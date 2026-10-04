Ani Kanáry, ani Madeira. Češi letos v listopadu míří na 1 ostrov, kde je 28 stupňů a pivo za 30 Kč

Když se doma stmívá už před pátou a rána voní mlhou, představa teplého moře dostane druhý dech. Zavedenou adresou jsou Kanárské ostrovy nebo Madeira, kam Češi za sluncem létají roky. Jenže kousek od afrického pobřeží najdete destinaci, ve které si i v listopadu zaplavete jako v létě a pivo stojí míň než doma.
Jmenuje se Kapverdy a mezi českými turisty jejich obliba rok od roku roste. Pozdní podzim k nim přitom sedí možná vůbec nejlíp.
Malé pivo Strela i voda vyjdou na 30 korun
Začněme tím, co slibuje nadpis. Malé pivo místní značky Strela stojí na ostrovech kolem 30 korun, tedy zhruba jedno euro. Na podobné částce se drží i balená voda, které tu vypijete víc než doma, protože ta z kohoutku se k pití nehodí.
Přečtěte si také: Ani Kréta, ani Rhodos. Češi letos v říjnu berou útokem 1 řecký ostrov, kde je moře 23 stupňů a ceny jako před 5 lety Malé pivo značky Strela i balená voda vyjdou na Kapverdách zhruba na 30 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S útratou to ovšem růžové všude není. Skoro veškeré zboží se na vyprahlé ostrovy přiváží loděmi, takže v obchodech narazíte na ceny jako v Česku, občas i vyšší. V obyčejné místní jídelně se najíte zhruba za 90 až 200 korun, v turistickém podniku ale za hlavní chod necháte klidně přes 300 korun. Vyloženě levná dovolená to nebude. Pivo a jídlo od místních ale potěší.
Živá Santa Maria, nebo prázdné duny?
Čeští dovolenkáři řeší z celé desítky ostrovů hlavně dva, Sal a Boa Vistu. Oba jsou ploché, písečné a prosluněné a směřují na ně přímé charterové lety z Prahy. Počasí mají skoro totožné, takže rozhodnutí stojí hlavně na tom, jakou náladu od týdne u moře čekáte.
Hlavní rozdíly mezi oběma ostrovy shrnuje následující tabulka:
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Ostrov Charakter Co vás čeká Sal rušnější letovisko Santa Maria, promenáda, restaurace a večerní program Boa Vista poklidný rozlehlé duny a dlouhé, skoro liduprázdné pláže
S otevřeným oceánem se ale pojí jedna věc. Kapverdy se řadí mezi nejlepší evropské adresy pro kitesurfing právě díky silnému pasátu, který sem od podzimu fouká. Stejný vítr ovšem rozhýbává vlny, takže dokonale klidné koupání tu samozřejmost není. Pokud míříte hlavně do vody, vyberte si hotel podle orientace a polohy konkrétní pláže.
Moře má v listopadu 26 stupňů, vzduch 28
Hlavní lákadlo je v tuhle roční dobu teplota. Listopadem na Salu i Boa Vistě začíná dlouhé období sucha, které se táhne hluboko do jara. Přes den se teploty drží kolem 28 stupňů a déšť prakticky nepřichází.
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Nejvíc ale asi potěší voda. Atlantik má v listopadu kolem 26 stupňů, takže se do něj pohodlně ponoříte a žádné přemáhání není potřeba. Kanárské ostrovy nabídnou ve stejném období zhruba 24 stupňů a kolem Madeiry je hladina ještě studenější.
Důvod je ryze zeměpisný. Kapverdy leží daleko na jihu, nedaleko rovníku, kam chladná voda ochlazující oceán u marockých a kanárských břehů prakticky nedosáhne. Moře kolem ostrovů proto zůstává vlažné skoro po celý rok.
Jak se na Kapverdy dostat a co vyřídit předem
Ještě pár praktických věcí. Kapverdy najdete v Atlantiku naproti Senegalu, tedy blíž Africe než Evropě, a tvoří je deset ostrovů s portugalskou koloniální minulostí. Dnes jde o samostatnou republiku s vlastní měnou a svébytnou kreolskou kulturou.
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Spojení na Sal vede z Prahy bez přestupu a obstarává ho tuzemská Smartwings, ve vzduchu strávíte kolem sedmi hodin. Obousměrná letenka na listopadový termín začíná zhruba na 11 000 korunách, výsledek závisí na datu odletu a na tom, jestli si přidáte odbavené zavazadlo.
Papírování je minimum. Na pobyt kratší než měsíc Češi vízum neřeší a vystačí si s platným pasem. Ještě z domova je ale potřeba proklikat online registraci příjezdu a uhradit poplatek, který na letišti vyjde zhruba dvakrát dráž. Zbytek je otázka rezervace a chuti vyrazit za mořem, jaké vám český podzim nenabídne.
Zdroje: https://travelbible.cz/kapverdy/, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/kapverdske-ostrovy/penize, https://tripito.cz/kapverdske-ostrovy/kdy-jet/, https://www.eximtours.cz/kapverdske-ostrovy/pocasi, https://www.tiscali.cz/ani-kanary-ani-madeira-v-listopadu-se-cesi-koupou-v-teplem-mori-na-ostrove-kam-se-da-letet-za-10-990-kc-773273
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