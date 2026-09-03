Ani Egypt, ani Turecko. Češi letos na last minute v září volí tuhle 1 destinaci, kde je teplo i na podzim a skoro žádní turisté

Když se řekne levná dovolená u moře na poslední chvíli, většině lidí naskočí Egypt nebo Turecko. Jenže část Čechů letos míří jinam. Do země, kam se z Prahy létá jen pár hodin, kde se v září koupou v nejteplejším moři za celý rok a kde na pláži nemusí bojovat o místo s davem. Řeč je o Tunisku.
Proč zrovna Tunisko, když ne Egypt a Turecko
Tunisko leží na severu Afriky u Středozemního moře a dlouhodobě patří mezi nejlevnější místa, kam se dá z Česka vyrazit k vodě. Týden v hotelu s all inclusive se dá pořídit zhruba od 9 000 korun na osobu, což vychází levněji než srovnatelný pobyt v Turecku nebo Egyptě. Za ty peníze dostanete písečné pláže s pozvolna se svažujícím dnem, ideálním pro děti, a hotely zaměřené na klidnou rodinnou dovolenou.
Láká i to, že jde o blízkou exotiku. Potkáte tu arabskou atmosféru, tržnice a orientální města, a zároveň evropský komfort resortů. A zatímco letoviska v Egyptě a Turecku bývají nabitá, v Tunisku v září panuje klid.
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Zářijové Tunisko je pořád naplno letní. Přes den se teploty drží kolem 30 °C, slunce svítí zhruba devět hodin denně a večery zůstávají teplé, takže se dá do noci večeřet venku jen v tričku. Vedro už ale nemá tu srpnovou dusnou sílu, kdy se přes poledne schováváte ve stínu.
Hvězdou září je moře. Voda u tuniského pobřeží se za léto prohřeje na příjemných 25 až 26 °C a je nejteplejší za celý rok. Na jihu, kolem ostrova Djerba, bývá ještě o něco teplejší. Voda je tak teplá, že koupání připomíná spíš vlažnou vanu, na dlouhé plavání a šnorchlování ideální.
Dobrá zpráva je, že teplo vydrží i do podzimu. V říjnu se přes den drží příjemných kolem 25 °C a moře klesá jen pomalu, k 23 až 24 °C. Právě proto se Tunisko hodí i na pozdní termín, kdy je doma už chladno.
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Hlavní sezona v Tunisku končí s koncem prázdnin. Jakmile se děti vrátí do škol, letoviska se citelně vylidní. Pláže jsou poloprázdné, v restauraci seženete stůl bez čekání a u bazénu nemusíte v šest ráno pokládat ručník na lehátko.
Slib z titulku o „skoro žádných turistech“ berte s rezervou, úplně prázdno nečekejte. Ve srovnání s vrcholem léta i s natřískanými letovisky u Rudého moře je ale rozdíl znát. Kdo má rád klid, tomu Tunisko sedne obzvlášť ve druhé polovině září. Čím později v měsíci vyrazíte, tím bývá volněji a levněji.
Kam v Tunisku vyrazit
Na výběr je hned několik letovisek:
Hammamet a jeho novější část Yasmine Hammamet táhnou na severu nejvíc lidí, hlavně kvůli rozlehlým hotelovým areálům, vodním parkům a programu, který zabaví děti i dospělé; Sousse se sousedním přístavem Port El Kantaoui přidává k pláži rušnou medinu, historický ribat a podvečerní posezení u jachet; Mahdia je o poznání klidnější a známá spletí křivolakých uliček mezi bíle omítnutými domky; úplně na jihu leží Zarzis, kde rostou datlové palmy a bublají horké prameny; jižní ostrov Djerba mezi Čechy dlouhodobě vede, protože je tu slunečno skoro celý rok, voda zůstává průzračná a tempo pomalejší než na pevnině. Kromě pláže: medina, Kartágo i poušť Přečtěte si také: Nový hit mezi českými koupališti: Turisté sem zatím netrefí, ale voda je tu jako v horském jezeře
Kdo nechce jen ležet u vody, má v Tunisku co dělat. V hlavním městě Tunis stojí za návštěvu historická medina zapsaná na seznamu UNESCO, kousek za městem archeologické Kartágo a modrobílé městečko Sidi Bou Said nad mořem. Na Djerbě zase najdete nejstarší dochovanou synagogu v Africe a rušné trhy v Houmt Souku.
Modrobílé uličky Sidi Bou Said, medina v Tunisu zapsaná na seznamu UNESCO i vykopávky Kartága nabízejí program mimo pláž. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Velkým lákadlem je Sahara. Výlet na velbloudech a nocleh mezi dunami je zážitek na dlouho. Počítejte ale s tím, že vnitrozemí je začátkem září ještě rozpálené a přes den tam bývá klidně přes 35 °C. Na pořádnou pouštní výpravu je proto lepší počkat na říjen, kdy horko poleví.
Kdy vyrazit a s čím počítat
Pro klid i nejlepší ceny míří zkušení cestovatelé spíš na druhou polovinu září. Sezona se přehoupla, hotely mají volno a last minute nabídky se dají ulovit rychleji. Kdo chce ušetřit, hledá odlety v pracovním týdnu a nebojí se netradiční délky pobytu.
Přečtěte si také: Tyhle lázně mají největší termální jezero na světě a jsou jen 3,5 hodin z Česka. Je tam pořád levno a Češi je přehlížejí září navíc slavíme Den české státnosti, což je státní svátek. Chytře naplánovaný zářijový termín tak jde protáhnout o volný den navíc, aniž byste čerpali celou dovolenou. Na konci léta, kdy se doma pomalu obléká mikina, to zní jako slušný důvod sbalit plavky ještě jednou.
Zdroje: https://www.tui.cz/blog/nejlepsi-destinace-na-dovolenou-v-zari/, https://www.banky.cz/clanky/kam-levne-na-dovolenou-v-roce-2026-nejlepsi-destinace-pro-cechy/, https://www.weather2travel.com/tunisia/september/, https://dovolena.cz/tunisko, https://www.tunisiatourism.org/tunisia-in-september/
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