Ani kečup, ani hořčice. Češi teď k párkům dávají tuhle 1 věc, která je podle odborníků 3krát zdravější

Párky patří k jídlům, která má většina domácností v lednici pořád po ruce. Uvaří se za pár minut a s rohlíkem chutnají dětem i dospělým. O tom, jak zdravá bude taková rychlá večeře, ale často rozhoduje až to, čím ji na talíři doplníte.
Kvašené potraviny se v posledních letech vracejí do módy a s nimi i jedna příloha, kterou dobře znaly už naše babičky. Výživoví poradci ji k párkům doporučují hlavně kvůli střevům. Druhá výhoda se ukáže v nutričních tabulkách, kde má tahle příloha mnohem méně cukru než kečup.
Proč dietologové sázejí na kysané zelí
Řeč je o kysaném zelí. Vzniká tak, že se nakrouhané hlávky osolí a nechají kvasit, a během té doby se v nich namnoží mléčné bakterie. Právě kvůli nim ho americká nutriční terapeutka Keri Gans doporučuje dávat přímo na párek, protože jde o přirozený zdroj probiotik prospěšných pro střeva.
Zelí k tomu přidává vlákninu, která zasytí, a slušnou dávku vitaminu C. Kalorií má přitom velmi málo, takže talíř nijak nezatíží.
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Spojení uzeniny a zelí navíc není žádná novinka. Ve střední a východní Evropě se zelí ke klobásám podává odnepaměti a v New Yorku si ho lidé běžně dávají i na hot dog.
Lžíce kečupu proti vidličce zelí
Kečup působí nevinně, protože je z rajčat. Na etiketě vás ale nejvíc překvapí cukr. Srovnání třinácti kečupů z běžných obchodů, které loni v létě zveřejnil web arecenze.cz, ukázalo, že obsahují od 9,6 do 31 gramů cukru na 100 gramů a většina z nich přesahuje 20 gramů.
Kysané zelí je na tom úplně jinak. Hrnek o hmotnosti zhruba 140 gramů obsahuje podle nutričních tabulek asi 2,5 gramu cukru a kolem 27 kilokalorií. Jestli je zelí zdravější přesně trojnásobně, žádná tabulka nespočítá, protože zdraví se v násobcích měřit nedá. U cukru je přitom rozdíl mezi oběma přílohami ještě výraznější.
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Příloha k párku Cukr na 100 gramů Co přidá na talíř Kečup 9,6 až 31 g další sůl Kysané zelí necelé 2 g probiotika, vlákninu a vitamin C, ale také sůl
Keri Gans upozorňuje i na další věc. Kečup a hořčice přidávají do jídla sůl, kterou už tak obsahují samotné párky. Slané je ovšem i kysané zelí. Na 100 gramů jí v sobě má zhruba tolik jako kečup, takže i u něj záleží na velikosti porce.
Jak zelí k párku podávat
Prospěšné bakterie nemají rády horko a teplem hynou. Vyplatí se proto dát zelí k párku studené, rovnou ze sklenice nebo z lednice. Teplý párek s chladnou kyselou přílohou navíc chutná příjemně svěže.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní Prospěšné bakterie v kysaném zelí přežijí, když ho k párku podáte studené rovnou ze sklenice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo má raději zelí teplé, může ho krátce prohřát, jen musí počítat s tím, že o většinu živých bakterií přijde. Pro výraznější chuť stačí přidat pár koleček jarní cibulky nebo trochu čerstvě namletého pepře. Párek se zelím pak můžete sníst v rohlíku jako hot dog nebo samostatně s krajícem chleba.
Kdy to se zelím nepřehánět
Bez soli by zelí nezkvasilo, a tak se jí ani v hotové sklenici nezbavíte. Kdo musí příjem soli omezovat, měl by si nabírat spíš menší porce. Dietoložka Alexis Supan z americké Cleveland Clinic navíc uvádí, že k přísunu prospěšných bakterií bohatě stačí malá porce zelí jednou až dvakrát týdně.
Nutriční terapeutka Sára Eisenhammer zase připomíná, že kvašené potraviny nejsou pro zdravá střeva nezbytné. „[…] ve skutečnosti jde spíš o příjemný bonus než nutnost,“ uvedla pro Seznam Zprávy. Základ zdravých střev podle ní tvoří vláknina, kterou dodává pestrá rostlinná strava. Pokud máte kvůli zdraví předepsanou dietu, poraďte se o vhodných přílohách se svým lékařem.
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Pro živé bakterie je rozhodující, jestli bylo zelí pasterované. Sklenice, které vydrží v regálu při pokojové teplotě, bývají tepelně ošetřené a živé bakterie v nich už nenajdete. Větší šanci máte u domácího zelí nebo u chlazeného zelí z lednice v obchodě, ideálně když obal výslovně uvádí, že není pasterované.
Při čtení etikety se vyplatí hlídat hlavně přidaný cukr a konzervanty, které v poctivě kvašeném zelí nemají co dělat. Dobré zelí si vystačí se solí, u nás se do něj tradičně přidává ještě kmín.
Zdroje: https://classpass.com/blog/healthy-hot-dog-hacks/, https://www.arecenze.cz/clanky/ochutnali-jsme-13-kecupu-levne-kousky-chutnaji-nejlepe-hellmans-je-zklamanim/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zdravi-plus-pokud-je-vam-po-kysanych-vyrobcich-spatne-nejezte-je-nejsou-tak-nutne-305113, https://www.denik.cz/gastronomie/kysane-zeli-superpotravina.html, https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-sauerkraut, https://health.clevelandclinic.org/sauerkraut-benefits/