Ani kmín, ani pepř. Špičkoví šéfkuchaři přidávají k vepřovému zapomenuté „zlato“ našich babiček

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Klasická česká pečeně má svůj rituál. Drcený kmín, česnek a čerstvě namletý pepř – tato trojice patří k nedělnímu obědu stejně samozřejmě jako knedlík a zelí. Málokdo si dovolí se od této kombinace odchýlit. Jenže staré kuchařské záznamy i moderní gastronomie naznačují, že existuje cesta, jak vepřové maso povýšit na úplně jinou úroveň. A není to žádná exotika ze vzdálených kontinentů.
Jde o koření, které po staletí patřilo k základním pilířům středoevropského kuchařství, ale postupně upadlo v zapomnění. Dnes ho většina lidí zná jen jako zelenou bylinku s kontroverzní chutí. Přitom právě jeho semena dokážou z obyčejné krkovice udělat pokrm, který by se neztratil ani v moderní restauraci.
Semena, která dělí společnost na dva tábory
Řeč je o koriandru. Jenže pozor – ne o té zelené nati, která rozděluje jedlíky na dva nesmiřitelné tábory. Za mýdlovou chuť listů může genetická výbava, konkrétně gen OR6A2, který některé lidi činí extrémně citlivými na aldehydy obsažené v čerstvé nati. Právě tito lidé popisují koriandrové lístky jako mýdlo nebo trávu.
Sušená semena však představují úplně jiný svět. Zatímco zelená nať může připomínat čisticí prostředek, nahrubo drcená semínka voní po sladkém koření, teplém dřevě a citrusové kůře. Tento aromatický profil připomíná spíš pomerančovou marmeládu než bylinkovou zahrádku. A právě proto se stává dokonalým partnerem pro tučná masa.
Našim prababičkám to bylo naprosto jasné. Koriandr – lidově zvaný také „štěničník“ (název odvozený z řeckého slova koris, tedy štěnice, kvůli zápachu čerstvých listů) – byl běžnou součástí domácích zahrádek. Při zabijačkách byl nepostradatelný. Přidával se do klobás, jitrnic, paštik i do láků na nakládání uzeného bůčku. Nešlo jen o chuť – koriandr má přirozené antibakteriální vlastnosti a pomáhal udržet maso čerstvé v dobách bez chladniček.
Proč právě vepřové a koriandr ladí dokonale
Moderní šéfkuchaři se k této tradici vracejí s respektem. Důvod je chemický i chuťový. Vepřové maso je tučné a hutné, což při klasickém dochucení kmínem a pepřem může působit těžce. Citrusové silice linalool a geraniol, které koriandrová semena obsahují, fungují jako přirozená protiváha k bohatosti sádla a křupavé kůrčičky.
Tyto látky dokážou tuk pocitově odlehčit a projasnit, aniž by přebily charakter masa. Výsledek není agresivní ani pálivý – naopak, chuť je elegantní, harmonická a překvapivě lehká. Koriandr nepotlačuje jemné nuance vepřového, ale přirozeně je podtrhuje a propojuje do jednotného celku.
A pak je tu ještě jeden benefit, který ocení každý, kdo si rád dopřeje pořádnou porci. Koriandr stimuluje produkci žaludečních šťáv a výrazně usnadňuje trávení těžkých pokrmů. Tradiční bylinkářství i moderní věda potvrzují, že pomáhá předcházet pocitům plnosti a nadýmání. Pečené koleno nebo bůček ochucený touto směsí je pro žaludek znatelně snesitelnější.
Jak na to: technika je klíčová
Aby koriandr ukázal svůj plný potenciál, musíte dodržet správný postup. Zásadní chybou je kupovat předem namletý prášek. Mletý koriandr velmi rychle ztrácí těkavé aromatické oleje a v sáčku zůstává jen nevýrazný, mírně zatuchlý prach. Zkušení kuchaři proto pracují výhradně s celými semeny.
První krok: opražení nasucho. Celá semena dejte na pánev při střední teplotě. Stačí minuta nebo dvě, dokud semínka nezačnou praskat a po kuchyni se nerozlije intenzivní oříškově-citrusová vůně. Tímto tepelným šokem probudíte vnitřní oleje.
Druhý krok: hrubé drcení. Opražená semena přesypte do hmoždíře a rozdrtěte pouze nahrubo. Hrubá struktura je pro pečení zásadní – vytváří na povrchu masa texturu, která během pečení příjemně křupe a uvolňuje chuť postupně při každém soustu.
Při samotné přípravě masa kombinujte drcený koriandr s hrubou mořskou solí, trochou drceného česneku a kapkou sádla. Když tuto směs vetřete do naříznuté kůže bůčku nebo do záhybů krkovice, vytvoříte během pomalého pečení dokonalou, voňavou krustu. Koriandr nepůsobí agresivně, nepálí a nepotlačuje – spíše propojuje a harmonizuje.
Návrat k tomuto staročeskému klenotu ukazuje, že kulinářská inspirace nemusí znamenat složité recepty nebo drahé přísady. Někdy stačí nahlédnout do zápisníků našich předků a oprášit postupy, které prověřily celé generace. Nahrazením části kmínu a pepře poctivým domácím drceným koriandrem získá i obyčejná nedělní pečeně charakter moderního restauračního chodu.
Zdroje článku: toprecepty.cz, styl-zivota.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová