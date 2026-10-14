Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí

Jakmile se ráno ochladí, šatník se mění. Upnuté kousky, které v létě stačily, najednou nesedí ani k teplému svetru, ani ke kabátu. V radách stylistů pro zralé ženy se proto s podzimem vrací jeden typ kalhot. Zázrak nečekejte a kila vám neubere. Umí ale srovnat proporce tak, že postava v zrcadle působí štíhleji a celý outfit svěžeji.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Tajemství začíná v pase
Řeč je o kalhotách s vysokým pasem a širokými, volně splývajícími nohavicemi. V obchodech je najdete pod názvem wide leg, ty nejširší, které sahají až k zemi, se prodávají jako palazzo.
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Horní lem sahá zhruba k pupíku nebo o kousek výš. Přidrží tak bříško a pas vykreslí, aniž by cokoli stahoval. Oko pak začne nohy počítat od vyššího bodu, a proto vypadají delší.
Široká nohavice se navíc nikde nelepí na tělo. Boky i stehna splynou do jedné rovné linie, a proto tyhle kalhoty sluší i ženám s plnějšími tvary.
Foto: Shutterstock.com Čím delší nohavice, tím vyšší postava
Délku nepodceňujte. Nohavice by měla doběhnout přes kotník až na nárt, klidně skoro k zemi. Celá postava se tím opticky protáhne.
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Kratší střihy končící u kotníku takový efekt nemají. Při zkoušení se proto vyplatí mít na nohou boty, které budete ke kalhotám opravdu nosit.
Foto: Shutterstock.com Ke kabátu se hodí dvě délky
Podzim se bez kabátu neobejde a se širokými kalhotami si nejlépe rozumějí dva střihy. Prvním je dlouhý kabát, který končí někde mezi polovinou lýtek a kotníky. Druhým je krátký kabátek, jenž sahá nejvýš po boky.
Obě délky se hodí k většině střihů kalhot, takže je unosíte i s tím, co už máte ve skříni.
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Když je dole hodně látky, nahoře by jí mělo být méně. Volný pulovr nebo dlouhá tunika přes boky celý efekt smaže, protože se oba objemy slijí dohromady. Lépe poslouží tenký rolák, přiléhavější pletený svetr nebo vypasované sako. Vršek klidně zastrčte do kalhot, ať pas zůstane vidět.
Podle módních návrhářek patří k širokému spodku úzký vršek. „Sama to tak nosím, postava se proporčně hezky vyváží,“ uvedla pro Lifee.cz návrhářka Martina Pipková Loudová.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.lifee.cz/jediny-typ-kalhot-ktere-v-lete-2026-potrebujete-siroke-nohavice-lichoti-kazde-postave-7d36f, https://www.vlasta.cz/krasa/nejlepsi-strih-kalhot-prodlouzeni-nohou-maskovani-bricha-vysoky-pas-rovne-nohavice/, https://www.marianne.cz/moda/jak-si-vybrat-zimni-kabat-vsadte-na-dva-strihy-ktere-se-hodi-ke-vsem-kalhotam-i-suknim, https://www.wranglerstore.cz/magazin/jak-nosit-siroke-kalhoty/, https://www.extrainspirace.cz/tento-strih-kalhot-slusi-zenam-nad-60-nejvic-schova-brisko-i-boky-a-v-kazdem-obchode-ho-prehlizeji/, https://www.relaxeo.cz/ani-sukne-ani-saty-zeny-po-60-ted-na-podzim-nosi-1-kousek-ktery-zestihli-a-skvele-ladi-ke-kabatu/ Přečtěte si také: Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo