Ani hladká, ani polohrubá. Babičky pekly buchty z 1 mouky, díky které byly nadýchané celý týden

Většina z nás sáhne při pečení buchet automaticky po sáčku s hladkou moukou a vůbec u toho nepřemýšlí. Naše babičky přitom braly do ruky jiný druh, se kterým jim buchty zůstaly měkké klidně několik dní. Rozdíl začíná už v regálu s moukou, i když samotná mouka je jen půlka celého tajemství.
Zapomenutá hrubá mouka dá buchtám jiný základ
Z pšenice se u nás vyrábějí tři různě jemné mouky. Kromě hladké a polohrubé, které v kuchyni používáme nejčastěji, se prodává i ta nejméně jemná, označená prostě jako hrubá. Právě po ní se dnes v obchodě skoro nikdo neohlédne, přestože ve spížích našich prababiček patřila k naprosté samozřejmosti.
Hrubší zrno buchtám dodá výraznější, obilnou chuť a plnější charakter. Vnitřek vyjde o něco kompaktnější než z úplně jemné mouky, ale zůstane měkký a dobře se krájí. Recepty na buchty z hrubé mouky nejsou žádná novinka, staré hospodyně je tak dělaly úplně běžně. Samotná záměna sáčku ale na měkké buchty po celý týden nestačí, protože rozhoduje hlavně to, kolik vlhkosti těsto udrží uvnitř.
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Hrubá mouka se chová jinak než jemná. Potřebuje delší hnětení a hlavně víc vody, jinak buchty vyschnou rychleji, než byste čekali. Větší zrna nasávají vodu pomaleji a víc jí udrží, takže těstu dopřejte čas i vyšší dávku tekutiny. Vláčnost, která vydrží, se rodí hlavně z toho, kolik vlhkosti a tuku těsto pojme. Osvědčí se hlavně tyhle věci:
o něco víc mléka, případně vejce nebo pár lžic vody navíc, než uvádí běžný recept, pořádná dávka másla nebo jeho díl vyměněný za sádlo, které drží měkkost nejdéle, kousek másla nahrazený kvalitním olejem, jenž ve vychladlé buchtě neztuhne, lžíce zakysané smetany, kefíru nebo podmáslí, kopeček tvarohu vmíchaný přímo do zadělávky.
Nejspolehlivěji vlhkost uzamkne právě tvaroh, se kterým střídka zůstane svěží nejdéle. Hezky se k němu hodí i trocha nastrouhané citronové kůry.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v Rakousku za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny budete koukat Vláčné buchty se rodí hlavně z těsta bohatého na tekutinu, tuk a tvaroh, které udrží vlhkost uvnitř. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Horké buchty ještě přetřete máslem
Než buchty vložíte do trouby, nechte je v pekáči ještě jednou nakynout, dokud znatelně nenarostou. Dobře vykynuté těsto po zatlačení prstem lehce pruží a upečené buchty pak vyjdou vzdušnější. Na výsledku se hodně podepíše i samotné pečení. Horký vzduch v troubě buchty zbytečně vysušuje, takže jim spíš prospěje statický ohřev a nižší teplota okolo 160 stupňů. Když ji naženete výš, povrch ztvrdne dřív, než se těsto uvnitř stihne propéct.
Nejlepší tah ale přijde ve chvíli, kdy buchty vytáhnete. Ještě horké je přejeďte rozpuštěným máslem, nebo je do něj rovnou namočte. Získají vůni, lesk a hlavně si podrží vláčnost. Tenká vrstva tuku mezi jednotlivými kusy navíc zabrání tomu, aby se slepily k sobě. Vyplatí se i drobnost, na kterou spousta lidí zapomíná, totiž prosít mouku i cukr, ať se do těsta dostane vzduch a buchty vyběhnou lehčí.
Kde buchty schovat, aby vydržely měkké
Poslední krok se podceňuje nejčastěji. Vychladlé buchty nenechávejte volně ležet na lince, tam do druhého dne oschne každé pečivo. Zabalte je do čisté utěrky, ještě lépe je uložte do dobře těsnící dózy. Uvnitř zavřené nádoby vydrží měkké a chutné klidně pět dní, u dobře těsnící dózy i déle.
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Řada pekařek dokonce tvrdí, že odležené buchty chutnají líp než čerstvě upečené, protože jejich chuť se přes noc teprve pořádně rozleží. Za měkkými buchtami po babičce tak nestojí jedna kouzelná ingredience. Hrubá mouka je jen začátek a o zbytek se postará dostatek tekutiny, tuku a zakysaných surovin spolu s máslem po upečení a správným uložením.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jakou-mouku-pouzit-do-kynutych-buchet-rady-a-tipy/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/otazka-odpoved-psenicna-mouka-jeji-pouziti, https://www.jakvkuchyni.cz/obili-a-mouka-srdce-ceskeho-peceni/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/buchty-nadychane-testo-postup-recept-marsalek/, https://www.tiscali.cz/ani-hladka-ani-polohruba-cukrari-pecou-babovku-s-touhle-moukou-po-ktere-je-vlacna-i-za-5-dni-757334