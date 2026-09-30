Ani kartáč, ani chemie. Zažraná mřížka z grilu se čistí sama, když ji přes noc necháte v 1 tekutině

Konec grilovací sezóny vypadá skoro pokaždé stejně. Rošt je černý, lepkavý a připálený tak, že u něj strávíte půl večera s drátěným kartáčem a stejně se nedočistíte. Přitom existuje způsob, jak tu nejhorší dřinu nechat na noc. Když rošt do rána odležíte ve správné tekutině, připálenina povolí skoro sama a vám zbude jen ji setřít.
Proč připáleninu neseškrábete ani drátěnkou
Černá kůra na roštu nevznikne po jednom večeru u ohně. Usazuje se pomalu a mají na ní podíl tři děje:
rozpálený tuk se vypéká do tuhé lepivé glazury, cukr z marinád a omáček nad žárem zhnědne a přischne, s každou nevyčištěnou grilovačkou naskočí nová vrstva. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh sýra. Češi ho kupují dětem do svačiny a myslí si, že je zdravý
I když poslední kapka tuku dávno prohořela, ztvrdlá krusta na kovu drží dál.
Proto je studené drhnutí taková dřina. Snažíte se srazit něco, co se do kovu doslova zapeklo. Když ale připáleninu předem rozmočíte, uvolní se skoro sama a nemusíte do roštu rýt silou ani riskovat rýhy.
Nechte to odležet do rána
Celý trik stojí na jednoduchém principu. Zapečenou mastnotu rozpustí kombinace vlhka, mírného tepla a zásaditého prostředí. Potřebuje k tomu jen dost času, a ten máte přes noc, kdy stejně spíte.
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Nemusíte proto sahat po agresivních čističích na trouby ani po drátěnce. Stačí rošt ponořit a nechat ho v klidu odležet. Ráno je připálenina nabobtnalá a povolená natolik, že ji setřete pouhou houbičkou.
Jedna tekutina, do které rošt jen ponoříte
Tou tekutinou je teplá voda s rozpuštěnou jedlou sodou. Připravíte ji za chvilku:
sežeňte nádobu, do které se rošt vejde celý, třeba kbelík, plastovou přepravku nebo starý hrnec; vsypte na dno jedlou sodu a položte na ni rošt; přelijte ho teplou vodou, dokud nezmizí pod hladinou. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina
Poměr nemusíte hlídat na gram, stačí zhruba dvě až tři lžíce jedlé sody na litr vody, klidně víc.
Soda ve vodě reaguje zásaditě a mastnotu postupně rozpouští, teplá voda ten pochod urychluje. Máte ji doma na pečení, takže v lázni nekončí žádný agresivní čistič z drogerie. Rošt v ní nechte odpočívat celou noc, ideálně osm hodin a víc.
Tou tekutinou je teplá voda s rozpuštěnou jedlou sodou, ve které rošt odleží celou noc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když doma tak velkou nádobu nenajdete, poslouží stejně dobře mokré noviny. Ještě vlažný rošt pevně obalte navlhčeným novinovým papírem a nechte ho odležet do druhého dne. Provlhlá připálenina pak jde setřít hadrem.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava Ráno stačí houbička nebo zmuchlaný alobal
Po vytažení z lázně už rošt drhnout nemusíte. Změklou vrstvu setřete houbičkou nebo hadrem a na tvrdošíjná místa vezměte zmuchlanou kuličku z alobalu, se kterou to jde líp než kartáčem. Zbytky připáleniny sjedou i bez tlaku.
Na závěr rošt pořádně opláchněte a vytřete do sucha. Na mokrém kovu naskočí rez raz dva, proto ho nenechávejte jen tak okapat.
Pozor na litinu a smalt
Sodová lázeň se hodí hlavně na rošty z nerezu a hliníku. U litiny buďte opatrní. Ta je nasákavá, dlouhé koupání jí neprospívá a po umytí ji vždycky vysušte, prohřejte a přejeďte tenkou vrstvou oleje, jinak začne rezavět. Na vychladlou litinu navíc nikdy nelijte vroucí vodu, prudká změna teploty ji dokáže ohnout i roztrhnout. Vyčkejte, dokud nebude sotva teplá.
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Někoho napadne sáhnout místo sody po octu. Ten mastnotu rozpustí taky, jenže je kyselý a smaltu i řadě kovů při pravidelném používání povrch nahlodá. Jako občasná výpomoc projde, ale spoléhat na něj u každého čištění se nevyplatí. U smaltu navíc nechte stranou hrubé drátěnky, které povrch poškrábou.
Rošt jde na jídlo, proto ho pořádně opláchněte
Na roštu si příště připravíte večeři, a to je důvod, proč se čištění nesmí odbýt. Po máčení i otření musí jít všechny zbytky pryč, žádný povlak sody ani mastnoty tam nesmí zůstat. Důkladný oplach čistou vodou je tady povinnost.
Čistý rošt má ještě jeden bonus. Nánosy tuku totiž při dalším grilování lákají vyšší plameny a zvyšují riziko náhlého vzplanutí. Když rošt udržujete čistý, grilujete nejen chutněji, ale i bezpečněji.
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Zdroje: https://www.drogeriezde.cz/a/pripeceny-gril-jak-ho-vycistit-do-lesku, https://www.obi.cz/magazin/zahrada/grilovani/cisteni-grilovaciho-rostu, https://hg.eu/cz/tipy/jak-vycistit-gril, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/1872-jak-vycistit-gril-behem-par-minut-snadno-a-bez-namahy-pomuze-kava-i-noviny, https://www.arecenze.cz/clanky/jak-vycistit-pripaleny-gril/