Ani jar, ani soda: mastnota z digestoře zmizí, když ji potřete 1 věcí za pár korun

Umaštěná digestoř patří k nejnepříjemnějším místům v kuchyni. Při každém vaření se na ni usazují drobné kapičky tuku, které postupně chytají prach a vytvoří mazlavou špínu. Ta se pouhým hadrem těžko stírá a spíš se rozmaže do širšího okolí. Většina lidí pak sáhne po prostředku na nádobí nebo jedlé sodě. Existuje ale postup, který zní trochu bláznivě a přitom funguje spolehlivě, přičemž vás přijde jen na pár korun.
Mastnotu nejlíp rozpustí zase mastnota
Tím tajemstvím je obyčejný olej. Stačí ten stolní, který má doma každý, a na zaschlou špínu na odsavači zabírá překvapivě dobře. Funguje to díky jednoduchému principu, protože tuk se ochotně spojuje s tukem. Čerstvý olej změkčí a nabalí na sebe starou zaschlou vrstvu, kterou pak snadno setřete.
Právě proto si s umaštěným povrchem často neporadí voda ani suchý hadr. Zaschlý tuk odpuzuje vodu a při drhnutí se jen roztírá dál po ploše. Olej se k němu naopak přimkne a uvolní ho od podkladu.
Přečtěte si také: Ani písek, ani drátěnka: zčernalé dno hrnce bude jako nové, když ho na noc zalijete 1 surovinou Jak na to krok za krokem
Postup je jednoduchý a zvládne ho každý.
Na kousek papírové utěrky nebo staré bavlněné látky naneste trochu oleje a potřete jím mastná místa digestoře. Nechte pár minut působit, aby olej stačil změkčit zaschlou vrstvu. Potom plochu přetřete nasucho čistým ubrouskem. Uvidíte, jak hnědá lepkavá vrstva odchází spolu s olejem. Nakonec digestoř umyjte vlažnou vodou s kapkou prostředku na nádobí, ať po ní nezůstane mastný film.
Postupujte raději kousek po kousku a jakmile se hadřík zanese, vezměte si čistý.
Nezapomeňte na místa, kde se mastnota schovává nejraději. Bývá to okolí ovládacích tlačítek, spodní hrany a spáry, kam se běžně nedostanete. Právě tam se lepkavý povlak drží nejvíc a olej ho odtud uvolní stejně dobře jako z hladké plochy.
Přečtěte si také: Ani míchaná vajíčka, ani ovesná kaše. Češi objevili tuhle 1 geniální snídani, která zasytí až do oběda a je hotová za 5 minut Filtr a mřížka potřebují vykoupat
Nejvíc tuku se hromadí v kovovém filtru a v mřížce, kudy prochází vzduch. Ty se olejem nečistí, protože jsou perforované a je potřeba je odmočit. Vyjměte filtr z digestoře a ponořte ho do dřezu nebo do lavoru s horkou vodou.
Nejvíc mastnoty se drží v kovovém filtru, který je potřeba vyjmout a odmočit v horké vodě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do vody přidejte něco, co mastnotu rozpustí. Osvědčí se:
lžíce soli spolu s kyselinou citronovou, tableta do myčky, obyčejný ocet.
Filtr nechte odmočit zhruba čtvrt hodiny, u silně zanesených kusů klidně déle. Zbytky pak dojeďte starým zubním kartáčkem, mřížku propláchněte pod tekoucí vodou a než ji vsadíte zpátky, nechte ji dokonale proschnout.
Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle chleba. Většina lidí to dělá a do 5 dnů ji vyhodí
Kovovou vložku zvládne i myčka, jen ať jede naprázdno, tedy bez nádobí. Když je zanesená opravdu silně, ruční odmočení v horké vodě jí prospěje víc než jeden cyklus v myčce.
Čemu se při čištění raději vyhnout
Zaschlou mastnotu nikdy nedrhněte nasucho. Jen ji tím rozetřete kolem dokola a u jemnějšího povrchu si navíc říkáte o škrábance. Vždycky ji nejdřív změkčete, ať už olejem nebo teplým roztokem.
Pozor si dejte i na nerezovou digestoř. Sodě se u nerezu radši vyhněte, protože drobná zrnka v ní jemně obrušují a lesklou plochu můžou poškrábat. Opatrně nakládejte také s prostředky, které obsahují líh. Ten sice nečistoty odstraní, na kovu ale může způsobit tmavnutí.
Přečtěte si také: Podle 1 detailu na uchu hrnku poznáte, jestli je z pravého porcelánu, nebo z levné náhražky Pravidelná péče ušetří pozdější dřinu
Nejméně práce dá odsavač, který stihnete utřít ještě dřív, než na něm ztvrdne pevný mazlavý nános. Chvilka občasné péče se vyplatí víc než pozdější zdlouhavé odškrabávání zatuhlé špíny.
Na důkladnou očistu si najděte čas zhruba po jednom až dvou měsících. Kdo u sporáku tráví hodně času a smaží, udělá dobře, když se do filtru pustí každý měsíc. Zanesená vložka navíc odsává slaběji, takže výpary a mastnota se pak snáz usadí i jinde v kuchyni.
Zdroje: https://www.nasdum.eu/mastna-digestor-jednoduchy-trik-rozpusti-i-zazranou-mastnotu/, https://magazindoma.cz/bydleni-interier/2131-cisteni-filtru-digestore-odstrante-mastnotu-rychle-efektivne-a-jednoduse, https://www.receptyprimanapadu.cz/interier/tipy-na-cisteni-digestore/, https://adbz.cz/uklid/cisteni-digestore-kuchyne-jednoduchy-trik, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-digestor-30000622.html