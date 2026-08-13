Ani kmín, ani majoránka. Bramboračka bude chutnat jako od babičky díky 1 koření, které Poláci přidávají odjakživa

Bramboračka je jídlo, u kterého se hned pozná, jestli má tu pravou babičkovskou chuť, nebo zůstane mdlá. Ten rozdíl často nezpůsobí ani majoránka, ani kmín, ale jedna aromatická bylina. U nás skoro zmizela ze zahrad, kdežto v Polsku ji do polévky přidávají naprosto samozřejmě.
Bez lubczyku si Poláci polévku nepředstaví
Tou bylinou je libeček, kterému Poláci říkají lubczyk. V tamních kuchyních se dědí z generace na generaci a málokterá pořádná polévka se bez něj obejde. Poláci na něm postavili dokonce vlastní regionální specialitu zapsanou mezi tradičními pokrmy. Kromě brambor a masa do ní přijdou sušené houby a kořenová zelenina, ale charakter jídlu dává právě libeček.
K bylince se navíc váže půvabná historka. Podle ní jí jméno dal sám král Kazimír Veliký, kterého u vesnice Lubcza kdysi pohostili neodolatelnou kořeněnou polévkou.
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Botanicky patří libeček do rodiny celeru a je to statná vytrvalá rostlina, jejíž lodyhy vytáhnou na záhonu klidně do dvou metrů. Evropské kuchyně ho jako koření znají zhruba osm set let, dávno před našimi prababičkami.
Přezdívce magikořen dělá čest. Voní skoro identicky jako slavné hnědé dochucovadlo z lahvičky, ačkoli v jeho receptuře nikdy nebyl. V němčině pro něj mají výraz Maggikraut a Poláci mu neřeknou jinak než maggi bylina. V ústech je výrazný a zemitý, spojuje chuť celeru s ostřejším tónem petržele. Právě on dodá polévce takzvané umami, tedy syté a kulaté dochucení, po kterém obyčejný vývar zní úplně jinak. Sama bramboračka bývá spíš mdlá, takže jí pár lístků dodá tělo, jaké byste jinak museli hledat ve slané instantní kostce.
Snítka na konec vaření, a jen opatrně
Celou čerstvou snítku hodíte do vroucí polévky pár minut před koncem a necháte ji povařit. Teplo z lístků z ní vytáhne vonné silice. Kdo čerstvou nemá, klidně sáhne po sušené, na kvalitě to nepozná; ta se přidává zhruba deset minut před dovařením. Platí u ní jednoduchá úměra: co jedna polévková lžíce nasekaných čerstvých listů, to přibližně čajová lžička sušených.
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Opatrnost patří k množství. Libeček je hodně silný a dokáže přehlušit všechno ostatní v hrnci, proto napoprvé nasaďte jediný lístek a přidejte teprve podle výsledku. Když to s dávkou přeženete a polévka zhořkne, hoďte do ní pár syrových brambor, které přebytečnou vůni na sebe navážou. Pomůže i zředění trochou vývaru nebo vody.
Ze zahrad jej vyhnaly instantní kostky
Ještě před pár generacemi patřil libeček i k českým zahradám úplně samozřejmě. Z hrnců ho postupně vyšoupla nabídka instantních kostek a sáčkových dochucovadel. Když ho tam dnes vrátíte, navazujete na dobu, kdy se polévka ochucovala bez jediného éčka na obalu.
Libeček patřil k českým zahradám, dokud ho z hrnců nevytlačily instantní kostky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V zavřené dóze přečká sušený libeček celou sezónu, takže vlastní kořenicí vůni máte při ruce i v lednu, kdy zahrada spí pod sněhem. Čerstvé lístky zase pokrájíte, zalijete trochou vody a necháte zmrznout v nádobě na led. Usušená nať ale přijde o aroma dřív než jiné byliny, takže ji ve spíži nedržte roky.
Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně Udělejte si z ní domácí maggi
Libeček nemusí zůstat jen u polévky. Z nasekaných listů a stonků si připravíte domácí tekuté koření, kterému se lidově říká právě maggi:
zeleň prosolíte, zalijete olejem, napěchujete do sklenice, hotovou voňavou drť pak po lžičkách přidáváte do polévek i omáček.
Máte tak jistotu, že se do dochucovadla nedostaly zbytečné přísady. Sklenici pak uchovávejte v lednici.
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Kromě chuti nabízí libeček i něco navíc. Odjakživa platil za bylinu, která prospívá trávení a působí močopudně. Opatrní by s ním ovšem měli být lidé s vážnějšími potížemi s ledvinami a také těhotné a kojící ženy. Jako obyčejné koření v polévce se ho ale bát nemusíte.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/10688-libecek-v-polevce-kdy-pridat-cerstvy-ci-suseny-kolik-ho-staci-a-jak-zachranit-jeho-prehnane-mnozstvi/, https://www.nasezahrada.com/libecek-jako-ze-zahradky-od-babicky-jak-na-tohle-tekute-koreni-aby-vam-neprerostlo-pres-hlavu-a-netrpelo-rzi/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/libecek-v-kuchyni-aneb-jak-pripravit-domaci-maggi-ci-bylinkovy-olej.html, https://budejovice.rozhlas.cz/nejen-do-polevky-libecek-ma-sirsi-vyuziti-zpestri-chut-jidel-a-pomuze-vam-7196459, https://trzysiostry.com.pl/zupa-ziemniaczana-przepis-jak-zrobic-domowa-kartoflanke-jak-u-babci, https://www.tiscali.cz/ani-majoranka-ani-kmin-bramborova-polevka-ziska-hloubku-diky-1-surovine-kterou-polaci-pridavaji-odjakziva-725954