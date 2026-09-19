Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace

Když u nás přijde na zeleninový nebo bramborový salát, sáhne většina lidí po majonéze nebo po husté jogurtové zálivce. V Turecku to řeší úplně jinak a drží se toho už po generace. Jejich saláty zůstávají svěží, lehké a přitom plné chuti. Stačí k tomu jediná základní surovina, kterou má doma skoro každý.
Celý turecký salát stojí na kvalitním olivovém oleji
Základem, který v turecké kuchyni nahrazuje krémové zálivky, je dobrý olivový olej. Turečtí kuchaři čerstvou zeleninu nezalévají ničím hustým. Pokrájená rajčata, okurky a cibuli jednoduše pokapou extra panenským olejem, přidají šťávu z citronu a špetku soli. Tím zálivka končí.
Zní to skoro moc prostě, jenže právě v tom je celé kouzlo. Olej obalí každý kousek zeleniny tenkým filmem, citron dodá svěžest a sůl vytáhne přirozenou chuť rajčat. Nic nepřebíjí samotnou zeleninu, která je hlavní hvězdou talíře. Olivový olej má v turecké kuchyni tak pevné místo, že tam mají i celou skupinu pokrmů vařených na oleji, kterým souhrnně říkají zeytinyağlı.
Přečtěte si také: Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč Proč Turci nesáhnou po jogurtu
Jogurt přitom Turci milují a málokterá kuchyně ho používá tolik jako ta jejich. Slovo jogurt se ostatně do světa rozšířilo právě z turečtiny. Do čerstvého zeleninového salátu ho ale nedávají, protože má svoje vlastní pokrmy.
Nejznámější je cacık, chlazená směs jogurtu, okurky, česneku a máty, kterou znáte spíš pod řeckým jménem tzatziki. Turci si z jogurtu dělají i osvěžující slaný nápoj ayran, jímž zapíjejí grilované maso. Jogurt tedy na stole bývá, jen v jiné roli. Čerstvý salát zůstává lehký a jeho zálivka je olejová.
Sumak dodá salátu tu pravou tureckou chuť
Pokud chcete, aby salát chutnal opravdu turecky, přisypte k oleji sumak. Získává se z drobných červených plodů škumpy, které se usuší a rozemelou na jemný prášek. V salátu funguje podobně jako citron, protože má výraznou kyselou a lehce citrusovou chuť. Velká výhoda je, že je sypký, takže salát ochutí, ale nepustí do něj žádnou vlhkost a zelenina zůstane pěkně křupavá.
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a otočte sklenici s medem. Pokud uvidíte 1 věc, není to pravý med Sumak z usušených plodů škumpy dodá salátu výraznou nakyslou chuť a přitom nechá zeleninu křupavou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V Turecku se sumak nejčastěji sype na nakrájenou cibuli. Ta pak ztratí svou ostrost a získá jemně nakyslý nádech, který se k ostatní zelenině hodí. Škumpa se ke kořenění a okyselování pokrmů používá už tisíce let, dávno předtím, než se do Středomoří dostaly citrony. U nás ji koupíte v obchodech s kořením nebo s blízkovýchodními potravinami.
Çoban salatası zvládnete za pár minut
Nejslavnějším tureckým salátem s touto zálivkou je çoban salatası, tedy pastýřský salát. Připravíte ho takto:
nakrájíte nadrobno rajčata, salátovou okurku, zelenou papriku a cibuli; přidáte nasekanou petrželku a někdo přihodí i čerstvou mátu, která salátu dodá svěžest; zeleninu pak jen promícháte se zálivkou z oleje, citronové šťávy a soli; posypete sumakem. Přečtěte si také: Ani mléko ani smetana: palačinky budou vláčné a tenké díky 1 surovině, kterou francouzští kuchaři míchají do těsta
Celé to zvládnete za pár minut a nepotřebujete žádné zvláštní vybavení. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat víc sumaku nebo přikápnout trochu citronu.
Lehčí obměna k masu i rybě
Tahle olejová zálivka má oproti majonéze jednu velkou výhodu, a to lehkost. Salát po ní není mastný a těžký, takže si na něm pochutnáte i v horkých dnech, kdy nemáte chuť na nic vydatného. Podobně jednoduše se dá odlehčit i bramborový salát, když majonézu vyměníte za olej s citronem.
V Turecku je lehký salát běžnou součástí skoro každého jídla, ať už se podává teplé, nebo studené. Skvěle sedne třeba k opečeným špízům, k pečené zelenině i k výrazně kořeněným pokrmům. Až budete příště chystat oběd nebo večeři, zkuste zeleninu místo husté zálivky jen pokropit dobrým olejem a citronem. Uvidíte, že salát dostane úplně nový rozměr.
Přečtěte si také: Žádný Jar ani Pur. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na nádobí v ČR a lidé se diví
Zdroje: https://www.mundo.cz/turecko/kuchyne, https://www.turkeysforlife.com/2020/04/shepherds-salad-coban-salatasi.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/11812-turecky-rajcatovy-salat-gavurdagi-s-vlasskymi-orechy-sumakem-a-granatovou-melasou/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/turecky-cacik-recke-tzatziki-recept-rozdil-dip-jogurt, https://www.barlife.cz/clanky/sumac-tajna-ingredience, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/co-dat-do-salatu-misto-majonezy.html