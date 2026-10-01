Ani kabát, ani bunda. Ženy 50+ letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a zahřeje

Při podzimním oblékání sáhne spousta žen po padesátce ze zvyku po kabátu nebo bundě. Letos ale šatníku vévodí docela jiná věc. Je pohodlná, sluší elegantnímu i ležérnímu stylu a zvládne dvě věci naráz. Postavu opticky protáhne a zároveň spolehlivě zahřeje, i když se počasí během dne mění.
Kousek, který nahradí svrchník
Řeč je o dlouhém pleteném kardiganu. Sahá do půli stehen nebo až pod kolena, vepředu se zapíná a v šatníku zastane roli lehkého kabátu, aniž by kabátem byl. Móda pro něj má i vlastní název coatigan, tedy něco mezi kabátem a svetrem. Právě tahle dvojrole z něj dělá ideální vrstvu na podzim, kdy se počasí během jediného dne několikrát obrátí.
Oblíbený je i proto, že se s ničím nehádá. Hodí se přes kalhoty i sukni, přehodíte ho přes košili, rolák nebo přes podzimní šaty. Ráno vás podrží v chladu, v přetopené kanceláři ho jednoduše svléknete a přehodíte přes ruku.
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Přehozený přes jednoduché šaty nebo přes halenku s kalhotami z něj máte během chvilky hotový outfit do práce, na kávu s kamarádkou i na běžné pochůzky. Sáhnete po něm ve chvíli, kdy nemáte náladu vymýšlet, co na sebe, a přesto chcete vypadat sladěně.
Proč zahřeje víc, než byste čekali
Teplo mu dodává materiál. Sáhněte po některé z těchto možností:
silnější, strukturovaná pletenina z vlny nebo vlněné směsi; hrubý úplet, kterému se říká chunky; kašmír pro toho, kdo si chce dopřát, protože hřeje a přitom skoro nic neváží. Přečtěte si také: Ženy po 60 už nikdy nečešte vlasy takhle. Kadeřnice prozradila, že vám to přidá 10 let
Druhé kouzlo je ve vrstvení. Pod kardigan si vezmete tenký rolák nebo košili a máte rovnou dvě vrstvy, které mezi sebou drží teplo. Taková kombinace zahřeje spolehlivěji než jedna silná bunda a teplotu si navíc regulujete podle toho, co pod ním právě máte.
O teplo se stará hrubší pletenina z vlny či kašmíru a vrstvení pod kardiganem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. V čem dělá postavu štíhlejší
Dlouhý rozepnutý kardigan vytváří po stranách těla dvě svislé linie, které oko vedou shora dolů. Postava tím opticky povyroste a zúží se. Efekt ještě zesílíte, když pod něj zvolíte přiléhavější základ v jednom tónu a obujete boty na podpatku, které protáhnou nohy.
Zabírá i pár triků navíc. Postava působí protáhleji i s kalhotami posazenými výš v pase a s nenápadným tričkem. Delší modely si můžete v pase přepásat úzkým páskem, který naznačí linii a zabrání tomu, aby vás úplet rozšířil.
Přečtěte si také: Ani baleríny, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který nebolí a opticky prodlouží nohy Jak ho nosit po padesátce
Ženy po padesátce většinou přesně vědí, co jim sedí, a nechtějí honit každou sezonní novinku. Kardigan se jim proto hodí, je nadčasový a vydrží nosit roky. Skvěle poslouží místo saka, působí totiž měkčeji a přitom stále elegantně.
Na běžný den stačí kardigan přes tenký rolák, rovné džíny a kotníkové boty. Na večer ho vezměte na jednoduché šaty a přidejte jeden nápadnější kousek bižuterie, který looku dodá slavnostnější nádech.
Kardigan přes jednoduchý základ a rovné džíny je pro ženy po padesátce nadčasový outfit na běžný den. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Z barev je jistotou neutrální paleta, tedy béžová, šedá, hnědá i černá. Kdo chce oživení, může vsadit na vínovou, která podzimu sluší, nebo na sytě fialovou, jež patří k nejvýraznějším odstínům letošní sezony. Volnější střih navíc nenásilně zakryje boky i bříško, aniž byste se do něčeho soukali.
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Past číhá v pokušení schovat se pod objemný kardigan úplně celá. Když k nabranému svršku přidáte ještě široké kalhoty a volnou halenku, silueta se roztáhne do všech stran a na objemu vám to spíš přidá. Řešení je přitom snadné. Objemnějšímu vršku dělá dobře co nejjednodušší a přiléhavější spodek, tedy užší džíny nebo rovné nohavice a top, který se drží u těla. Postava pak zůstane vyvážená a kousek splní přesně to, co slibuje.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/magazin/podzimni-modni-trendy/, https://www.marianne.cz/moda/nejlepsi-podzimni-outfity-pro-zeny-50-elegantni-trendy-kousky-ktere-musite-mit-ve-svem-satniku, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/ponco-kabatek-podzimni-moda-galerie/, https://www.londonclub.cz/nosi-trendy/podzimni-trendy-2025/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/5-zpusobu-jak-nosit-kardigan, https://www.elle.cz/moda/modni-trendy/10-kardiganu-pro-podzim-2025-idealni-k-satum-na-chladna-rana-i-vecery