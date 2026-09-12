Ani hladká, ani polohrubá: cukráři pečou bábovku s touhle moukou, po které je vláčná i za 5 dní

V neděli voní celý byt, v úterý se z bábovky sotva ukrojí suchý plátek. Tuhle zkušenost zná skoro každý, kdo doma peče. Zkušené hospodyně a staré cukrářské recepty přitom sázejí na mouku, kterou většina domácností při pečení bábovky míjí. A právě ona stojí za tím, proč jejich moučník zůstane měkký ještě několik dní po pečení.
Zapomenutá mouka, po které sahaly už babičky
Pšeničná mouka se u nás mele ve třech hrubostech. Nejjemnější je hladká, uprostřed stojí oblíbená polohrubá a největší zrno má prostě hrubá mouka. Do bábovky hází většina lidí automaticky polohrubou. Ta hrubá zůstává stranou, i když právě po ní kuchařky sahaly ještě před pár generacemi.
Hrubší zrno se v bábovce pozná hned napoprvé. Kousek je plnější a víc se drobí, v puse zřetelně chutná po obilí a celý moučník dostane sytější, skoro venkovský ráz. Střídka je hustší a poctivější než u jemné mouky, přesto zůstává měkká a pěkně se krájí. Právě na téhle mouce stojí stará sádlová bábovka, kterou pekly už naše babičky.
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Kdyby stačilo přesypat do mísy jiný druh mouky, měl by suchou bábovku dávno vyřešenou úplně každý. Tak snadné to není. Hrubá mouka dá těstu pevnější a plnější strukturu, ale vláčnost, která vydrží skoro do konce týdne, drží něco jiného. Je to vlhkost uzamčená uvnitř těsta, a tu do bábovky dostanou hlavně suroviny, které vodu nasají a podrží ji.
Hodně záleží na tuku. Staré recepty proto sázejí na sádlo, které moučník udrží vláčný, i když je upečený z hrubé mouky. Kdo sádlo nechce, může část másla nahradit kvalitním olejem. Ten zůstane tekutý i ve vychladlém těstě, takže bábovka netuhne tak rychle jako ta jen z másla. Někteří pekaři olej kvůli chuti odmítají, na vláčnost je ale spolehlivý.
Tvaroh, zakysaná smetana i nastrouhané jablko
Nejrychlejší cesta k šťavnaté bábovce vede přes zakysané mléčné výrobky. Stačí lžíce podmáslí, kefíru, bílého jogurtu nebo zakysané smetany a těsto zvláční tak, že si moučník udrží měkkost i po pár dnech. Vůbec nejlíp drží tvaroh. Ten dodá střídce vláčnost a bábovka zůstane svěží déle, než bývá zvykem. Hezky se k němu hodí nastrouhaná citronová kůra.
Přečtěte si také: Klasické marinování masa jde stranou, Češi přebírají japonský postup, stačí 20 minut Tvaroh, zakysaná smetana nebo nastrouhané jablko dodají těstu vlhkost, kterou si bábovka udrží i po několika dnech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhá možnost je dostat vlhkost do těsta z ovoce a zeleniny. Nastrouhaná cuketa, mrkev nebo kousek dýně během pečení pustí do těsta šťávu, kterou si moučník drží i další dny. Stejně dobře poslouží jemně nastrouhané jablko. Uzrálý banán k tomu těsto sám přislazuje, takže cukru stačí do receptu o něco méně.
Které suroviny drží v těstě vlhkost a co každá z nich udělá s bábovkou, shrnuje následující přehled:
Surovina Co udělá s těstem Sádlo udrží moučník vláčný i u těsta z hrubé mouky Kvalitní olej místo části másla zůstává tekutý i ve vychladlém těstě, takže bábovka netuhne tak rychle jako ta jen z másla Podmáslí, kefír, bílý jogurt nebo zakysaná smetana zvláční těsto, moučník si drží měkkost i po pár dnech Tvaroh dodá střídce vláčnost a udrží bábovku svěží déle Nastrouhaná cuketa, mrkev, dýně nebo jablko pustí do těsta šťávu, kterou si moučník drží i další dny Uzrálý banán přirozeně přislazuje, takže cukru stačí méně Vypněte horkovzduch, jinak z bábovky bude „dusivka” Přečtěte si také: Němci houfně skupují tyhle české skleničky z 80. let i za 10 000 Kč, u nás končí v bazarech za stovku
Ani nejlepší těsto nezachrání špatně nastavená trouba. Nejčastější chybou bývá horkovzdušný režim, který moučník vysuší. „Horkovzdušná trouba vysušuje, z bábovky se vám snadno stane dusivka,” vysvětluje šéfcukrářka Edita Paulusová. Lepší je klasický ohřev shora i zdola a teplota kolem 160 až 170 stupňů. Když teplotu přeženete, moučník vyskočí příliš rychle a povrch se roztrhne.
Pomůže i drobnost, na kterou se často zapomíná. Prosejte mouku i cukr, protože provzdušněné těsto drží vláčnost o poznání líp. A během pečení nechte dvířka zavřená. Když troubu otevřete, dovnitř vnikne studený vzduch a bábovka může spadnout.
Vyklopte za tepla a pořádně zabalte
Poslední krok rozhodne o tom, jestli vám bábovka vydrží celý týden. Nenechávejte ji chladnout ve formě. Jak pomalu stydne v plechu, zbytečně vysychá a k tomu se hůř uvolní od stěn. Pár minut po vytažení z trouby ji radši překlopte na mřížku nebo na talíř.
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Aby zůstala měkká i za několik dní, schovejte vychladlou bábovku do uzavřené dózy nebo ji zabalte do potravinové fólie. Na vzduchu vysychá každý moučník, kdežto ve správně uzavřené nádobě si vláčná bábovka udrží chuť i strukturu klidně několik dní. Druhý den navíc bývá často lepší než čerstvě upečená, protože se chutě stihnou pěkně propojit.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/menu/54-receptu-vlacna-babovka-vyklopeni-trik, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jaka-mouka-se-dava-do-babovky-rady-a-tipy/, https://www.gourmetacademy.cz/blog/445-upecte-tu-nejlepsi-babovku-na-svete/, https://tchiboblog.cz/vlacna-babovka/, https://culinto.cz/recepty/staroceska-sadlova-babovka-z-hrube-mouky-3610