Ani Egypt, ani Tenerife. Čeští senioři letos na podzim objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden s jídlem vyjde na 9 000 Kč

Hlavní prázdninová vlna je pryč, z letišť zmizely rodiny s dětmi a pro spoustu lidí v penzi přichází nejpříjemnější čas na cestu k moři. Za teplem už ale letos nemíří tam, kde ho hledá většina. Místo osvědčeného Egypta nebo Kanárských ostrovů sázejí na kousek jižní Evropy, kde slunce vydrží skoro jako v létě, pláže jsou poloprázdné a dovolená vyjde překvapivě levně.
Proč senioři vynechávají zaběhané trasy
Důvod bývá u starších cestovatelů podobný. V říjnu už nepraží letní vedro, na plážích je víc místa a moře zůstává po sezoně příjemně teplé. Komu velká horka nedělají dobře, pro toho je taková kombinace ideální.
Cílem, který si čím dál víc z nich oblíbí, je Albánie. Donedávna ji většina Čechů míjela jako destinaci pro náročnější cestovatele, teď se z ní stal jeden z hitů podzimu. Čísla to dokládají. Zatímco v roce 2019 přijelo k albánskému moři jen 27 až 28 tisíc Čechů, loni jich podle Českého rozhlasu bylo kolem 117 tisíc, tedy víc než čtyřnásobek. Česká ambasáda v Tiraně navíc počítá s dalším růstem.
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A teď to podstatné, kvůli čemu se k jihu Balkánu tolik lidí vydává. Nejlevnější týdenní pobyty u albánského moře se dají pořídit zhruba za 9 000 korun na osobu, a to i s ubytováním a dopravou. Velká část nabídek je navíc rovnou s polopenzí, o stravu se tak na místě starat nemusíte.
Protože podzim spadá mimo hlavní sezonu, padají ceny ještě o 20 až 30 procent. Týdenní pobyt v Chorvatsku se přitom dnes drží nad hranicí 13 000 korun a dražší bývá i Egypt, u kterého zájezdy začínají kolem 11 000 korun.
Nízká zůstává i útrata za běžný den na místě. Oběd nebo večeře v restauraci se většinou vejde mezi 150 a 250 korunami, káva stojí kolem 30 korun a za pivo dáte zhruba 30 až 50 korun. Denní útrata se tak drží hezky při zemi.
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Teplo má ale své okno. Kolem Sarandy a Ksamilu na jihu Albánie se v říjnu vzduch i voda drží okolo 25 stupňů a na koupání je nejspolehlivější první polovina měsíce. Dopoledne u moře připomíná spíš pozdní léto než podzim.
Po polovině října jde teplota rychle dolů. V listopadu spadne vzduch zhruba k 18 stupňům a voda ke 21. Jestli si den u moře užijete, rozhodne pak hlavně počasí. Kdo jede hlavně kvůli koupání, ať volí termín co nejdřív.
Vývoj teplot v jižní Albánii na podzim shrnuje následující tabulka:
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Měsíc Teplota vzduchu Teplota moře Říjen okolo 25 °C okolo 25 °C Listopad zhruba 18 °C ke 21 °C Kam na jihu a co kromě pláže
Za nejhezčími plážemi se jezdí na jižní pobřeží, do okolí Borshe, Dhërmi a Himarë. Čeká tam průzračná voda a oblázkové zátoky, které snesou srovnání s řeckým pobřežím. Účet za dovolenou je ovšem výrazně nižší. Cesta sem je zato delší a vede po úsecích ve špatném stavu.
Kdo nechce půlku dovolené strávit za volantem, zvolí raději letoviska blíž k tiranskému letišti, třeba okolí Drače. Pobřeží se tu táhne do dálky a hotely jsou pohromadě, což starším cestovatelům vyhovuje víc než neustálé stěhování.
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Albánie se přitom nemusí smrsknout jen na ležení u vody. V říjnu se v olivových hájích sklízí a vnitrozemská města jako Berat, zapsaný na seznam UNESCO, mají v tuhle dobu největší klid v roce. Kousek od Sarandy leží antické město Butrint, kam v létě míří jedna výletní loď za druhou, zatímco na podzim ho projdete v klidu.
Kromě pláží nabízí Albánie i klidná vnitrozemská města, třeba Berat zapsaný na seznamu UNESCO. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na co myslet, než zarezervujete
Pár věcí stojí za rozmyšlení. Albánie už dávno není tou nejlevnější zemí, jakou bývala, a podle českého velvyslance v Tiraně se její ceny pomalu dotahují na sousedy u Jaderského a Jónského moře. I tak pořád vychází líp než Chorvatsko.
Myslete i na cestu. Autem to z Česka znamená kolem 1 500 kilometrů a 15 až 20 hodin za volantem. Letecky jste v Tiraně za necelé dvě hodiny. Na vstup do země stačí občanský průkaz. Druhé mezinárodní letiště u přímořské Vlory je sice postavené, jeho otevření se ale opakovaně odkládá a zatím z něj žádná pravidelná linka nelétá.
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Nízká cena v nabídce navíc ještě neznamená, že je v ní úplně všechno. Nízkonákladoví dopravci účtují zavazadla zvlášť, připočítat se může turistická daň, směna peněz, placené výlety i transfer z letiště na hotel, a na jižních plážích se platí za lehátko a slunečník. Kdo s tím počítá dopředu, toho na místě nic nezaskočí. S rezervací každopádně nečekejte na konec podzimu, protože ideální souhra tepla a výhodné ceny vydrží na jihu zhruba do poloviny října.
Zdroje: https://www.banky.cz/clanky/kam-levne-na-dovolenou-v-roce-2026-nejlepsi-destinace-pro-cechy/, https://www.kbpojistovna.cz/cs/magazin/cestovni-pojisteni/levne-cestovani-do-albanie-je-cechy-prehlizene-zatim, https://www.zivotcestovatele.cz/albanie-dovolena-ceny, https://www.balim.cz/albanie/pocasi/rijen, https://zpravy.kurzy.cz/814204-albanie-ocekava-dalsi-narust-ceskych-turistu-a-pripravuje-se-na-vstup-do-eu/, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/cestovani/albanie-uz-neni-lacinou-destinaci-turismus-vzkveta-a-evropska-unie-s-ekology_2606201949_aru
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