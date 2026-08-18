Ani klimatizace, ani bojler. Tenhle 1 spotřebič žere Čechům v létě nejvíc energie a většina to úplně přehlíží

Když v létě přijde vyšší účet za elektřinu, většina lidí hledá viníka u klimatizace nebo u bojleru. Jenže klimatizaci doma zdaleka nemá každý a ohřev vody si spousta domácností pečlivě hlídá. Skutečný žrout je jinde. Je tichý, stojí v každé kuchyni a běží ve dne v noci, aniž byste o něm věděli.
Běží nonstop celý rok a nikdo si ho nevšímá
Řeč je o lednici a mrazáku. Jsou to jediné spotřebiče v domě, které se nikdy nevypnou. Trouba, pračka i klimatizace jedou vždycky jen chvíli, chladnička drží nastavenou teplotu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, celý rok. A právě proto se z ní stává největší spotřebitel proudu, se kterým nikdo nepočítá.
Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že na chlazení potravin padne kolem 15 procent veškeré elektřiny, kterou průměrná evropská domácnost za rok spotřebuje. To je znatelně víc, než si vezme běžné vaření na sporáku. Klimatizaci pustíte jen v tropických dnech, lednice pracuje pořád. Do ročního účtu se tak promítne mnohem výrazněji, než by čekala většina lidí.
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Léto lednici a mrazáku přidává práci. Čím je v místnosti tepleji, tím častěji a déle spíná kompresor, aby uvnitř udržel chlad. Když k tomu chladnička stojí na slunci nebo hned vedle sporáku, spotřeba znatelně vyletí nahoru.
„Chladnička […] na přímém slunci spotřebuje v létě až o desítky procent více elektřiny,“ uvedl pro CNN Prima News Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet. Ještě hůř je na tom mrazák v rozpálené garáži. Stejný přístroj v místnosti kolem 22 stupňů si vezme zhruba o 20 až 30 procent víc energie než tam, kde je chladněji.
Starý mrazák ve sklepě je tichý žrout
Největší past se často skrývá ve sklepě nebo v garáži. Druhý mrazák, do kterého putuje úroda ze zahrady, houby nebo zavařeniny, běží roky bez povšimnutí. Samostatných mrazáků má přitom podle dat Eurostatu český dům víc než většina Evropy.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje Čechy: než pojedete na dovolenou, nevypínejte spotřebiče. Riskujete tím vyřazený alarm i zkažené potraviny Druhý mrazák ve sklepě nebo v garáži běží roky bez povšimnutí a u starých kusů může spotřeba přesáhnout dvojnásobek nového modelu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Problém je stáří. Nový mrazák si za rok vezme kolem 150 až 200 kilowatthodin, u patnáctiletého kusu spotřeba snadno vyšplhá přes 400. S vysloužilou lednicí je to obdobné. Majitelé je nechávají běžet dál hlavně ze zvyku. Dokud spotřebič spolehlivě mrazí, jeho spotřebu nikdo neřeší, přestože právě ta u starých přístrojů utíká nahoru. Výměna takového veterána za nový model dokáže ušetřit často přes tisíc korun ročně.
Pár maličkostí, které účet srazí
Nový spotřebič hned kupovat nemusíte. Hodně zmůže i pár maličkostí:
lednici stačí nastavit na 4 až 5 stupňů a mrazáku bohatě postačí minus 18, každý stupeň dolů navíc spotřebu jen zbytečně zvedá; vrstva ledu silná pár milimetrů zvedne spotřebu zhruba o deset procent, takže se pravidelné odmrazování reálně vyplatí; chladničku odsuňte od trouby i od okna a kolem ní nechte místo na odvětrání; mrazák je lepší mít pořádně zaplněný, klidně ze čtyř pětin, zamrzlé kusy uvnitř samy drží nízkou teplotu a kompresor pak nemusí spínat tak často; kdo chce mít jistotu, kolik jeho spotřebič opravdu bere, koupí za pár korun zásuvkový wattmetr a spotřebu si sám změří. Přečtěte si také: Konec solárních panelů v Česku. Tohle řešení nepotřebuje sluneční svit a je o 70 % levnější
Zdroje: https://www.elektrina.cz/spotreba-a-prikon-domacich-spotrebicu-lednice-televize-pc-pracka, https://www.srovnejto.cz/blog/jakou-spotrebu-maji-nejpouzivanejsi-spotrebice-v-domacnosti/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/, https://cnn.iprima.cz/letni-zrouti-energie-ktere-spotrebice-jedou-naplno-i-kdyz-netopite-515377, https://www.armexenergy.cz/aktuality/letni-energie-pod-kontrolou-1-co-v-lete-spotrebuje-nejvice-elektriny/, https://www.umimeporadit.cz/odbornici-spocitali-jaky-domaci-spotrebic-nejvic-klame-telem-nevypada-narocne-ale-potichu-polyka-elektrinu/
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