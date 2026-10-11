Ani jar, ani ocet. Dejte do myčky tuhle 1 věc z kuchyně a nádobí bude zářit jako nové

Vytáhnete skleničky z myčky, podržíte je proti světlu a místo lesku vidíte matný závoj a mapky po zaschlých kapkách. Drahá tableta přitom na obalu slibovala křišťálový třpyt. Pomocník, který nádobí vrátí lesk, se nejspíš válí ve vaší kuchyni a vyjde skoro na nic.
Proč sklenice z myčky matní
Zakalený povlak na sklenicích a talířích svádí k tomu obviňovat špatně umyté nádobí. Většinou za ním ale stojí vodní kámen. Tvrdá voda s sebou nese vápenaté a hořečnaté minerály, které při sušení ulpí na povrchu jako jemný šedavý film. Čím tvrdší voda teče z kohoutku a čím vyšší teplotu při mytí nastavíte, tím rychleji usazenina přibývá.
Stejný kámen se den za dnem hromadí i uvnitř myčky, na ostřikovacích ramenech a ve filtru. Zanesený spotřebič myje slaběji a nádobí z něj vychází čím dál kalnější. Leštidlo lesk jen dočasně nahodí, se samotnými usazeninami ale nic nenadělá. Aby nádobí doopravdy zazářilo, potřebujete něco, co kámen rozpustí.
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Tím pomocníkem je kyselina citronová. Obyčejný bílý prášek, který řada domácností stejně schovává na zavařování a pečení a v drogerii stojí pár korun. Jde o přírodní kyselinu s nízkým pH kolem dvou, takže si poradí s mýdlovým filmem i vodními usazeninami a zároveň pomáhá proti bakteriím a nepříjemným pachům.
Řešení na matné sklenice bývá levný bílý prášek nebo půlka citronu, které má doma skoro každý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když prášek zrovna po ruce nemáte, zaskočí čerstvý citron. Obsahuje tutéž kyselinu, jen v přírodní podobě. Půlka citronu, která vám jinak uschne v lednici, odvede v myčce lepší službu než v odpadkovém koši.
Jak citron i prášek použít
Na každodenní lesk je nejjednodušší sáhnout po čerstvém ovoci.
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Sklenice a talíře vyjdou bez map po zaschlých kapkách a z myčky se line svěží vůně. Nejvíc tu změnu oceníte u plastových dóz. Právě na nich totiž vodní mapy ulpívají nejsnáze a odolávají nejdéle.
Čas od času se hodí pročistit i samotný spotřebič.
Vyndejte z myčky všechno nádobí. Nasypte na dno zhruba dvě až tři lžíce prášku. Nechte ji projet nejdelším a nejteplejším programem. Přečtěte si také: Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá každý den a diví se, proč jim jídlo rychleji plesniví
Kyselina se dostane do celého okruhu, rozloží kámen na ramenech i stěnách a vnitřek myčky bude jako nový.
Na co si dát pozor
I přírodní kyselina má své hranice. Při vyšších dávkách umí poznamenat hliníkové i stříbrné nádobí a vytáhnout barvu z malovaného porcelánu. Nenasazujte ji proto na každou várku a prokládejte ji běžným práškem do myčky.
Berte citron i prášek hlavně jako doplněk. Dávkovač soli, leštidlo i občasný horký servisní cyklus pořád patří k základní údržbě. Kyselina citronová sice kámen rozpouští, ale mastnotu a připečené zbytky jídla z talířů za vás neodstraní. Nádobí proto do myčky dál ukládejte zbavené hrubých nečistot.
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Octem se leštidlo nahradit dá, výsledkem je ovšem jen obyčejný lesk, na umělý třpyt z reklamy nedosáhne. Část lidí navíc řeší, jak časté koupání v kyselině octové snášejí gumová těsnění, a ocet je cítit celou kuchyní. Kyselina citronová nabídne stejnou kyselou sílu bez octového zápachu a v myčce po ní zůstane příjemná citrusová vůně.
Výsledkem je přirozený lesk a čistší myčka. Zázraky na jedno spuštění od toho nečekejte, zato vás trik vyjde na pár korun, obejde se bez chemického arzenálu a po otevření myčky vás přivítá vůně, kvůli které tu práci skoro rádi uděláte.
Zdroje: https://www.cistebez.cz/bezchybne-navody/cisteni-spotrebicu-s-kyselinou-citronovou—4-tipy–jak-udrzovat-vase-nejvernejsi-pomocniky/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/cisteni-mycky-citronem-postup/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/mycka-na-nadobi-ocet-30001007.html, https://www.uklidproklid.eu/blog/kyselina-citronova–7-zpusobu–jak-ji-vyuzit-na-uklid/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/citron-mycka-myti-nadobi-trik/