Ani hluboko usazená špína na sporáku nemusí odolávat celé hodiny. Směs podle zkušené hospodyně ji odstraní bez námahy

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Ani hluboko usazená špína na sporáku nemusí odolávat celé hodiny. Směs podle zkušené hospodyně ji odstraní bez námahyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Při pravidelném vaření zašpiníte za nějakou dobu prakticky jakýkoli sporák. A to hlavně v případě, že dojde k nějaké nehodě, byť třeba jen trochu uteče omáčka.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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