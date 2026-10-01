Ani Kanáry, ani Egypt. Češi letos v září a říjnu míří na 1 ostrov, kde je 28 stupňů a pivo za 30 Kč

Konec babího léta žene každý podzim tisíce Čechů za sluncem, které doma zrovna dochází. Většina si automaticky vybaví Kanáry nebo Egypt, protože to jsou letité jistoty na přezimování u moře. Mezi nimi ale tiše roste jedno jméno z druhého břehu Středozemního moře. Láká teplem až do listopadu, drobnými cenami a krátkým přímým letem z Prahy.
Djerba láká Čechy čím dál víc
Tím místem je Djerba, ostrov přilepený k jižnímu pobřeží Tuniska. Roky žila ve stínu vyhlášenějšího Egypta i Kanárů, teď si ji ale čeští dovolenkáři berou útokem. Důvod je prostý. Voda tu zůstává teplá dlouho do podzimu, mimo hotelové zóny se dá utrácet minimálně a cesta domů netrvá věčnost.
Ostrov k tomu není žádná nudná pláž s bazénem. V roce 2023 se zařadil mezi památky světového dědictví UNESCO. Komisi zaujalo, jak tu lidé po staletí budovali svá obydlí i stavby v suchém prostředí ostrova. Zároveň Djerba platí za jednu z nejlevnějších tuniských lokalit, takže ji dnes najdete v katalogu skoro každé tuzemské cestovky.
Přečtěte si také: Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let V říjnu odpoledne 28 stupňů a moře jako v létě
Hlavní tahák je počasí ušité na míru podzimnímu útěku z Česka. V září se rtuť odpoledne šplhá klidně ke 32 stupňům a moře má příjemných 28. Během října vedra povolí, teploměr přes den ukáže kolem 28 stupňů a voda spadne jen na zhruba 25.
Díky poloze na jihu Tuniska se koupací sezona protáhne do nečekané délky. I v listopadu má hladina kolem 23 stupňů, takže si zaplavete, i když už doma padají první mrazíky. S deštěm většinou potíž mít nebudete, spadne jen pár dní v měsíci a rychle je po něm. Sychravý český říjen je proti tomu jiná planeta.
Podzimní teploty na Djerbě shrnuje následující přehled:
Měsíc Odpolední teplota vzduchu Teplota moře Září až 32 °C 28 °C Říjen kolem 28 °C zhruba 25 °C Listopad neuvedeno kolem 23 °C Pivo za třicet korun a jídlo za pakatel Přečtěte si také: Ani Kanáry, ani Madeira. V listopadu se Češi koupou v teplém moři na ostrově, kam se dá letět za 10 990 Kč
Druhý magnet je cenovka. Kurz drží jeden dinár zhruba na sedmi korunách, takže se útrata přepočítává snadno. Když zamíříte tam, kde jedí místní, zaplatíte to nejlépe:
teplý oběd v obyčejné restauraci vyjde na osm až deset dinárů, v přepočtu kolem šedesáti korun, taxíky brázdí ostrov na každém rohu a za kilometr zaplatíte pár korun, šálek kávy v kavárně stojí v přepočtu sotva pětadvacet korun.
A to slibované pivo? Malá Celtia, vlajkové tuniské pivo, stojí v baru mimo turistickou zónu kolem třiceti až pětatřiceti korun a v obchodě ještě méně. Jedno upozornění se ale hodí. Tunisko je muslimská země a alkohol tu nekoupíte na každém rohu. Míří se za ním do větších supermarketů nebo do podniků s licencí a v resortu u pláže si připlatíte.
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Kdo prosedí celý týden jen u hotelového bazénu s all inclusive náramkem, o to nejzajímavější se připraví. Opravdový život ostrova se odehrává až venku. Vydejte se do Houmt Souku, hlavního města Djerby, nebo do živějšího Midounu. Na tamních trzích vévodí místní keramika, kterou pořídíte za pakatel.
Opravdový život Djerby se odehrává mimo hotelové zóny, na trzích s levnou místní keramikou a v uličkách staré medíny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Autentičtější tvář Djerby najdete ve vesnici Erriadh, kde život ubíhá o poznání pomaleji. Ranní ptáčata zase ocení prodej ryb, které rybáři vytáhnou z moře ještě za tmy. Za volantem zapůjčeného auta se pak dostanete do vnitrozemí, kde na vás čekají bílá městečka a zákoutí bez davů turistů.
Přímý let z Prahy trvá tři hodiny
Poslední díl skládačky je samotná cesta. Z Prahy míří na Djerbu přímé linky a ve vzduchu strávíte necelé tři hodiny, přesně sto pětasedmdesát minut. Žádné přesedání ani hodiny čekání na přípoj vás tedy nečekají. Místní letiště navíc leží kousek od hotelových zón, takže od zavazadlového pásu je to k moři jen skok.
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Proč ale mířit na ostrov zrovna na podzim? V červenci a srpnu tu teploty šplhají přes 34 stupňů a k tomu se přižene horký vzduch ze Sahary. Kdekdo se pak zavře do klimatizovaného pokoje. Zářijové a říjnové dny jsou naopak snesitelné, moře pořád vlažné a hlavní nával dovolenkářů je pryč. Na klidnou dovolenou bez front a bez lepkavého vedra tak jde o ideální termín.
Zdroje: https://o-tunisku.cz/djerba-pocasi/, https://www.jidlonacestach.cz/tuniske-pivo/, https://www.etravel.cz/tunisko/djerba, https://www.drevostavitel.cz/clanek/obed-za-60-kc-taxi-za-4-kc, https://www.vlasta.cz/cestovani/djerba-na-podzim-teple-more-levne-ceny/
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