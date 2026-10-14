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Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí

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Jakmile se ráno ochladí, šatník se mění. Upnuté kousky, které v létě stačily, najednou nesedí ani k teplému svetru, ani ke kabátu. V radách stylistů pro zralé ženy se proto s podzimem vrací jeden typ kalhot. Zázrak nečekejte a kila vám neubere. Umí ale srovnat proporce tak, že postava v zrcadle působí štíhleji a celý outfit svěžeji.
Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí

Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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