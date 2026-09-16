Ani elektřina ani plyn. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří pak klidně i 30 000 Kč za sezónu

Topení patří v zimě k největším výdajům domácnosti. Rostoucí ceny proto stále víc lidí vedou k tomu, aby plynový kotel i klasické elektrické topení nahradili něčím úspornějším. Volba často padne na spojení moderní techniky s palivem, kterým se u nás topí odjakživa. Kolik taková výměna ušetří a co obnáší?
Proč lidé opouštějí plyn i přímotop
Elektrické topení láká hlavně jednoduchostí. Pořídíte ho snadno a levně, jenže účet za spotřebu bývá u přímotopů a elektrokotlů nejvyšší ze všech běžných řešení, zvlášť ve starším domě, který špatně drží teplo. Plynový kotel vyjde v provozu příznivěji, počítat ale musíte i s pravidelnou údržbou a revizemi. K tomu se přidává obava z dalšího zdražování plynu.
Čerpadlo topí elektřinou za třetinu ceny
Tepelné čerpadlo sice běží na elektřinu, ale spotřebuje jí zlomek. Získává totiž teplo z okolního vzduchu, země nebo vody a z jedné kilowatthodiny proudu vyrobí zhruba trojnásobek tepla. Zatímco přímotop vyjde v roce 2026 přibližně na 8 Kč za kilowatthodinu tepla, u čerpadla s topným faktorem tři klesá cena zhruba na 2,70 Kč. Domácnost se tak vyhne nejdražší variantě, aniž by musela zatápět v kotli.
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Druhou nohou téhle proměny bývá návrat ke dřevu. Jako palivo vychází dlouhodobě nejlevněji, protože kilowatthodina tepla z něj přijde zhruba na korunu. Teplo z plynu pro srovnání stojí kolem 2,80 Kč. Řada domácností proto obě cesty spojuje. Ukazuje to i pár z nové dřevostavby, o kterém psal magazín Dřevostavitel. O podlahové vytápění se jim stará tepelné čerpadlo, do krbu přiloží hlavně kvůli rychlému přitopení a pohledu do plamenů. V dobře zateplené místnosti jim podle jejich zkušenosti stačí pár polen a je rychle teplo.
Ceny tepla z jednotlivých paliv přehledně shrnuje následující tabulka:
Způsob vytápění Přibližná cena za kWh tepla (2026) Přímotop (přímé elektrické topení) 8 Kč Plyn 2,80 Kč Tepelné čerpadlo (topný faktor 3) 2,70 Kč Palivové dřevo 1 Kč Kolik ušetříte za jednu sezónu Přečtěte si také: Češi vyhazují tenhle spotřebič. Kdo ho má déle než 10 let, tomu žere zbytečně o 40 % více energie
Kolik nakonec ušetříte, rozhoduje hlavně to, jaký zdroj tepla vyměníte a jak dobře dům drží teplo. Největší rozdíl pocítí ten, kdo se rozloučí s drahým přímotopem. Když cena tepla spadne z 8 Kč za kilowatthodinu na 2,70 Kč u čerpadla nebo na 1 Kč u dřeva, roční úspora se snadno vyšplhá do desítek tisíc a v příznivém případě dosáhne i těch třiceti tisíc ze slibu v titulku. U plynu je rozdíl menší. Tepelné čerpadlo ho v ceně překoná jen mírně, zato dřevo stojí zhruba třetinu, takže přechodem z plynu na kamna se dá účet srazit klidně na polovinu. Konkrétní úsporu ale určí spotřeba vašeho domu i ceny paliv.
Za nižší účet zaplatíte prací a místem
Levné palivo má svou cenu jinde, totiž v čase a prostoru. Dřevo je potřeba uskladnit v suchu, pravidelně ručně přikládat a hlídat kontroly komína. Samotné čerpadlo nebo kvalitní kotel na dřevo navíc nepořídíte lacino. S počáteční investicí sice pomáhá program Nová zelená úsporám, jenže od poloviny roku 2026 míří přímý příspěvek hlavně na nízkopříjmové domácnosti ve verzi Light. Ostatní dosáhnou aspoň na bezúročnou půjčku.
Levné dřevo si žádá místo i práci navíc, polena musí schnout v suchu klidně rok. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik dřeva si na zimu připravit
Množství dřeva závisí na velikosti a izolaci domu i délce zimy. U domu kolem sta metrů čtverečních se pro sezónu nejčastěji uvádí zhruba čtyři až šest kubíků, při vytápění celého domu i víc. Sáhněte hlavně po tvrdých listnáčích, pomalu hoří a dlouho drží žár buk, dub, habr i dřevo z ovocných stromů. Měkké jehličnaté dřevo se hodí spíš na rychlé zapálení. Počítejte ale s tím, že čerstvá polena musí na dřevníku aspoň rok schnout na vlhkost kolem dvaceti procent, jinak hřejí špatně a zanášejí komín.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/srovnali-jsme-naklady-na-vytapeni-plynem-elektrinou-a-tepelnym-cerpadlem-rozdily-jsou-statisicove, https://www.ac-heating.cz/jake-jsou-naklady-na-vytapeni-a-provoz-rodinneho-domu-srovnani/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/topna-sezona-2026, https://www.fve.info/ani-plyn-ani-elektrina-ceske-domacnosti-objevuji-zpusob-vytapeni-ktery-usetri-az-30-000-kc-rocne/, https://www.krbylevne.cz/advisor/topeni-drevem-je-to-ekonomicke-a-ktery-druh-dreva-je-nejlepsi, https://www.drevostavitel.cz/clanek/tepelne-cerpadlo-a-krbova-vlozka
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