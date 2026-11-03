Ani kmín, ani sůl. Do pečeného vepřového patří 1 surovina, kterou znají kuchaři z vesnických hospod po generace

Kmín, sůl, česnek a cibule. Doma dáváte do pekáče stejné koření jako kuchař v hospodě, a přesto má jeho šťáva plnější chuť s jemně nahořklým koncem. Rozdíl můžete v kořence hledat dlouho. Stačí přitom vyměnit věc, kterou do trouby lijete úplně automaticky.
Kmín a sůl v pekáči zůstávají
Místo vody z konvice podlijte maso pivem, nejlépe světlým. V Česku je to zavedený zvyk a v pivu se peče i dusí vepřové stejně jako hovězí. Kmín, česnek, cibule a sůl přitom dál tvoří základ, bez kterého se pečeně neobejde. Pivo k nim přibude jako tekutina na podlití a žádné z nich nenahrazuje.
Pivo a hospoda k sobě u nás patří tak samozřejmě, že to má i úřední potvrzení. Ministerstvo kultury v lednu 2025 zařadilo českou pivní kulturu, k níž patří i zvyk scházet se v hospodě, na národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury.
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Ve šťávě pracují dvě složky piva. Cibule na dně pekáče během pečení zkaramelizuje a sladová složka piva její sladkost ještě podtrhne. Opečenému masu zároveň dodá plnost. Proti tomu stojí hořkost chmele, která pomáhá vyvážit tučnost masa. U tučnějších kusů, třeba plece, je ten vyrovnávací účinek znát nejvíc. Recepty ale pivo používají i ke krkovici nebo k libovější pečeni.
Sladová složka piva podtrhne sladkost zkaramelizované cibule a hořkost chmele vyrovná tučnost masa. Ilustrační foto. Zdroj: Ahmed Hamed Aly / Pexels.
Kdo má rád výraznější karamelový tón, může nechat cibuli zezlátnout spolu s trochou cukru nebo do šťávy přidat kapku medu.
Světlé, tmavé, nebo hořké?
K podlití pečeného vepřového se běžně doporučuje světlý ležák. Jinak záleží hlavně na tom, jak výrazný výpek chcete.
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Pivo Co přinese do šťávy Kdy ho použít světlé, slabší a vyvážené jemnou plnost, dá se ředit vodou dlouhé pečení tmavé výraznější a hořčejší vůni, karamelové tóny spíš do guláše, do pečeně podle chuti, když chcete rázný výpek silně chmelené a hořké, třeba IPA hořkost, která odpařováním ještě zesílí na pomalé pečení jen opatrně a bez vyvařování, jinak šťáva zhořkne Kolik piva nalít a jak péct
Maso se v pivu nemá koupat, stačí ho mírně podlít. Ve dvou ověřených receptech vychází zhruba 1,5 až 2 dl piva na 1 kg masa. Postup zvládne každý:
Na dno pekáče rozložte vrstvu cibule a osolené, okmínované maso položte na ni. Mírně ho podlijte pivem. Pekáč přikryjte a pečte pomalu, dokud maso nezměkne. Na konci poklici sejměte a maso dopečte dozlatova, aby se udělala křupavá kůrčička. Přečtěte si také: Mám 1 kg brambor a 1 cibuli. Místo bramboráků peču plech, na který se celá rodina sesype
Nejčastější chybou je pekáč, ve kterém se tekutina vypaří a výpek na dně začne tmavnout. Cukry z piva, kterých má tmavé víc než světlé, se pak připálí a šťávě dodají nepříjemnou hořkost. S odpařováním navíc sílí hořkost chmele. Hlídejte proto, aby výpek nikdy nevyschl, a když ubývá, podlijte ho trochou vody.
Výpek v pekáči nesmí vyschnout, jinak se cukry z piva připálí a šťáva zhořkne. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Georgiev / Pexels.
Kdo má čas, může maso předem nechat v pivní marinádě v lednici pár hodin nebo přes noc. Kuchaři to doporučují s tím, že pivo maso zkřehčí.
Alkohol se v troubě celý nevypaří
Představa, že alkohol při pečení zmizí, neplatí. Část v jídle vždycky zůstane, a víc ho bývá při kratším vaření, v menší nádobě a když se pokrm nemíchá.
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Tabulka amerického ministerstva zemědělství (USDA), která sleduje, kolik alkoholu v jídle po úpravě zbude, uvádí po 2 hodinách dušení zhruba 10 % a po 2,5 hodinách asi 5 %. Procenta vyjadřují, jaká část alkoholu nalitého na začátku v pekáči zůstane. Obsah alkoholu v hotovém jídle neudávají.
Pokud u stolu sedí děti, těhotná nebo kojící žena, člověk po léčbě závislosti nebo někdo, kdo alkohol nepije, upečte pro ně raději kousek masa podlitý vodou. Kmín, sůl, česnek a cibule mu tu známou chuť dodají i tak.
Zdroje: https://www.rohlik.cz/tema/jak-na-veprove-vypecky, https://www.rohlik.cz/chef/18278-veprova-pecene-s-cernym-pivem-a-bylinkami, https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-pivo-na-taliri-recepty-na-pivni-gulas-trhanou-veprovou-plec-ale-i-vlacny-kakaovy-kolac-40591298, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-pochoutky-na-pivu-40293382, https://forbes.cz/zhava-legenda-z-grilu-o-krkovici-v-pivu-si-budete-povidat-az-do-pristi-sezony/, https://www.isu.edu/healthsciences/news/2019/alcohol-cooks-out-or-does-it, https://www.finedininglovers.com/explore/articles/cooking-with-beer, https://www.chowhound.com/1966174/ipas-worst-beer-cook/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/ministerstvo-kultury-zaradilo-ceskou-pivni-kulturu-na-seznam-nehmotneho-dedictvi-357611, https://www.denik.cz/ceskovitajaro/staroceska-veprova-20130304.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/165182-nejlepsi-pivni-recepty-na-doma-i-na-chalupu