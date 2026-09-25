Ani Jar, ani Pur. Češi si oblíbili tenhle levný prostředek na nádobí, se kterým jsou úplně spokojení

Roky jsme věřili, že čím dražší lahev saponátu, tím čistší nádobí. Spousta domácností ale přišla na to, že drahé značky nejsou jediná cesta k umytým talířům. Stále víc lidí sahá po nenápadném a levnějším prostředku, se kterým jsou spokojení. A testy jim dávají za pravdu.
Drahá lahev ještě neznamená čistší nádobí
Ceny prostředků na ruční mytí nádobí se liší mnohem víc, než by člověk čekal. Server Kupi.cz porovnal 33 přípravků od dvanácti značek a přepočet na 100 mililitrů ukázal rozdíl skoro sedminásobný, od zhruba 2,70 do 18 korun. Nejlevněji vycházely privátní řady obchodů, nejdráž naopak sprejové varianty známých značek.
Vyšší cena přitom nemusí znamenat lepší výsledek. Za penězi navíc se často skrývá hlavně obal, parfemace a jméno značky. Účinnější složení v ceně zdaleka ne vždy najdete. Rozhoduje dávkování a reálná spotřeba, tedy kolik nádobí umyjete z jedné kapky. Samotná cena lahve v regálu o kvalitě mytí nevypovídá.
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Že drahá klasika není zárukou nejlepšího výkonu, potvrdil i test redakce Arecenze, která porovnala devět běžných prostředků. Velkým překvapením se stal ekologický FeelEco Aloe Vera. Na jednu kapku umyl dvanáct talířů, tedy přesně tolik jako výrazně dražší Jar Lemon, a přitom vyšel levněji, kolem devíti korun za 100 mililitrů.
Právě tuhle nenápadnou českou ekologickou značku si mnoho lidí oblíbilo. Přestože nepatří mezi tak zvučná jména jako Jar nebo Pur, v testu se zařadila mezi nejlepší produkty a dražší Jar Lemon dokázala v poměru ceny a výkonu překonat. Kdo hledá dostupnější variantu, se kterou bude spokojený, sahá čím dál častěji právě po ní.
Proč jsou s ním lidé spokojení
FeelEco boduje i šetrností k pokožce. Má pH 5,5, takže nedráždí ani nevysušuje ruce, a díky glycerinu a panthenolu o ně navíc pečuje. Složení je z 98 procent přírodního původu a snadno se rozkládá, což ocení hlavně domácnosti s čističkou nebo septikem.
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Prostředek je navíc dermatologicky testovaný a nese ekoznačku EU Ecolabel. Právě tahle kombinace šetrnosti a slušného výkonu vysvětluje, proč si mezi kupujícími našel své příznivce, i když na regále nekřičí žádnou velkou reklamou.
Nejlevnější ale neznamená nejvýhodnější
Pozor si dejte i na druhý extrém. Sáhnout po tom úplně nejlevnějším saponátu se totiž nemusí vyplatit. Nejlevnější prostředek v testu, Super Finn Apple z Actionu, zvládl na jednu dávku jen dva až tři talíře. Na stejnou hromadu nádobí byste ho spotřebovali pětkrát až sedmkrát víc než účinnějších přípravků, a výhodná cena se tím rychle vytratí.
Zlatá střední cesta funguje líp. Slušný poměr ceny a výkonu nabídla třeba i privátní Denkmit Aloe Vera z dm za necelých šest korun za 100 mililitrů. Levný prostředek tedy dává smysl jen tehdy, když opravdu myje. Když ho musíte vylít půl lahve, žádná úspora z něj nakonec nezbude.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji Opravdová úspora se pozná až podle toho, kolik prostředku spotřebujete na stejnou hromadu nádobí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak si prostředky zmíněné v článku vedly v testu redakce Arecenze, shrnuje následující srovnání:
Prostředek Talířů na jednu dávku Cena za 100 ml FeelEco Aloe Vera 12 kolem 9 Kč Jar Lemon 12 zhruba 11 Kč Denkmit Aloe Vera (dm) 7 necelých 6 Kč Super Finn Apple (Action) 2 až 3 necelé 4 Kč Jak z levného prostředku vytěžit maximum
I obyčejný saponát umyje víc, když ho použijete správně:
u kvalitního přípravku vystačíte s malou dávkou, proto se řiďte hlavně tím, kolik ho reálně spotřebujete; voda by měla být spíš vlažná, ve vroucí vodě saponát o nic lépe nemyje a z nádobí rychleji odchází; připálené hrnce nechte nejdřív nasáknout ve vodě s kapkou přípravku a pusťte se do nich, až nánosy povolí; ruce si po mytí opláchněte a ošetřete krémem, i jemný prostředek totiž pokožku časem vysušuje. Přečtěte si také: Ani mouka, ani strouhanka. Šéfkuchaři zahušťují omáčky 1 surovinou, kterou má doma každý
I s levnější lahví tak zvládnete nádobí stejně dobře jako s drahou značkou, a k tomu ušetříte.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45786-prostredky-na-rucni-myti-nadobi, https://www.feeleco.com/rucni-myti/feeleco-prostredek-na-nadobi-s-vuni-aloe-vera-1l/, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/nejlepsi-prostredek-na-myti-nadobi/, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlevnejsi-vs-nejdrazsi-prostredek-test/, https://www.arecenze.cz/clanky/test-prostredku-na-nadobi-2025/