičky si ve vedrech dělaly nápoj za 5 Kč, který nejlépe zažene žízeň

V největších parnech sáhne většina lidí po vychlazené kofole nebo minerálce. Jenže po pár doušcích přijde zklamání, v puse zůstane sladká pachuť a žízeň se hlásí nanovo. Naše babičky měly na rozpálená odpoledne vlastní řešení, které je stálo sotva pár korun a v horku je osvěžilo líp než dnešní kupované limonády.
Po sladkém pití přijde ještě větší žízeň
Cukr je v horku zrádný. Slazené limonády, kolové nápoje i hutné džusy tělo spíš zatíží a chuť na další sklenici se ozve dřív, než byste čekali. Právě proto po nich nikdy nemáte pocit, že máte skutečně napito.
Podobně vás může zradit i led. Traduje se, že po pořádně studeném doušku tělo vyhodnotí příchod chladu a začne si vyrábět víc vlastního tepla, takže se za chvíli potíte ještě víc. Jednoznačně prokázané to sice není, přesto řada odborníků radí nápoje ledově nemrazit a držet je spíš kolem pokojové teploty nebo jen mírně vychlazené.
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Babiččino osvěžení stálo na jednoduchém triku. Sladká limonáda chuť brzy zahltí a sklenici odložíte. Nakyslé pití naopak nenudí, takže se k němu vracíte doušek za douškem. A právě to průběžné popíjení v parnu rozhoduje, protože signál žízně tělo vyšle se zpožděním, mnohdy až ve chvíli, kdy už mu tekutiny doopravdy chybí.
Aniž by to tušily, měly babičky ve džbánu docela chytře složené osvěžení. „Připravovaly si vlastně iontový nápoj,” vysvětlila pro server Vím, co jím nutriční poradkyně Zuzana Douchová. Voda podle ní tělo doplní tekutinami, med dodá energii, kterou organismus hned zužitkuje, a kvalitní ocet vrátí i část minerálů, o které člověk pocením přichází.
Obyčejná minerálka zase po pár sklenicích zevšední a člověk se u ní nenapije tolik, kolik by v horku potřeboval. Nakyslé pití ho u džbánu udrží, a přesně o to jde.
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Řeč je o octové vodě. Základ tvoří obyčejná studená voda, do které se zamíchá jablečný ocet a med, obojí v množství jedné až dvou lžic na litr. Kyselou palčivost na jazyku nečekejte, při dobrém poměru vznikne svěží a jen nenápadně nakyslé pití.
Litr octové vody vyjde jen na pár korun, stačí voda, lžíce jablečného octa a lžíce medu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na jeden litr osvěžení potřebujete jen tři věci:
Surovina Množství studená voda 1 litr jablečný ocet 1 až 2 lžíce med 1 až 2 lžíce
Co nápoj vždycky proslavilo nejvíc, byla jeho nízká cena. Jedna lahev octa vystačí na desítky džbánů a medu padne jen pár lžic, takže s trochou medu vyjde litr zhruba na pět korun a na jednu sklenici připadne koruna, nanejvýš dvě. Ocet, med i voda navíc bývaly po ruce v každé kuchyni, takže příprava nežádala žádný zvláštní nákup ani chystání dopředu. Když čistá varianta omrzí, hodí se do ní snítka meduňky, kolečko limetky nebo pár rozmačkaných jahod.
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Autorství si české hospodyně přisvojit nemůžou. V anglicky mluvícím světě se nápoji říká switchel, případně haymaker’s punch. Druhé jméno napovídá, kde míval největší službu, totiž při sečení sena, kdy jím udření nádeníci zaháněli žízeň. Doba jeho vzniku spadá do 17. století, k plantážím Karibiku a prvních amerických kolonií. Tamní verze stavěla místo medu na melase nebo javorovém sirupu a ostřejší ráz jí dodával zázvor. Spojení vody, kyselé přísady a špetky sladidla ale zabíralo spolehlivě na obou stranách oceánu.
Octa jen s mírou
Octová voda ovšem není nápoj na litry denně. Jablečný ocet je kyselina a časté vydatné popíjení nesvědčí ani žaludku, ani zubní sklovině. Jako rozumný strop bývají uváděny zhruba dvě lžíce octa denně, a i tak si nápoj radši dopřávejte jen občas, aby netvořil základ celodenního pití.
Základ pitného režimu by i za největšího horka měla tvořit obyčejná voda a k ní neslazené čaje. Lidé s háklivějším trávením nebo slabší sklovinou by to s octem neměli přehánět a při potížích by měli raději zajít za lékařem.
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Zdroje: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Jaky-napoj-osvezi-v-lete__s10010x9219.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/10999-nejlepsi-napoje-do-horkych-dnu-jake-opravdu-uhasi-zizen-zavodni-a-osvezi/, https://dr.frej.cz/magazin/clanky/zdravi/co-pit-v-horku-vhodne-napoje-pro-horke-letni-dny, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/domaci-octovy-napoj/, https://www.tiscali.cz/ani-limonada-ani-pivo-nase-babicky-pily-v-parnech-napoj-za-par-korun-ktery-zazene-zizen-na-cele-odpoledne-732639