Ani džíny, ani legíny. Ženy po padesátce letos v zimě nosí 1 typ kalhot, který opticky ubere 5 kg

Jakmile venku přituhne, většina z nás chce hlavně teplo a pohodlí. Kalhoty, které si ráno oblékneme, ale rozhodují i o tom, jak bude postava celý den vypadat. Existuje střih, který zvládá obojí najednou a ženám po padesáti mimořádně sluší.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Pravda je, že kila neodnese žádné oblečení. Dobře zvolené kalhoty ale umí siluetu protáhnout a zúžit natolik, že v zrcadle působí o poznání lehčí.
Přečtěte si také: Nejhorší ovocné jogurty ze supermarketu. Češi je dávají i dětem a nevědí, co se do nich přidává Široké nohavice s vysokým pasem
Řeč je o kalhotách s volnými, širokými nohavicemi a vysoko posazeným pasem. Látka padá od boků rovně dolů a přes stehna se nikde nenapíná, takže skryje boky i plnější stehna, se kterými si po padesátce mnohé ženy nevědí rady. Ideální je model, který je stejně široký po celé délce a nikde neobtahuje.
Druhou polovinu práce odvede pas. Když kalhoty sedí v přirozeném pase nebo kousek nad ním, oko vnímá začátek nohou výš. Nohy pak vypadají delší a pas se zřetelně vykreslí.
Foto: Magnific.com Na zimu vlna nebo manšestr
V chladných měsících se vyplatí hřejivá látka, která přitom hezky splývá. Vlněná směs se při chůzi lehce pohupuje, tělo jen zlehka obkreslí a nikde nenafoukne. Pro podzim a zimu se hodí i manšestr, který outfitu dodá trochu útulnosti.
Přečtěte si také: Tenhle kabát z ČSSR visel ve skříni skoro u každé babičky. Dnes je zase největší módní hit podzimu
Pozor si dejte na příliš tuhé a silné materiály. Ty od těla odstávají a postavě objem spíš přidají.
Nahoru něco přiléhavého
Objem dole potřebuje protiváhu nahoře. Platí jednoduché pravidlo, že čím širší nohavice, tím užší by měl být vršek. V zimě poslouží tenký rolák, jemný svetr zasunutý do pasu nebo přiléhavá halenka, přes kterou přehodíte sako.
Díky tomu zůstane pas vidět a postava dostane jasný tvar. Kdyby byl volný i vršek, celá silueta by splynula v jeden velký obdélník.
Přečtěte si také: Nový hit mezi seniorkami: tahle barva vlasů omladí víc než botox a zvládne ji každá kadeřnice za 1 hodinu Foto: Magnific.com Jedna barva od hlavy k patě
Další trik stojí na barvě. Jednobarevný outfit vytvoří souvislou svislou linii, po které oko klouže nahoru a dolů, a postava díky tomu působí štíhleji. Zkuste třeba grafitové kalhoty se šedým svetrem a kabátem o tón tmavším, případně celý look v odstínech čokoládově hnědé.
Nohy ještě víc protáhnou boty ve stejné barvě jako kalhoty. Široké nohavice pak plynule navážou na obuv a linie se nikde nepřeruší.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.journee-mondiale.com/en/how-i-styled-wide-leg-pants-at-50-and-avoided-the-frump-factor/, https://www.relaxeo.cz/zeny-po-50-delaji-pri-vyberu-kalhot-1-chybu-postava-pak-vypada-o-2-cisla-vetsi/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/trendove-kategorie-kalhoty-se-sirokymi-nohavicemi, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/trendove-kategorie-volne-kalhoty, https://www.dotyk.cz/magazin/letni-kalhoty-pro-baculky/, https://blog.petitedressing.com/the-9-trousers-women-over-60-wear-instead-of-jeans/, https://www.yours.co.uk/life/fashion/best-wide-leg-trousers, https://www.recenzopedia.cz/obleceni-a-moda/damske-klasicke-kalhoty/damske-siroke-kalhoty/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-sest-triku-jak-si-jednoduse-prodlouzit-nohy-205664 Přečtěte si také: Nejhorší sáčkové čaje ze supermarketu. Češi si je dávají každý den ke snídani a neví, co v nich je