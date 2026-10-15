Ani Egypt, ani Kanáry. Čeští senioři letos v zimě objevili zemi, kde je 24 stupňů a život je levnější než doma

Zatímco Česko v lednu zápasí s mlhou a náledím, na jednom africkém pobřeží se lidé procházejí po promenádě v košili s krátkým rukávem. Na tržnici se prodávají čerstvé pomeranče a u moře parkují obytná auta s evropskými poznávacími značkami. Velká část jejich posádek je v důchodu a přijela sem přečkat celou zimu. K nim se teď stále častěji přidávají i Češi.
Maroko a jeho atlantické pobřeží
Řeč je o Maroku, konkrétně o okolí přístavního města Agadir. Zima je tu mírná a většinou slunečná. V lednu se odpolední teploty drží kolem 20 stupňů a v prosinci bývá ještě o kousek tepleji. Za teplejších dnů teploměr vyšplhá ke 24 až 25 stupňům, naopak v chladnějších dnech zůstane okolo 16 stupňů.
Večer je potřeba počítat s ochlazením, protože noci mají v průměru jen kolem 9 stupňů. Svetr nebo teplejší deka se proto vyplatí přibalit, i když přes den člověk vystačí s tričkem.
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Na každodenním živobytí se tu dá znatelně ušetřit. Pronájem menšího bytu i oběd v obyčejné restauraci vycházejí podle srovnání cen zhruba o polovinu levněji než v Česku. Levnější je i místní doprava, naopak za pivo se tu zaplatí víc než doma.
Peníze se šetří i doma. Kdo odjede na celou zimu, nemusí vytápět byt ani dům. Kolik to může dělat, ukazuje zkušenost Jana Bordovského, předsedy Asociace kempování a karavaningu. Přes zimu 2022/2023 cestoval s rodinou po jihu Evropy a po Maroku a jejich domácnost mezitím nespálila plyn za 60 000 Kč. Serveru Newstream řekl, že taková částka vystačí na tři měsíce pobytu.
Francouzi sem jezdí už léta
Pro důchodce ze západní Evropy je Maroko osvědčené zimní útočiště. Podle reportáže francouzské televize TF1 z jara 2025 tu zimu tráví zhruba 30 000 francouzských penzistů a dalších 60 000 se v zemi usadilo natrvalo. Mnozí přijíždějí obytným autem a míří právě do okolí Agadiru.
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Země se na tyto hosty připravila. Pro karavany a obytná auta je tu kolem 250 kempů a odstavných ploch. Francouzské důchodce sem podle téže reportáže láká hlavně mírnější podnebí a nižší náklady na každodenní život.
Čeští senioři nabírají odvahu
U nás je zimování v Maroku teprve na začátku, zájem ale roste. Bordovský počítá seniory mezi tři nejpočetnější skupiny Čechů, kteří zimu tráví v obytném voze na jihu, a čeká, že jejich podíl poroste. Maroko podle něj přitahuje stále víc lidí a spolu s Řeckem, Portugalskem a Španělskem patří k nejčastějším zimním cílům českých posádek obytných vozů.
Senioři patří mezi tři nejpočetnější skupiny Čechů, kteří zimu tráví v obytném voze na jihu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Obytné auto přitom není podmínkou. Kdo by raději letěl, může si v Agadiru pronajmout ubytování na celou zimu.
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Před cestou se vyplatí vyřešit tři věci:
Délka pobytu. Čeští občané mohou v Maroku pobývat bez víza až 90 dní. Limit se počítá na dny, a tři kalendářní měsíce tak mohou mít i víc než 90 dní. Den odjezdu je proto dobré spočítat předem. Pojištění auta. Kdo pojede vlastním autem, měl by si u pojišťovny předem ověřit, jestli jeho pojištění platí i v Maroku. Povinné ručení tam obvykle platí, s havarijním pojištěním se ale většinou počítat nedá. Zdravotní péče a pojištění. Ministerstvo zahraničí upozorňuje, že řada marockých státních nemocnic je vybavená jen na jednodušší ošetření. S vážnějšími potížemi je lepší zamířit na soukromou kliniku, kde ale ošetření stojí víc a účet se obvykle platí rovnou v hotovosti. Úřad proto všem, kdo do Maroka jedou, důrazně radí sjednat si předem cestovní zdravotní pojištění. U několikaměsíčního pobytu je dobré pohlídat i délku krytí, protože celoroční cestovní pojištění kryje jednu cestu obvykle jen 30 až 90 dní.
Zdroje: https://weatherspark.com/m/31972/1/Average-Weather-in-January-in-Agadir-Morocco, https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Czech+Republic&country2=Morocco, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/maroko/penize, https://openvan.camp/en/news/lifestyle/retraites-ils-ont-achete-un-campingcar-pour, https://ulysse.com/news/milliers-retraites-francais-saison-froide-maroc, https://mzv.gov.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/cestovani/visa.html, https://mzv.gov.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/maroko/cestovani/health_care.html, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/maroko/viza, https://www.usetreno.cz/rocni-cestovni-pojisteni/, https://www.newstream.cz/enjoy/cesi-si-oblibili-podzimni-cesty-karavanem-jezdi-na-jih-za-sluncem