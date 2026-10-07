Ani jogurt, ani ovesná kaše. Češi po šedesátce objevili snídani ze Skandinávie, po které nemají hlad do oběda

Ranní jogurt nebo teplá ovesná kaše platí za zdravou klasiku. Řada lidí po šedesátce ale v poslední době zkouší něco jiného, co znají ze severu Evropy a co drží hlad na uzdě překvapivě dlouho. Žádné kouzlo za tím nehledejte, funguje to díky obyčejné kombinaci surovin. A poskládat si ji dokážete i z toho, co běžně koupíte v českém obchodě.
Severský talíř vypadá úplně jinak než miska
Na severu se u snídaně nespěchá a sladká miska tu bývá spíš výjimkou. Stůl obsadí krajíc hutného tmavého chleba, nejčastěji žitného nebo celozrnného, a teprve to, co na něm leží, dělá snídani snídaní. Záleží jen na chuti. Dobře poslouží vajíčko natvrdo, lžíce tvarohové pomazánky s bylinkami, kousek tučnější ryby jako makrela nebo uzený losos, k tomu třeba ředkvička nebo kolečko okurky. Oblíbený je i knäckebröd, křupavý žitný chléb, který ve Švédsku k ránu patří stejně samozřejmě jako u nás rohlík.
Na talíři tak nikdy neleží jen jedna věc, ale celá kombinace. Tmavé pečivo dodá vlákninu a pomalé sacharidy, ryba, vejce a mléčný výrobek přidají bílkovinu a zdravý tuk. Právě tahle skladba drží pocit sytosti dlouho do dopoledne.
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Za dlouhou sytostí stojí dvě věci, které se vzájemně doplňují. Tou první je samo tmavé pečivo. Žito i celozrnná mouka mají nízký glykemický index a hodně vlákniny, takže cukr z nich přechází do krve pomalu a rovnoměrně. Energie díky tomu nevystřelí nahoru a vzápětí zase neklesne a chuť na něco sladkého kolem desáté dopolední se většinou vůbec neobjeví. Podle dostupných studií drží žitný chléb pocit nasycení déle a glykemii zvedá mírněji než pečivo z bílé mouky.
Druhou částí jsou bílkoviny a tuk z vajec, ryby nebo sýra. Ty trávení zpomalí ještě víc a dobu, po kterou se cítíte sytí, citelně prodlouží. Samotný krajíc chleba by hlad dlouho neudržel, teprve ve dvojici s bílkovinou a trochou tuku vydrží snídaně bez problémů do poledne. Český nutriční specialista Josef Konečný pro server Kupi.cz k tomu dodává, že „Skandinávci tradičně využívají potraviny s nižším glykemickým indexem, které udržují energii déle stabilní.”
Čím víc let, tím víc na bílkovinách záleží
Po šedesátce začne na ranní porci bílkovin záležet o něco víc. Tělo si s věkem hůř udržuje svaly a výživoví poradci radí rozdělit bílkoviny mezi všechna jídla dne, místo aby jejich většina připadla až na oběd a večeři. Snídaně je ideální příležitost, kde s tím začít. Odborníci se shodují, že na jedno jídlo je vhodných zhruba 25 až 30 gramů bílkovin a kolem 10 gramů vlákniny. Taková porce zkrotí pozdější chutě a dodá vyrovnanou energii na celé dopoledne.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist Po šedesátce pomáhá vyšší ranní dávka bílkovin udržovat svaly a tvaroh nebo skyr ji dodají snadno. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Severská snídaně se k těmto hodnotám dostane snadno. Pořádná porce tvarohu nebo skyru pokryje cílových 25 gramů bílkovin sama, tři vejce přidají zhruba dvacet gramů a plátek ryby či sýra je ještě navýší. Vlákninu zařídí tmavé pečivo. Rozpustná vláknina z žita navíc pomáhá krotit cholesterol a ryby dodají omega-3 mastné kyseliny, z nichž těží hlavně srdce a cévy.
Jak si severskou snídani složit doma
Poskládat ji zvládne každý a drahé suroviny k tomu nepotřebuje. Postupujte takto:
Vyberte hutný tmavý chléb, ideálně žitný nebo celozrnný, případně sáhněte po balíčku křupavého knäckebrödu. Doplňte ho zdrojem bílkovin podle chuti. Dobře padne tvarohová pomazánka, kvalitní sýr, vajíčko natvrdo i plátek tučnější ryby. Navrch přidejte něco čerstvého pro chuť i vlákninu, třeba ředkvičku, rajče nebo nať petrželky či pažitky. Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice
Dvě věci dokážou jinak dobrou snídani srazit. Bílé pečivo a sladké koláče nahradí pomalé sacharidy rychlými, takže se hlad ohlásí dřív. A pozor i na ochucené výrobky s přidaným cukrem, protože z vyvážené snídaně rázem udělají hlavně porci rychlé energie. Nejlépe fungují jednoduché neochucené základy. A když si na ranní jídlo v severském duchu najdete pár minut klidu, bez spěchu a telefonu v ruce, bude vám chutnat o to víc.
Kdo se léčí s cholesterolem, cukrovkou nebo jinými obtížemi, měl by výraznější zásahy do jídelníčku nejdřív probrat se svým lékařem. I tak platí, že vyměnit ranní kelímek jogurtu za krajíc tmavého chleba s vejcem a rybou je drobná změna, kterou na pocitu sytosti poznáte hned první dopoledne.
Zdroje: https://www.kondice.cz/hubnuti-a-diety/snidane-pravidlo-25-bilkoviny/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/nejlepsi-snidane-sytost-soustredenost-vyzivovi-poradci/, https://www.diastyl.cz/cukrovka-a-pecivo-zitny-chleb-je-spravna-volba-ma-nizky-gi-a-je-zdravejsi-nez-psenicny/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/38916-hygge-snidane-skandinavsky-trend-pomala-rana, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-se-dela-slehane-maslo-scandi-morning-danska-snidane