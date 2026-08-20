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Ani gram masa a přesto tyhle placičky zmizely rychlostí blesku – pár surovin, chvilka práce a výborně chutnají i zastudena

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Hledáte nový nápad na bezmasý oběd? Křupavé placičky z quinoy a listové kapusty si vás získají svou výraznou chutí, snadnou přípravou i zlatavou kůrkou.
Ani gram masa a přesto tyhle placičky zmizely rychlostí blesku – pár surovin, chvilka práce a výborně chutnají i zastudena

Ani gram masa a přesto tyhle placičky zmizely rychlostí blesku – pár surovin, chvilka práce a výborně chutnají i zastudena

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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