Ani kabát, ani bunda. Stylistka prozradila 1 kus svrchního oblečení, který ženám po 60 ubere 10 let a hodí se do města i na procházku

Ráno je na tenký svetr chladno, odpoledne se člověk v kabátě zapotí. Podzim umí být se svým počasím pořádně vrtkavý. Právě na takové dny existuje kousek, na který spousta žen zapomíná, ačkoli se hodí na nákup, do kavárny i na dlouhou procházku parkem.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Deset let z kalendáře sice žádné oblečení neubere. Dobře zvolený svrchní kousek ale dokáže celému oblečení dodat lehkost a svěžest, což je u stylu žen po šedesáti znát víc, než by se zdálo.
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Řeč je o prošívané vestě. V obchodech na ni narazíte i pod názvy gilet nebo bodywarmer, dnes jde ale v podstatě o totéž. Udrží v teple trup a přitom nechá rukám volnost, takže se v ní pohodlně nese nákupní taška i drží vodítko se psem.
V přechodném období může zateplená vesta zastoupit i těžký zimní kabát. Když přituhne, tenčí model se naopak vejde pod kabát jako hřejivá vrstva navíc.
Foto: Shutterstock.com Méně objemu, víc elegance
Nejčastější chybou je vesta nafouklá jako záchranný kruh. Bývalá osobní stylistka Megan Kristel, která radí ženám nad 40 let, sahá po prošívaných modelech z tenčího materiálu, které zbytečně nepřidávají objem. Takový střih působí upraveně a postavu opticky nerozšíří.
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Na zkoušku si vezměte svetr, který pod vestou budete nosit nejčastěji. Vesta má dobře přiléhat, aby pod ni netáhlo, ale nikde by neměla být těsná.
Kratší, nebo delší?
Délku volte podle toho, co chcete zdůraznit. Megan Kristel doporučuje vestu končící v pase, protože opticky prodlouží nohy a ocení ji hlavně drobnější ženy. Kratší střihy celkově působí štíhleji.
Delší vesta zase zakryje boky a horní část stehen. Hodí se proto ženám, které tuhle partii raději schovávají.
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Na pochůzky po městě ji vezměte přes jemný pletený svetr s vyšším límcem, k rovným kalhotám a uzavřeným kotníkovým botám. Delší vesta se dá nosit i přes úpletové šaty s neprůhlednými punčochami.
Na procházku stačí pohodlné legíny nebo sportovní kalhoty, mikina a tenisky. Vesta takové obyčejné kombinaci dodá upravený vzhled a zároveň vás udrží v teple, i když se cestou zvedne vítr.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.womanandhome.com/fashion/best-gilets-for-women/, https://thewelldressedlife.com/how-to-style-a-puffer-vest-two-easy-outfit-ideas-for-women-over-40/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-zamilujte-si-stylove-a-funkcni-vesty-trend-letosniho-roku-40339697, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/zeny-obleceni-bundy-a-kabaty-vesty, https://www.hellomagazine.com/fashion/news/20220830149584/best-gilets-for-women-we-love/ Přečtěte si také: Zvyk z 80. let, který ženám po 50 přidává 10 let v obličeji. Dělá ho většina Češek každé ráno