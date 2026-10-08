Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže

Rýže, ze které se vyvařila voda, zapomenutá cibulka nebo mléko, které uteklo přesně ve chvíli, kdy zazvonil telefon. Na dně pánve pak zůstane černá krusta a člověk má chuť sáhnout po tom nejtvrdším, co v kuchyni najde. Přitom stačí trocha trpělivosti a obyčejný prášek, který máte nejspíš ve spíži hned vedle mouky.
Pánvi, které dlouholeté drhnutí sedřelo povrch, nový povlak nevrátí. Na čerstvou připáleninu ovšem stačí sám a pracuje za vás, zatímco spíte.
Drátěnka napáchá víc škody než připálenina
První reflex bývá drhnout tak dlouho, dokud černá vrstva nepovolí. U teflonových a keramických pánví je to ta nejhorší volba. Kovová škrabka, kartáč s ocelovými štětinami nebo tekutý písek nechávají na nepřilnavém povlaku rýhy. Povlak má jen nepatrnou tloušťku, a když je jednou poškrábaný, jídlo se k pánvi začne lepit.
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Nerezové nádobí vydrží víc, kovové škrabky ale ani u něj potřeba nejsou. Velkou část práce totiž odvede čas. Krusta, která v suchu drží jako přilepená, po několika hodinách ve vlhku změkne a pustí se mnohem ochotněji.
Večer nasypat, ráno setřít
Tou jednou věcí ze spíže je jedlá soda. Postup s ní je jednoduchý:
Z pánve vysypte zbytky jídla a dřevěnou nebo silikonovou stěrkou opatrně seberte, co jde dolů samo. V misce rozmíchejte sodu s vodou zhruba v poměru 3 : 1. Hustotou by kaše měla připomínat zubní pastu. Lžící ji rozprostřete po černých místech tak vydatně, aby pod ní nebylo vidět dno. Pánev odložte a nechte ji v klidu do rána. Ráno změklou krustu setřete nylonovým kartáčkem nebo měkkou houbičkou. Na místa, která ještě drží, nasypte trochu suché sody, její zrnka pomohou. Přečtěte si také: Dejte do sklenice s moukou 1 věc ze spíže. Moli se v ní neobjeví ani za rok
Saponát ani žádná speciální chemie k tomu nejsou potřeba.
Kašičku ze sody a vody v poměru zhruba 3 : 1 rozprostřete lžící po černých místech tak vydatně, aby pod ní nebylo vidět dno. Ilustrační foto. Proč obyčejný prášek zabírá
Jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný, tvoří s vodou mírně zásaditou směs. Ve vlhku z ní vznikne kašička s jemnými zrnky, která při tření funguje jako velmi šetrné brusivo. Krusta pod vlhkou vrstvou během noci změkne a zrnka ji ráno odnesou, aniž by povrch pánve odřela.
Proto na době působení tolik záleží. Čím déle kašička na dně leží, tím víc práce udělá sama a tím méně síly potom potřebujete. Soda je navíc šetrná k většině druhů nádobí, takže noční trik můžete vyzkoušet i na nepřilnavé pánvi.
Litinová pánev si žádá výjimku
Litina má jedno slabé místo, a tím je voda. Když zůstane dlouho mokrá, začne rezavět, a noční máčení proto vynechte. Sodu tu použijte skoro nasucho.
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Stačí ji na dně pokropit pár kapkami vody, aby se dala roztírat, a připáleninu hned odstranit tvrdším kartáčem na nádobí. Kyselé přísady jako ocet na litinu nepoužívejte, protože vypalovanou vrstvu narušují.
Po vyčištění pánev pořádně vysušte, nejlépe krátce na plotně, a potřete ji tenkou vrstvou oleje. Obnovíte tím ochrannou vrstvu, kterou drhnutí částečně sebralo. Rozdíly mezi druhy pánví přehledně shrnuje tabulka:
Druh pánve Jak připáleninu odstranit Na co si dát pozor Teflonová a keramická kašičku ze sody nechat působit přes noc, ráno setřít nylonovým kartáčkem nebo měkkou houbičkou kovové nástroje a hrubé čisticí prostředky povlak poškrábou Nerezová kašičku ze sody nechat působit přes noc, ráno setřít nylonovým kartáčkem nebo měkkou houbičkou vydrží víc, kovové škrabky ale nejsou potřeba Litinová sodu pokropit pár kapkami vody a připáleninu hned vydrhnout tvrdším kartáčem, pak vysušit a potřít olejem noční máčení vynechat, protože mokrá litina rezaví; kyselé přísady jako ocet nepoužívat Spěcháte? Soda zvládne i rychlou verzi Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení. Používá ji skoro každá česká domácnost
Když pánev potřebujete ještě týž večer, dá se působení sody urychlit teplem. Pastu na dně rozřeďte trochou vody a postavte pánev na plotnu. Hned jak se objeví první bublinky, plotnu vypněte a pánev odsuňte, jinak by se na dně mohla vytvořit nová připálenina. Až směs zchladne, krusta většinou povolí pod obyčejnou houbičkou.
Kde ani to nestačí, přizvěte si u nerezové pánve k sodě na pomoc ocet. Vodu s octem v pánvi nejdřív povařte, pak ji odstavte z ohně a teprve potom přisypte sodu. Při jejich setkání vzniká bouřlivá pěna, která snadno přeteče, takže v nádobě nechte dost volného místa.
Nejlepší chvíle je hned po vychladnutí
Pánev po vaření nejdřív nechte zchladnout, abyste se o ni nespálili. Dlouho otálet se ale nevyplatí, protože suchá připálenina časem tvrdne a pouští se čím dál hůř. Ideální je dát sodu na pánev hned po večeři. Ráno pak stačí pánev vydrhnout, umýt jako obvykle a důkladně z ní opláchnout všechny zbytky sody.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/stare-panve-nevyhazujte-jednoduchym-trikem-je-za-3-minuty-zbavite-pripalenin-i-bez-drhnuti, https://www.testado.cz/jak-vycistit-pripaleny-hrnec/, https://circulon.com/blogs/blog/how-to-clean-burnt-cookware, https://www.oxo.com/blog/how-to-clean-burnt-pan, https://emi.cz/blog/post/_40-zpusobu-jak-vyuzijete-sodu-bikarbonu, https://www.denik.cz/zdravi/jedla-soda-vyuziti.html, https://www.armandhammer.com/articles/how-to-clean-a-burnt-pan