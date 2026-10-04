Ani Egypt, ani Turecko. V říjnu se Češi opalují u moře s 28 stupni v zemi, kde oběd stojí pod 110 Kč

Když se v Česku začne topit, hledá spousta lidí poslední příležitost k plavání pod širým nebem. Volba obvykle padne na Hurghadu nebo Antalyu. Pár hodin letu od Prahy ale leží země, kde moře po létě ještě nevychladlo a kde se v obyčejné jídelně najíte za částku, která vás překvapí.
Řeč je o Tunisku
Většina Čechů zná Tunisko z katalogů cestovních kanceláří jako týden u hotelového bazénu s jídlem a pitím v ceně. Stačí si ale vyjít na oběd do města a ukáže se, že tamní jídelny umí potěšit chutí i cenou. V obyčejných podnicích, kde obědvají místní, zaplatíte za talíř mnohem méně, než na kolik jste zvyklí z evropských letovisek.
Talíř jídla v jednoduché lidové restauraci podle cestovatelských průvodců vyjde zhruba na 10 až 15 tuniských dinárů. Podle kurzu, který Česká národní banka vyhlásila 30. září 2026, odpovídá jeden dinár 7,235 koruny, takže oběd stojí přibližně 72 až 109 Kč. Srovnávače životních nákladů řadí běžné jídlo v levném tuniském podniku do podobné cenové hladiny. Pro každého, kdo chce poznat zemi i mimo hotelové bufety, je to dobrá zpráva, protože celodenní výlet do města pak nemusí skončit drahou útratou.
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Záleží ovšem na tom, kam si sednete. Kavárny a restaurace v nejrušnějších turistických zónách si účtují znatelnou přirážku. Podniky v bočních uličkách nebo ve vnitrozemí naopak drží ceny, na jaké jsou zvyklí místní.
Na Djerbě má říjen pořád letní podobu
Nejvíc tepla nabízí jih země, hlavně ostrov Djerba. Denní teploty se tam podle dlouhodobých průměrů drží v říjnu kolem 28 °C a voda má zhruba 25 až 26 °C. Do takového moře se dá vlézt bez dlouhého přešlapování na břehu.
Srážek je málo, na jihu připadají na celý říjen v průměru asi tři deštivé dny. Večer teplota klesne zhruba na 20 °C, takže na procházku po přístavu stačí přibalit lehkou mikinu. Úmorná srpnová vedra jsou v tuhle dobu dávno pryč. Říjen tak vyhovuje hlavně lidem, kterým v létě vadí horko, ale o teplou vodu přijít nechtějí.
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Tepla v Tunisku přibývá směrem k jihu, takže letoviska ve střední části pobřeží za Djerbou o kousek zaostávají. Kolem Monastiru a Sousse se podle říjnových průměrů drží přes den zhruba 26 °C a moře má okolo 24 °C. Na koupání to stále bohatě stačí.
Rozdíl mezi Djerbou a letovisky Monastir a Sousse shrnuje tabulka:
Místo Průměrná teplota přes den v říjnu Teplota moře Djerba kolem 28 °C zhruba 25 až 26 °C Monastir a Sousse zhruba 26 °C okolo 24 °C Přečtěte si také: Ani Chorvatsko, ani Bulharsko. Češi teď kupují levné apartmány u moře v zemi, kde je všechno o 30 % levnější
Kdo poletí do Hammametu nebo ještě severněji, musí počítat s tím, že bude o něco chladněji a deštník se tam bude hodit častěji. Největší jistotu slunečného počasí tak dává hotel na jihu.
Co si dát k obědu
Tuniská kuchyně čerpá z arabských, berberských i francouzských tradic. Za národní jídlo se považuje kuskus, který dostanete skoro v každé lidové jídelně. Vepřové maso v jídelních lístcích nenajdete, protože jde o muslimskou zemi.
Kuskus je tuniské národní jídlo a v lidových jídelnách ho dostanete skoro všude. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
I v rámci jednoho podniku se ceny liší položka od položky. Kdo chce zůstat pod hranicí zmíněnou výše, ať si nejdřív projde jídelní lístek a vybere z místních klasik.
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Tuniský dinár je uzavřená měna. Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že jeho dovoz i vývoz jsou zakázané, takže si ho v Česku dopředu nekoupíte. Postupujte proto takto:
Jako výchozí měnu si s sebou vezměte eura. Na místě si směňujte jen tolik, kolik utratíte v nejbližších dnech, třeba za pár obědů a jeden výlet. Na konci pobytu vám pak v peněžence nezbude hromádka dinárů, se kterými už nebude co dělat. Každou účtenku, kterou ve směnárně dostanete, si uložte třeba k pasu. Pokud vám na konci dovolené dináry zbudou, bez těchto lístečků je zpátky na eura nepřevedete.
Odvážet si pár bankovek domů na památku se nevyplácí. Celní kontroly na letištích se na dináry pravidelně zaměřují a zabavené peníze už cestujícímu nikdo nevrátí.
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Zdroje: https://levnocestovani.cz/pruvodce/afrika/tunisko/jidlo-a-piti, https://levnocestovani.cz/pruvodce/afrika/tunisko/pocasi, https://mzv.gov.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/tunisko/cestovani/duty.html, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/tunisko/jidlo, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/, https://wise.com/gb/cost-of-living/tunisia, https://loudavymkrokem.cz/dovolena-tunisko/
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